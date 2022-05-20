Шаман-камень – туры на Байкале

Найдено 3 тура в категории «Шаман-камень» на Байкале, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Зимние просторы Байкала
На автобусе
2 отзыва
2 дня
Зимние просторы Байкала
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
48 000 за человека
Магия Байкала: Кругобайкальская дорога, «Тальцы» и бухта Песчаная
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Магия Байкала: Кругобайкальская дорога, «Тальцы» и бухта Песчаная
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
68 000 за человека
Тур выходного дня «Maximum»
На автобусе
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
Завтра в 09:30
1 авг в 09:30
97 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эмин
    20 мая 2022
    Волшебные выходные на Байкале
    Все отлично организовано. Прогулялись по историческим объектам, попробовали прекрасные местные блюда, купили родным и близким сувениры и рыбу домой. Иван
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    не дал нам заскучать ни на минуту. Рассказал интересные факты и особенности местной культуры. Особо хочу отметить отзывчивость и настроение гида. Всем советую!

  • Д
    Дарья
    22 марта 2022
    Волшебные выходные на Байкале
    Байкал - это просто космическая сила и любовь! Впечатления не передать, нужно почувствовать! Спасибо огромное Baikal Secrets за офигенный день рождения!
  • Е
    Евгения
    20 марта 2022
    Волшебные выходные на Байкале
    Здравствуйте, сказать, что поездка была великолепной - это не сказать ничего) Вы осуществили мечту окунуться в атмосферу Байкала самым потрясающим,
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    бесподобным и душевным способом!) То, как работает ваша команда - это что-то, восторг дикий, ощущение, что я не 3 дня была на отдыхе, а месяц! И это, без преувеличений, лучший мой отпуск за всю жизнь! Спасибо огромное Катюше за ее заботу, внимание, гостеприимство и остальную организационную часть, надеюсь увижусь с ней еще (возможно в Мурманске) Спасибо Насте за прекрасные фото и то, что она так долго морозила ради нас свои руки!) Спасибо Владимиру и Игорю за то, что нас возили и рассказывали столько интересных историй, Владимиру еще отдельное спасибо за шикарный обед на льду Байкала и нереальные покатушки на ватрушках. Спасибо Ивану за его великолепных хаски! В общем я не устану говорить за всё-всё-всё. Постараюсь приехать к вам летом, ждите активную рекламу, такого крутого и неравнодушного подхода к отдыху я не встречала!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Шаман-камень»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Зимние просторы Байкала
  2. Магия Байкала: Кругобайкальская дорога, «Тальцы» и бухта Песчаная
  3. Тур выходного дня «Maximum»
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  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Бухта Песчаная
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Тункинская долина
  6. Мыс Хобой
Сколько стоит тур на Байкале в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Шаман-камень" можно забронировать 3 тура от 48 000 до 97 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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