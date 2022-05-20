2 дня
Зимние просторы Байкала
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
48 000₽ за человека
3 дня
Магия Байкала: Кругобайкальская дорога, «Тальцы» и бухта Песчаная
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
68 000₽ за человека
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
Завтра в 09:30
1 авг в 09:30
97 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭмин20 мая 2022Волшебные выходные на БайкалеВсе отлично организовано. Прогулялись по историческим объектам, попробовали прекрасные местные блюда, купили родным и близким сувениры и рыбу домой. Иван
- ДДарья22 марта 2022Волшебные выходные на БайкалеБайкал - это просто космическая сила и любовь! Впечатления не передать, нужно почувствовать! Спасибо огромное Baikal Secrets за офигенный день рождения!
- ЕЕвгения20 марта 2022Волшебные выходные на БайкалеЗдравствуйте, сказать, что поездка была великолепной - это не сказать ничего) Вы осуществили мечту окунуться в атмосферу Байкала самым потрясающим,
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Шаман-камень»
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