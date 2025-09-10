-
10%
Водная прогулка
На самый запад России
Индивидуальная экскурсия в Балтийск предлагает погружение в историю, морскую романтику и природу. Пройдите по молу, посетите форты и соберите янтарь
«Прогуляетесь по белоснежным дюнам и лесу к берегу моря, чтобы на пляже пособирать янтарь и насладиться незабываемым балтийским закатом»
18 дек в 08:00
22 дек в 08:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса
Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу: от рыцарских земель до современных достопримечательностей. Уникальные места и исторические факты ждут вас
«Набережную — вид на порт, корабли и Балтийское море»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
15 600 ₽
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнайте историю Балтийска, посетите памятники и военные корабли, а также насладитесь природой Балтийской косы. Ощутите дух истории и свежесть моря
Начало: По договорённости с гидом
«Пройдёте по следам Петра I и взглянете на набережную, построенную в середине 18-го столетия»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 300 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей10 сентября 2025Спасибо Сердечное 💞💞💞
Всё замечательно, содержательно и душевно👍👍👍
Хотите искренних эмоций - значит этот тур для Вас.
С уважением, Сергей и Анна
Ярославль
- ДДенис12 августа 2025Поехали в Балтийск прежде всего за красивыми семейными фотографиями. Хотелось совместить наши лица и самобытную северную природу:) И даже представить
- ДДарья11 августа 2025Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё, конечно, сделать красивые фотографии.)
- KKristina4 августа 2025Постоянно беру экскурсии от Сахалина до Карелии на этом ресурсе, но пожалуй данная экскурсия самая впечатляющая по сохранению ее в
