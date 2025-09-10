Мои заказы

Экскурсии по набережной Балтийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Балтийске, цены от 13 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На самый запад России
На машине
5 часов
-
10%
7 отзывов
Водная прогулка
На самый запад России
Индивидуальная экскурсия в Балтийск предлагает погружение в историю, морскую романтику и природу. Пройдите по молу, посетите форты и соберите янтарь
«Прогуляетесь по белоснежным дюнам и лесу к берегу моря, чтобы на пляже пособирать янтарь и насладиться незабываемым балтийским закатом»
18 дек в 08:00
22 дек в 08:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
На машине
6 часов
-
20%
4 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса
Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу: от рыцарских земель до современных достопримечательностей. Уникальные места и исторические факты ждут вас
«Набережную — вид на порт, корабли и Балтийское море»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
15 600 ₽19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Балтийска)
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнайте историю Балтийска, посетите памятники и военные корабли, а также насладитесь природой Балтийской косы. Ощутите дух истории и свежесть моря
Начало: По договорённости с гидом
«Пройдёте по следам Петра I и взглянете на набережную, построенную в середине 18-го столетия»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 300 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    10 сентября 2025
    Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
    Спасибо Сердечное 💞💞💞

    Всё замечательно, содержательно и душевно👍👍👍

    Хотите искренних эмоций - значит этот тур для Вас.

    С уважением, Сергей и Анна
    Ярославль
  • Д
    Денис
    12 августа 2025
    Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
    Поехали в Балтийск прежде всего за красивыми семейными фотографиями. Хотелось совместить наши лица и самобытную северную природу:) И даже представить
    читать дальше

    не могли, что и город, и окрестности окажутся настолько интересными, что уезжать не захочется. Сам Балтийск с набережной, переправа на косу, аэродром Нойтиф - хочется приехать туда снова и насладиться этими видами, чтобы никуда не спешить.

    Мы с самого начала попали с женой в хорошие руки. Мы два интроверта, и с людьми бывает общаться тяжеловато. Но с Нусратом с первой минуты было легко. Он общительный, вежливый, хорошо чувствует людей и неплохо шутит. Мы сразу расслабились и поездка прошла по ощущениям очень быстро, хотя мы провели на экскурсии несколько часов.

    Отдельное спасибо Нусрату за прекрасные фотографии. Уже в моменте было видно, как ему важно, чтобы на выходе получились качественные снимки. Он находил интересные ракурсы, показывал как удачнее встать или сесть, чтобы выигрышнее смотреться в кадре. И даже я, деревянный и нефотогеничный, смотрюсь на фото как герой иностранного фильма. Мне так мама сказала:)

    В общем, горячо рекомендую экскурсию всем, кто хочет оставить в памяти прекрасные часы в прекрасном месте с прекрасным организатором) Нусрат, спасибо!

    Поехали в Балтийск прежде всего за красивыми семейными фотографиями. Хотелось совместить наши лица и самобытную северную
  • Д
    Дарья
    11 августа 2025
    Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
    Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё, конечно, сделать красивые фотографии.)
    читать дальше

    И я рада, что мы нашли это предложение, где поездка в Балтийск совмещена с фотосессией.
    С нами был Нусрат, мы сразу нашли общий язык - было нескучно в дороге.) А когда останавливались для фотографий, Нусрат давал очень чёткие и понятные советы: как встать, куда смотреть, где повернуться и закрыть глаза. Я обычно теряюсь перед фотографами, потому что не знаю, что изобразить и как так сделать, чтобы результат понравился мне самой. А у Нусрата взгляд видеографа, из получившейся серии фотографий можно легко сделать клип или романтичную короткометражку. Кадры нежные и атмосферные, хорошо подобраны локации, дорога очень посильная и не утомительная. Плюс интересные факты о городе, а ещё бытовые истории от местного жителя - всегда любопытно, как живут люди в других городах.

    Спасибо за эту лёгкую и позитивную поездку, за яркие фотографии и приятные воспоминания, которые у нас остались.)
    Прикрепляю и фото от команды, и мои дорожные кадры.

    Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё
  • K
    Kristina
    4 августа 2025
    Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
    Постоянно беру экскурсии от Сахалина до Карелии на этом ресурсе, но пожалуй данная экскурсия самая впечатляющая по сохранению ее в
    читать дальше

    своей душе и воспоминаниям, ибо профессиональные фото на долгую память однозначно решают! Нусрат супер талант и творческая личность с одного взгляда! Так держать!

