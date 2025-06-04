Найдено 3 экскурсии в категории « Самое главное » в Балтийске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт? Ответить на этот вопрос на прогулке по молам, цитадели Пиллау и Балтийской косе Начало: На Елизаветинской парковке 10 000 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 3.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Индивидуальная экскурсия по Балтийску Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки Начало: У ж/д вокзала 12 000 ₽ за всё до 10 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Балтийска) Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена 19 600 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Балтийска

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Самое главное»

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