Приглашаю вас в Балтийск — главную базу Балтийского флота и самый западный город России.
Мы увидим старинную крепость Пиллау, военную гавань, Елизаветинский форт и другие фортификационные сооружения, а также познакомимся с историей Балтийской косы и военных подземелий.
Мы увидим старинную крепость Пиллау, военную гавань, Елизаветинский форт и другие фортификационные сооружения, а также познакомимся с историей Балтийской косы и военных подземелий.
Описание экскурсииГлавная база Балтийского флота Балтийск — самая западная точка России и главная база Балтийского флота. На экскурсии мы увидим прусско-шведскую крепость Пиллау, которая помнит ещё XVII век, прогуляемся по военной гавани, где стоят современные корабли, и оценим мощь фортификационных сооружений. Форты, памятники и подземелья Мы посетим Елизаветинский форт с самым большим конным памятником женщине в Европе, а также форт Западный, авиабазу Нойтиф и музейный комплекс «Старый Люнет». Узнаем о торпедной батарее кинжального огня, военных подземельях и о том, что скрывает Балтийская коса.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Балтийска
- Гавань
- Памятник Петру I
- Елизаветинский форт
- Форт Западный
- Авиабаза Нойтиф
- Старый Люнет
- Торпедная батарея кинжального огня
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты на паром до Балтийской косы
- Аренда катера
- Обед в кафе
- Билеты в музей и в крепость
- Прочие личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с экскурсантами
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
очень интересно и познавательно про Балтийск, Косу и крепости. Много познавательно, а если вы возьмете еще и кораблик по заливу, то и наглядно Евгений расскажет про флот. По времени успели всё посмотреть по программе.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Балтийска
Похожие экскурсии на «Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее»
Индивидуальная
до 4 чел.
Форты, маяк и коса: тур по Балтийску
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
Расписание: Ежедневно, по договоренности
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На самый запад России - в Балтийск
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны западных рубежей: Балтийск и Балтийская коса
Осмотреть главные городские достопримечательности и погулять по белоснежным дюнам
30 авг в 09:30
31 авг в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Балтийска)
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
30 авг в 08:00
от 15 300 ₽ за всё до 4 чел.
15 000 ₽ за экскурсию