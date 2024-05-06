Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в Балтийск — главную базу Балтийского флота и самый западный город России.



Мы увидим старинную крепость Пиллау, военную гавань, Елизаветинский форт и другие фортификационные сооружения, а также познакомимся с историей Балтийской косы и военных подземелий. 5 3 отзыва

Евгений Ваш гид в Балтийске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 9 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Главная база Балтийского флота Балтийск — самая западная точка России и главная база Балтийского флота. На экскурсии мы увидим прусско-шведскую крепость Пиллау, которая помнит ещё XVII век, прогуляемся по военной гавани, где стоят современные корабли, и оценим мощь фортификационных сооружений. Форты, памятники и подземелья Мы посетим Елизаветинский форт с самым большим конным памятником женщине в Европе, а также форт Западный, авиабазу Нойтиф и музейный комплекс «Старый Люнет». Узнаем о торпедной батарее кинжального огня, военных подземельях и о том, что скрывает Балтийская коса.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крепость Балтийска

Гавань

Памятник Петру I

Елизаветинский форт

Форт Западный

Авиабаза Нойтиф

Старый Люнет

Торпедная батарея кинжального огня Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Билеты на паром до Балтийской косы

Аренда катера

Обед в кафе

Билеты в музей и в крепость

Прочие личные расходы Место начала и завершения? По договоренности с экскурсантами Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.