Экскурсии для студентов в Балтийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Балтийске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
По акватории самого западного города России - на скоростном катере
На катере
30 минут
2 отзыва
Водная прогулка
В тренде
По акватории самого западного города России
На скоростном катере по Калининградскому каналу: встреча с военными кораблями, старинными маяками и духом приключений. Присоединяйтесь
Начало: В Балтийске
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
На велосипеде
4.5 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
В тренде
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
10 авг в 09:45
11 авг в 09:45
3000 ₽ за человека
Лучшие локации побережья: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск
На автобусе
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучшие локации побережья: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск
Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево
Начало: На улице Кронштадтская
Расписание: в четверг и воскресенье в 08:00
10 авг в 08:00
14 авг в 08:00
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Были впервые. Потрясающая экскурсия!! Спасибо большое экскурсоводу Герману🔥Сегодня на личном примере убедились почему его так хвалят в предыдущих отзывах)))
    Очень интересно
    читать дальше

    рассказывал про достопримечательности, местность, жизнь и не только. На протяжении всего маршрута наблюдал чтобы никто не отставал и помогал каждому. Мы увидели очень много красивых видов и исторических мест, если вы планируете на Балтийскую косу — однозначно берите эту экскурсию!!!
    И конечно, спасибо Сергею, который был
    на связи и сразу сориентировал по всем организационным вопросам экскурсии)))
    Спасибо, ребятам, за эти незабываемые впечатления 😍🙏🏻

  • С
    Сергей
    31 июля 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Все хорошо
  • С
    Сергей
    31 июля 2025
    По акватории самого западного города России - на скоростном катере
    Все хорошо
  • М
    Марина
    24 июля 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Отличную велопрогулку организовали! Мы уставшие, но ооочень счастливые вернулись. Погода, виды потрясающие! Во время поездки были интересные остановки. Спасибо огромное, ребята - организаторы!
  • Л
    Лидия
    20 июля 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Данную экскурсию рекомендую любителям активного отдыха! Велосипеды - мощные (нам все завидовали), спокойно на них проехали по разным объектам на
    читать дальше

    Балтийской косе, взлетной полосе, лесу, дюнам (там пришлось немного попотеть, ехали по песку…). Нашего экскурсовода звали Герман, большое ему спасибо за рассказ, интересные локации, помощь и терпение)) Пикник стал неожиданным и приятным бонусом! Все отлично спланировано, интересные объекты, места для фотосессий! В следующий приезд обязательно возьмем еще одну велоэкскурсию!

  • А
    Алексей
    20 июля 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Велоэкскурсия по Балтийской косе – это отличная возможность совместить физическую активность с удовольствием от живописных видов природы и интересной исторической информации. Мы получили опыт езды фэтбайках, зарядились отличным настроением и положительными впечатлениями, которые запомнятся нам надолго! Прекрасный формат отдыха!
  • О
    Ольга
    18 июля 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Супер экскурсия! Других таких предложений нам не встречалось. Во время экскурсии видели туристов, приехавших на автобусе в Балтийск и таких,
    читать дальше

    кто на автомобилях или прокатных великах по косе передвигался. По сравнению с ними мы забрались дальше, увидели больше. С нами дети-подростки, для них посещение аэродрома, бункера, форта, попытка ехать по дюнам на фэтбайках - незабываемо. Рекомендуем всем

  • А
    Анна
    14 июля 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Сергей просто находка и чума!!! Этот классный день запомнится на долгие годы! Даже не сомневайтесь и берите экскурсию 👍👍👍 а лучше не одну, как это сделали мы:)
  • Е
    Елена
    13 июля 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Велопрогулка по Балтийской косе = море восторга! 🌲🚴‍♀️ Маршрут интересный, новичкам может быть сложновато в некоторых местах маршрута, но гид
    читать дальше

    всегда готов помочь. Гид Герман дружелюбный, с чувством юмора, следил за комфортом нашей небольшой группы из трёх человек, пытался подобрать идеальный темп - ведь все мы были с разным уровнем физической подготовки 😀 Виды на Балтийской косе просто потрясающие 🤩 Очень рады что в итоге взяли эту экскурсию, а не поехали самостоятельно, иначе и половину этой красоты не увидели бы 😊

  • Е
    Екатерина
    9 июля 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Замечательная, очень интересная прогулка. Интересный маршрут. Были с ребенком 12 лет, от заброшек полный восторг, особенно, когда разрешили залезть на
    читать дальше

    крышу и показали, как залезть на брошенный корабль. Сложновато было на великах в песке, мы к такому не готовились, не рассчитывали, что песок может быть таким. Спасибо инструктору Герману, он объяснил как удерживать велосипед, чтобы он не падал. Очень интересный рассказ. Замечательная экскурсия, большое спасибо организаторам.

  • Я
    Янгляева
    7 июля 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Здравствуйте, очень понравилась экскурсия, на велосипедах удобно, оперативно передвигались по интересным красивым местам, гид очень понравился! Рекомендуем эту экскурсию туристам!
  • И
    Иван
    19 июня 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Все было супер. Места потрясающие.
    Экскурсовод молодец.
    Эмоции зашкаливают
  • Э
    Эльвина
    17 мая 2025
    По акватории самого западного города России - на скоростном катере
    Всё прошло хорошо.
    Экскурсия понравилась.
    Единственный момент. Гид рассказывал всё настолько быстро, что информация не успевала перевариваться.
    Гида, можно понять, он одну и
    читать дальше

    ту же информацию повторяет каждый день так ещё по много раз. Тот кто сидел впереди слышали, кто ехал за спиною, ни чего не услышали.
    Но в целом все понравилось. Мне повезло, я сидела впереди.

  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Прикольный способ провести время, динамическая велоэкскурсия и закат на песчаных барханах
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По акватории самого западного города России - на скоростном катере
  2. Велопутешествие по Балтийской косе
  3. Лучшие локации побережья: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск
Какие места ещё посмотреть в Балтийске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Балтийская коса
  2. Крепость Пиллау
  3. Самое главное
  4. Куршская Коса
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в августе 2025
Сейчас в Балтийске в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 4000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Балтийске для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями