Водная прогулка
В трендеПо акватории самого западного города России
На скоростном катере по Калининградскому каналу: встреча с военными кораблями, старинными маяками и духом приключений. Присоединяйтесь
Начало: В Балтийске
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
В трендеВелопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
10 авг в 09:45
11 авг в 09:45
3000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Лучшие локации побережья: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск
Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево
Начало: На улице Кронштадтская
Расписание: в четверг и воскресенье в 08:00
10 авг в 08:00
14 авг в 08:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 августа 2025Были впервые. Потрясающая экскурсия!! Спасибо большое экскурсоводу Герману🔥Сегодня на личном примере убедились почему его так хвалят в предыдущих отзывах)))
Очень интересно
- ССергей31 июля 2025Все хорошо
- ССергей31 июля 2025Все хорошо
- ММарина24 июля 2025Отличную велопрогулку организовали! Мы уставшие, но ооочень счастливые вернулись. Погода, виды потрясающие! Во время поездки были интересные остановки. Спасибо огромное, ребята - организаторы!
- ЛЛидия20 июля 2025Данную экскурсию рекомендую любителям активного отдыха! Велосипеды - мощные (нам все завидовали), спокойно на них проехали по разным объектам на
- ААлексей20 июля 2025Велоэкскурсия по Балтийской косе – это отличная возможность совместить физическую активность с удовольствием от живописных видов природы и интересной исторической информации. Мы получили опыт езды фэтбайках, зарядились отличным настроением и положительными впечатлениями, которые запомнятся нам надолго! Прекрасный формат отдыха!
- ООльга18 июля 2025Супер экскурсия! Других таких предложений нам не встречалось. Во время экскурсии видели туристов, приехавших на автобусе в Балтийск и таких,
- ААнна14 июля 2025Сергей просто находка и чума!!! Этот классный день запомнится на долгие годы! Даже не сомневайтесь и берите экскурсию 👍👍👍 а лучше не одну, как это сделали мы:)
- ЕЕлена13 июля 2025Велопрогулка по Балтийской косе = море восторга! 🌲🚴♀️ Маршрут интересный, новичкам может быть сложновато в некоторых местах маршрута, но гид
- ЕЕкатерина9 июля 2025Замечательная, очень интересная прогулка. Интересный маршрут. Были с ребенком 12 лет, от заброшек полный восторг, особенно, когда разрешили залезть на
- ЯЯнгляева7 июля 2025Здравствуйте, очень понравилась экскурсия, на велосипедах удобно, оперативно передвигались по интересным красивым местам, гид очень понравился! Рекомендуем эту экскурсию туристам!
- ИИван19 июня 2025Все было супер. Места потрясающие.
Экскурсовод молодец.
Эмоции зашкаливают
- ЭЭльвина17 мая 2025Всё прошло хорошо.
Экскурсия понравилась.
Единственный момент. Гид рассказывал всё настолько быстро, что информация не успевала перевариваться.
Гида, можно понять, он одну и
- ДДмитрий29 апреля 2025Прикольный способ провести время, динамическая велоэкскурсия и закат на песчаных барханах
