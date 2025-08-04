читать дальше

рассказывал про достопримечательности, местность, жизнь и не только. На протяжении всего маршрута наблюдал чтобы никто не отставал и помогал каждому. Мы увидели очень много красивых видов и исторических мест, если вы планируете на Балтийскую косу — однозначно берите эту экскурсию!!!

И конечно, спасибо Сергею, который был

на связи и сразу сориентировал по всем организационным вопросам экскурсии)))

Спасибо, ребятам, за эти незабываемые впечатления 😍🙏🏻