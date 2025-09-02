Мини-группа
до 8 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
Сегодня в 15:45
Завтра в 09:45
3000 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
На самый запад России
Индивидуальная экскурсия в Балтийск предлагает погружение в историю, морскую романтику и природу. Пройдите по молу, посетите форты и соберите янтарь
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
14 250 ₽
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнайте историю Балтийска, посетите памятники и военные корабли, а также насладитесь природой Балтийской косы. Ощутите дух истории и свежесть моря
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 300 ₽ за всё до 4 чел.
