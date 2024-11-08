Экскурсия "Барнаул 18+" откроет перед вами малоизвестные страницы истории города. Вы посетите места, где когда-то располагались публичные дома и улицы красных фонарей. Узнаете, почему куртизанок называли желтобилетницами и как государство
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Маршрут
- Здание первого публичного дома Барнаула.
- Улица «красных фонарей», куда в ночи спешили мужчины в поисках развлечений.
- Барнаульский «небоскрёб», где произошло загадочное преступление.
- Дом, где располагался комитет по надзору за ночными бабочками.
Вы узнаете:
- когда появилась профессия куртизанки в России.
- почему куртизанок называли желтобилетницами.
- почему публичные дома регулировались государством и каким правилам они подчинялись.
- какие предпочтения были у мужчин того времени.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Спартака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Барнауле
Провела экскурсии для 55 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я коренной житель Барнаула и дипломированный гид. С радостью покажу вам наш уютный город и простым дружеским языком расскажу о нём интересные факты.Задать вопрос
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