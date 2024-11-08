читать дальше регулировало их деятельность.



Маршрут включает здание первого публичного дома, барнаульский "небоскрёб" и дом комитета по надзору за ночными бабочками.



Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и узнать интересные подробности о жизни города

Экскурсия "Барнаул 18+" откроет перед вами малоизвестные страницы истории города. Вы посетите места, где когда-то располагались публичные дома и улицы красных фонарей. Узнаете, почему куртизанок называли желтобилетницами и как государство