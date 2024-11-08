Барнаул 18+

Погрузитесь в тайны Барнаула, где куртизанки и публичные дома были частью городской жизни. Узнайте, как государство контролировало эту сферу
Экскурсия "Барнаул 18+" откроет перед вами малоизвестные страницы истории города. Вы посетите места, где когда-то располагались публичные дома и улицы красных фонарей. Узнаете, почему куртизанок называли желтобилетницами и как государство
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регулировало их деятельность.

Маршрут включает здание первого публичного дома, барнаульский "небоскрёб" и дом комитета по надзору за ночными бабочками.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и узнать интересные подробности о жизни города

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю куртизанок и публичных домов
  • 🏙️ Посетить исторические места Барнаула
  • 🔍 Открыть тайны улиц красных фонарей
  • 🏛️ Узнать о государственном контроле над куртизанками
  • 🕵️‍♂️ Исследовать загадочные преступления прошлого
    • Барнаул 18+
    Барнаул 18+
    Барнаул 18+
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

    Что можно увидеть

  • Здание первого публичного дома Барнаула
  • Улица красных фонарей
  • Барнаульский небоскрёб
  • Дом комитета по надзору за ночными бабочками

    • Описание экскурсии

    Маршрут

    • Здание первого публичного дома Барнаула.
    • Улица «красных фонарей», куда в ночи спешили мужчины в поисках развлечений.
    • Барнаульский «небоскрёб», где произошло загадочное преступление.
    • Дом, где располагался комитет по надзору за ночными бабочками.

    Вы узнаете:

    • когда появилась профессия куртизанки в России.
    • почему куртизанок называли желтобилетницами.
    • почему публичные дома регулировались государством и каким правилам они подчинялись.
    • какие предпочтения были у мужчин того времени.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Спартака
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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