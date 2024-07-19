Д Денис Первое знакомство с Барнаулом Отличная экскурсия, для первого знакомства самое то. Я был до этого несколько раз в городе, но в историческую часть попал впервые, узнал много нового, спасибо Оксане за интересную информацию и хорошее настроение.

В Виктория Первое знакомство с Барнаулом Все отлично! И гид, и маршрут, и информация.

И Ирина Первое знакомство с Барнаулом Замечательная экскурсия. Очень интересно рассказано о городе. Рекомендую, вы также полюбите Барнаул!

П Павел Архитектурные образы Барнаула Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.

Т Татьяна Архитектурные образы Барнаула Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.