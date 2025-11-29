Мы заберём вас из Барнаула, аккуратно погрузим багаж и доставим до нужного адреса к нужному времени. Вам не придётся беспокоиться о такси или изучать маршруты общественного транспорта.
Вы поедете в комфортабельном автомобиле с чистым просторным салоном и удобными кожаными креслами, люком и музыкой.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
- По дороге вы увидите бескрайние просторы Алтайского края
- Поболтаем (если захотите) и обсудим интересные истории про Алтай
- Сделаем остановку, чтобы выпить горячий кофе или чай
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном SsangYong Korando 2022 г
- До поездки сообщите, пожалуйста, ваш адрес, точное время выезда, количество пассажиров и багажа
- Заказ в кафе оплачивается дополнительно
- В поездке с вами буду я или другой водитель нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Барнауле
Провели экскурсии для 6 туристов
Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми,
