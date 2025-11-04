Мои заказы

Усадьба Лесневкого – экскурсии в Барнауле

Найдено 7 экскурсий в категории «Усадьба Лесневкого» в Барнауле, цены от 750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Барнаул сто лет назад
Пешая
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Барнаул сто лет назад
Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
Начало: У Дома союзов
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Пешая
2 часа
6 отзывов
Квест
Увлекательный квест-тур по Барнаулу
Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Начало: На площади Ветеранов
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
750 ₽ за человека
Из Барнаула - в Манжерок
На машине
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Барнаула - в Манжерок
Путешествие по Чуйскому тракту с посещением старинного Бийска и курорта Манжерок. Легенды, история и захватывающие виды ждут вас
12 дек в 08:30
13 дек в 08:30
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Здравствуй, Барнаул
Пешая
1.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Барнаул: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Барнаула, где выплавляли серебро и производили моторы для танков. Узнайте больше о купеческой эпохе и известных жителях
Начало: У стадиона «Динамо»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
-
20%
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Увидеть главные памятники и познакомиться с историей и культурой города
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5000 ₽6250 ₽ за всё до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.
Барнаул 18+
Пешая
1.5 часа
-
20%
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по ночному Барнаулу
Погрузитесь в тайны Барнаула, где куртизанки и публичные дома были частью городской жизни. Узнайте, как государство контролировало эту сферу
Начало: На площади Спартака
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
5000 ₽6250 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Клименко
    4 ноября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
    Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
  • I
    IRINA
    23 сентября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили
    читать дальше

    нам увидеть город во всей его красе, с противоречиями и контрастами. Мы узнали много очень нинтересных фактов и увидели много неизвестных объектов. Революционная лестница в доме профсоюзов, пролетарская доска на доме… и много другого!! Спасибо огромное!!! Мы очень впечатлены!!

  • А
    Анна
    22 сентября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.
  • М
    Мария
    4 августа 2025
    Барнаул сто лет назад
    Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!
    Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!
  • А
    Анастасия
    31 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и
    читать дальше

    современная жизнь Барнаула в его больших и маленьких радостях и трагедиях.

    Светлана, благодарим Вас за невероятно увлекательную экскурсию и проведенное вместе время!

    Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и современная жизнь Барнаула в его больших и маленьких радостях и трагедиях.

Светлана, благодарим Вас за невероятно увлекательную экскурсию и проведенное вместе время!
  • Е
    Евгений
    30 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.
  • П
    Петровская
    25 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.
  • Е
    Евгений
    15 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей
    читать дальше

    эрудицией и энергией. Желанием влюбить в историю и людей, составивших славу алтайской земли. И это не односторонне – чувствовали большое внимание, искренний интерес к городу, откуда приехали. А самое главное, с таким гидом учишься ценить уходящую красоту старого города, отличать важное от наносного. Отдельная благодарность за помощь в поиске алтайских корней.

    Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей эрудицией и энергией. Желанием влюбить в историю и людей, составивших славу алтайской земли. И это не односторонне – чувствовали большое внимание, искренний интерес к городу, откуда приехали. А самое главное, с таким гидом учишься ценить уходящую красоту старого города, отличать важное от наносного. Отдельная благодарность за помощь в поиске алтайских корней.
  • М
    Мешалкин
    28 мая 2025
    Барнаул сто лет назад
    Как по мне, madame Светлана-легенда Барнаула.

    Рекомендую.
    Люблю увлеченных людей!
  • Д
    Дмитрий
    30 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо огромное за экскурсию. Теперь смотрю на Барнаул другим взглядом, из серого города он превратился в интересный с богатой историей.
  • Е
    Елена
    14 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо за любовь к своему городу, которую нам передали.
    Душевный и открытый человек.
    Академические знания по своему краю.
  • А
    Анна
    10 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана, спасибо Вам большое за интересный для нас, первооткрывателей Барнаула, такой интересный и увлеченный рассказ! Нам всем понравилось, расширился кругозор и образовалось много тем для размышления! P.S. Отдельная благодарность за доп материалы в подарок!
    Светлана, спасибо Вам большое за интересный для нас, первооткрывателей Барнаула, такой интересный и увлеченный рассказ! Нам всем понравилось, расширился кругозор и образовалось много тем для размышления! P.S. Отдельная благодарность за доп материалы в подарок!
  • А
    Анатолий
    9 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана - кладезь информации! Барнаул показывается через истории семей, которые тут жили. Очень здорово, что Светлана делится авторскими материалами и
    читать дальше

    всегда готова что-то посоветовать. Когда буду собираться в те края - обязательно свяжусь снова с ней. Из пожеланий (не из критики!): придумать формат экскурсии с переездами на такси, что бы охватить больший пласт архитектуры в городе (это пожелания от плохоходящих). В целом: спасибо и еще раз спасибо. Надеюсь, до новых встреч.

  • А
    Анна
    3 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана, огромное спасибо вам за экскурсию! Мне все очень понравилось! Ходили по старому Барнаулу и восхищались оставшимися жемчужинами, где наличник уникальный, где балкончик, где узор. Получили ответы на все свои три тысячи вопросов. Спасибо!!! Часто вспоминаем вас с радостью!
  • Д
    Дарья
    30 сентября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана – отличный гид, который покажет Барнаул с самых многогранных сторон. Очень понравился её рассказ и советы, а так же дополнительная литература, которой она поделилась.
  • М
    Маргарита
    7 сентября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Была на экскурсии 24 августа. Первый день на Алтае. Очень рада, что знакомство с Краем началось со знакомства с таким
    читать дальше

    увлеченным человеком, как Светлана. С такой любовью рассказывать о городе, столько информации держать в голове и с удовольствием делиться - это не каждому дано! С удовольствием прогулялись по городу, посетили много знаковых мест. С интересом прочитала подаренную книжечку (с автографом 😉). Почерпнула много нового. 👍

  • Г
    Галина
    4 сентября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана - просто чудесный гид, историк и краевед! Я была в Барнауле уже второй раз, спустя семь лет, но тогда,
    читать дальше

    проездом. В этот раз мы с друзьями направлялись в горы Алтая и у нас была возможность походить по городу, поэтому заказали экскурсию через мой любимый и надёжный "Трипстер". Это было замечательно! Встретились со Светланой "у танка", проехали на городском автобусе до начала исторической экскурсии (а она началась сразу, при встрече и не прекращалась ни на минуту). Увидели все достопримечательности, услышали рассказ о людях, которые создавали и приумножали сей замечательный край, закончили в красивейшем Нагорном парке и все вместе поехали обратно на трамвае. Мне кажется, у нас сложилось очень тёплое общение со Светланой, а иначе и быть не могло, она очень душевный, знающий и любящий свой край человек! Светлана, Вашу подаренную книжечку о Тистровых я прочла, думаю предложить её нашему местному краеведческому музею. Спасибо Вам большущее за экскурсию! Группа друзей из Сарова, Российский Федеральный Ядерный Центр.

  • М
    Мария
    25 августа 2024
    Барнаул сто лет назад
    Огромное спасибо Светлане! Это была насыщенная и очень интересная экскурсия! Светлана - Профессионал, влюблённый в свой город, который дарит вам
    читать дальше

    эту любовь. Вы знакомитесь с городом, начинаете чувствовать его и проживаете его историю вместе с рассказчиком. Искренне благодарны Светлане и очарованы Барнаулом. Спасибо!

  • А
    Анна
    22 августа 2024
    Барнаул сто лет назад
    Прекрасная экскурсия! Мы отлично погуляли по Барнаулу, узнали много нового об истории города и людях, оставивших свой весомый вклад в
    читать дальше

    его становление и архитектуру. Много деталей и действительно экспертных моментов, которые просто так не найдешь в открытых источниках. Очень красивый вид на город с обзорной смотровой. Благодарим Светлану за прекрасное знакомство с городом и множество полезной информации, когда у тебя меньше суток, чтобы увидеть самое главное в Барнауле, это очень важно, и наша группа очень довольна выбором гида и экскурсии!) спасибо!

    Прекрасная экскурсия! Мы отлично погуляли по Барнаулу, узнали много нового об истории города и людях, оставивших свой весомый вклад в его становление и архитектуру. Много деталей и действительно экспертных моментов, которые просто так не найдешь в открытых источниках. Очень красивый вид на город с обзорной смотровой. Благодарим Светлану за прекрасное знакомство с городом и множество полезной информации, когда у тебя меньше суток, чтобы увидеть самое главное в Барнауле, это очень важно, и наша группа очень довольна выбором гида и экскурсии!) спасибо!
  • Н
    Никита
    1 августа 2024
    Барнаул сто лет назад
    Рекомендую насыщенную и увлекательную экскурсию по Барнаулу со Светланой.

    Светлана оказалась прекрасным гидом, ее рассказы были настолько живыми и захватывающими, что
    читать дальше

    мы будто на машине времени перенеслись в прошлое.

    Мы прогулялись по старинным улочкам, полюбовались купеческими особняками и зданиями советской эпохи. Светлана рассказала много интересных фактов из истории города - о развитии промышленности, культурной жизни.

    Экскурсия получилась насыщенной и познавательной. Светлана не только блестяще владеет материалом, но и умеет увлечь слушателей. Благодаря ей Барнаул 100-летней давности ожил перед нами. Всем, кто интересуется историей, рекомендую эту экскурсию!

    Рекомендую насыщенную и увлекательную экскурсию по Барнаулу со СветланойРекомендую насыщенную и увлекательную экскурсию по Барнаулу со СветланойРекомендую насыщенную и увлекательную экскурсию по Барнаулу со СветланойРекомендую насыщенную и увлекательную экскурсию по Барнаулу со СветланойРекомендую насыщенную и увлекательную экскурсию по Барнаулу со Светланой

