3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
16 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Увидеть главные памятники и познакомиться с историей и культурой города
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Купцы-творцы Барнаула
Услышать истории о судьбах известных предпринимателей и их потомков
Начало: У парка «Центральный»
16 ноя в 11:00
24 ноя в 11:00
1 334₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел31 декабря 2023Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
- ТТатьяна16 сентября 2023Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.
- ТТатьяна24 августа 2023Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Дом Шадриных»
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