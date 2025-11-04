Индивидуальная
до 5 чел.
Барнаул сто лет назад
Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
Начало: У Дома союзов
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
Увлекательный квест-тур по Барнаулу
Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Начало: На площади Ветеранов
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Барнаул: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Барнаула, где выплавляли серебро и производили моторы для танков. Узнайте больше о купеческой эпохе и известных жителях
Начало: У стадиона «Динамо»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Увидеть главные памятники и познакомиться с историей и культурой города
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5000 ₽
6250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по ночному Барнаулу
Погрузитесь в тайны Барнаула, где куртизанки и публичные дома были частью городской жизни. Узнайте, как государство контролировало эту сферу
Начало: На площади Спартака
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
5000 ₽
6250 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККлименко4 ноября 2025Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
- IIRINA23 сентября 2025Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили
- ААнна22 сентября 2025Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.
- ММария4 августа 2025Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!
- ААнастасия31 июля 2025Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и
- ЕЕвгений30 июля 2025Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.
- ППетровская25 июля 2025Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.
- ЕЕвгений15 июля 2025Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей
- ММешалкин28 мая 2025Как по мне, madame Светлана-легенда Барнаула.
Рекомендую.
Люблю увлеченных людей!
- ДДмитрий30 октября 2024Спасибо огромное за экскурсию. Теперь смотрю на Барнаул другим взглядом, из серого города он превратился в интересный с богатой историей.
- ЕЕлена14 октября 2024Спасибо за любовь к своему городу, которую нам передали.
Душевный и открытый человек.
Академические знания по своему краю.
- ААнна10 октября 2024Светлана, спасибо Вам большое за интересный для нас, первооткрывателей Барнаула, такой интересный и увлеченный рассказ! Нам всем понравилось, расширился кругозор и образовалось много тем для размышления! P.S. Отдельная благодарность за доп материалы в подарок!
- ААнатолий9 октября 2024Светлана - кладезь информации! Барнаул показывается через истории семей, которые тут жили. Очень здорово, что Светлана делится авторскими материалами и
- ААнна3 октября 2024Светлана, огромное спасибо вам за экскурсию! Мне все очень понравилось! Ходили по старому Барнаулу и восхищались оставшимися жемчужинами, где наличник уникальный, где балкончик, где узор. Получили ответы на все свои три тысячи вопросов. Спасибо!!! Часто вспоминаем вас с радостью!
- ДДарья30 сентября 2024Светлана – отличный гид, который покажет Барнаул с самых многогранных сторон. Очень понравился её рассказ и советы, а так же дополнительная литература, которой она поделилась.
- ММаргарита7 сентября 2024Была на экскурсии 24 августа. Первый день на Алтае. Очень рада, что знакомство с Краем началось со знакомства с таким
- ГГалина4 сентября 2024Светлана - просто чудесный гид, историк и краевед! Я была в Барнауле уже второй раз, спустя семь лет, но тогда,
- ММария25 августа 2024Огромное спасибо Светлане! Это была насыщенная и очень интересная экскурсия! Светлана - Профессионал, влюблённый в свой город, который дарит вам
- ААнна22 августа 2024Прекрасная экскурсия! Мы отлично погуляли по Барнаулу, узнали много нового об истории города и людях, оставивших свой весомый вклад в
- ННикита1 августа 2024Рекомендую насыщенную и увлекательную экскурсию по Барнаулу со Светланой.
Светлана оказалась прекрасным гидом, ее рассказы были настолько живыми и захватывающими, что
