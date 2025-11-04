читать дальше

проездом. В этот раз мы с друзьями направлялись в горы Алтая и у нас была возможность походить по городу, поэтому заказали экскурсию через мой любимый и надёжный "Трипстер". Это было замечательно! Встретились со Светланой "у танка", проехали на городском автобусе до начала исторической экскурсии (а она началась сразу, при встрече и не прекращалась ни на минуту). Увидели все достопримечательности, услышали рассказ о людях, которые создавали и приумножали сей замечательный край, закончили в красивейшем Нагорном парке и все вместе поехали обратно на трамвае. Мне кажется, у нас сложилось очень тёплое общение со Светланой, а иначе и быть не могло, она очень душевный, знающий и любящий свой край человек! Светлана, Вашу подаренную книжечку о Тистровых я прочла, думаю предложить её нашему местному краеведческому музею. Спасибо Вам большущее за экскурсию! Группа друзей из Сарова, Российский Федеральный Ядерный Центр.