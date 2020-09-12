06.07.20 - 17.07.20

«Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь»

О содержании тура: изначально мы планировали открыть для себя Алтай пешим походом к главному его символу - горе Белухе и сплавом по нижней Катуни, но «приключения на букву К» 2020 года внесли свои коррективы, о чем по завершению тура мы абсолютно не жалеем. Мы увидели «Янь» Алтая, его «женственную», сюрреалистичную красоту: нереальной голубизны озера, упирающееся в горизонт плато и пестрящие нереальным количеством цветов поля. Этот тур для тех, кто в одном пейзаже хочет увидеть панораму заснеженных горных вершин, хвойный лес, искрящуюся реку и ковёр из цветов (не думала, что такое возможно).

Об инструкторах: В конном туре нас сопровождала чудесная Кобызева Катерина, которая не только нашла подход к каждому участнику похода и объединила нас в одну дружную команду, но и помогла освоить первичные навыки туриста, вставала раньше всех, чтобы приготовить нам завтрак, сочиняла «мишленовские» ужины, заставляла смеяться до слез во время ежевечерних посиделок у костра и, самое главное, поддерживала в самых сложных ситуациях (персональное спасибо от человека, снятого со скалы).

Все препятствия первого в нашей жизни сплава помогла преодолеть команда замечательных инструкторов под руководством Погребного Михаила. Миша - one love, человек, который и рассмешит, и поддержит, и организует лучшую на Алтае баню, и накормит ухой из свежевыловленной рыбы и самым наваристым в моей жизни борщом. Благодаря инструктору нашего рафта Новикову Артёму и страховке Лямкина Максима и Влада, я - человек, очень плохо держащий на воде, преодолела все пороги средней Катуни. Ребята, спасибо, что создали для нас атмосферу «пионерского лагеря».

Отдельное спасибо хочу сказать мужчинам из нашей команды, которые несмотря на то, что турист - существо бесполое, вне зависимости от погодных условий каждый день заботились о наличии дров, воды и прочих необходимостях, позволяя нам даже в суровых условиях тайги оставаться прекрасной половиной человечества. Парни, если вдруг вы читаете это, знайте, вы супер!

О рекомендациях для новичков (опытные туристы, наверняка, и сами все знают):

1. первый и самый главный совет - не бойтесь, даже, если вы никогда не ездили верхом, даже, если вы плохо плаваете, вы сможете покорить тайгу!!! А инструкторы вам в этом окажут реальную помощь. Если, отправляясь в поход вы осознаете, что это активный отдых, а не курорт all inclusive, то вам в любую погоду обеспечена масса незабываемых впечатлений;

2. даже летом на Алтае в горах может быть холодно и дождливо, поэтому тёплая шапка, шарф, курточка и дождевик могут стать вещами первой необходимости. Также запаситесь большим количеством носков (они расходный материал);

3. обязательно берите с собой резиновые сапоги. Они спасут вас в дождь (к сожалению, в высокой траве промокают даже очень хорошие треккинговые ботинки), они спасут вас в брод (реки, которые вы будете преодолевать в конном туре достаточно глубокие, и ботинки промокают);

4. для сплава в хорошую погоду (здесь нам повезло) возьмите купальник, неопреновые ботинки (5 мм) и неопреновые перчатки (обязательно, иначе с непривычки натрете мозоли);

5. организаторы прислушиваются к пожеланиям туристов, поэтому, если вы заядлые кофеманы, сообщите об этом, и будет вам счастье в виде крепкого кофе по утрам, хотя травяной чай тоже был очень вкусный (Катя ещё раз спасибо).