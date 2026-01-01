Мои заказы

Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
На машине
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
4 дня
-
10%
5 отзывов
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
23 апр в 08:00
30 апр в 08:00
42 894 ₽47 660 ₽ за человека
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
На машине
На снегоходах
6 дней
-
15%
1 отзыв
Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту ...
8 фев в 08:00
1 мар в 08:00
49 045 ₽57 700 ₽ за человека
Гранд-тур по Алтаю: расширенный кольцевой маршрут
На машине
Конные прогулки
10 дней
-
10%
Увидеть топовые природные локации, прокатиться на лошадях, сплавиться по реке и посетить аил
Начало: Барнаул, пл. Советов (Ленина 57б), 8:30
23 апр в 08:30
30 апр в 08:30
109 998 ₽122 220 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой;
  2. Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты;
  3. Гранд-тур по Алтаю: расширенный кольцевой маршрут.
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Чуйский тракт;
  2. Гейзерное озеро;
  3. Ороктойский мост;
  4. Телецкое озеро;
  5. Остров Патмос;
  6. Чемал.
Сколько стоит тур в Барнауле в январе 2026
Сейчас в Барнауле в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 42 894 до 109 998 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
