Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
23 апр в 08:00
30 апр в 08:00
42 894 ₽
47 660 ₽ за человека
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту ...
8 фев в 08:00
1 мар в 08:00
49 045 ₽
57 700 ₽ за человека
Гранд-тур по Алтаю: расширенный кольцевой маршрут
Увидеть топовые природные локации, прокатиться на лошадях, сплавиться по реке и посетить аил
Начало: Барнаул, пл. Советов (Ленина 57б), 8:30
23 апр в 08:30
30 апр в 08:30
109 998 ₽
122 220 ₽ за человека
