7 дней
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
27 апр в 08:00
4 мая в 08:00
68 000₽ за человека
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
27 апр в 08:00
4 мая в 08:00
59 900₽ за человека
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
24 апр в 08:00
1 мая в 08:00
33 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССеливанова9 октября 2024Очень всё понравилось! Замечательный тур! Прекрасная программа! Великолепный гид Добромир и водитель Валерий Михайлович! Заводные, всё-знающие, энергичные. Гид замечательно готовит,
- ДДарья25 сентября 2024Понравилась программа: очень динамичная, не сидели на месте, постоянно двигались по Алтаю, настоящее путешествие на разных видах транспорта! Мы просто
- ММарина11 августа 2024Очень рекомендуем данное путешествие: правильно организованная логистика маршрутов; профессиональное сопровождение гида; хорошее питание. Душевное отношение. Во время передвижения все время слушали аудиозаписи о посещаемых местах, легенды, песни про Алтай. Подобралась отличная команда! Фотографий и главное - впечатлений, море! Очень рекомендуем!!!
- ИИнна9 августа 2024Отличная команда организаторов, очень довольна поездкой (01.08.24-04.08.24), отдельное спасибо гиду Екатерине))
- ЕЕлена24 июля 2024Это было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набралась у нас небольшая, всего
- ВВиталий2 июля 2024Отличный тур для Души. Подходит всем!
- ВВалентин27 июня 2024Все было хорошо! Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «В июле»
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