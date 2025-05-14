Место силы - Алтай: в горы за шедеврами природы, вкусом свободы и гармонией
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Начало: Аэропорт Барнаула, 7:00
14 мая в 07:00
124 000 ₽ за человека
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
87 000 ₽ за человека
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом
Начало: Барнаул, 7:00. Горно-Алтайск 11:00. Мы встретим ва...
21 июн в 07:00
12 июл в 07:00
59 800 ₽ за человека
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