12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каскад Шинокских водопадов
Путешествие к Шинокским водопадам и Денисовой пещере: откройте для себя древнюю историю и природные красоты Алтая
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 20:00
2 ноя в 08:00
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Круглая: треккинг-экскурсия
Вас ждёт треккинг на гору Круглую с живописными видами и интересными рассказами о природе и туризме на Алтае. Присоединяйтесь к приключению
Начало: В курортной зоне
Расписание: в среду в 14:45
6 ноя в 14:45
13 ноя в 14:45
18001 620₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Места силы Белокурихи
Погрузитесь в атмосферу Белокурихи, где природа и история переплетаются. Вас ждёт комфортная поездка на внедорожниках и прогулка по лесным тропам
Начало: В курортной зоне
Расписание: во вторник и четверг в 15:15
5 ноя в 15:15
7 ноя в 15:15
18001 620₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Активный отдых»
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