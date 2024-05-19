Необычные экскурсии по Белокурихе

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Белокурихе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Познакомиться с обитателями частной конюшни и прогуляться верхом среди пейзажей Алтая
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 17:00
10 июня в 15:00
4 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Свернуть в сторону от популярных туристических маршрутов и увидеть первозданную природу Алтая
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
18 000 за всё до 3 чел.
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Испечь хлеб и блины своими руками, сесть за ткацкий станок и попробовать «кашу из топора»
Начало: В селе Старобелокуриха
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Оценить целебный эффект от массажа терапевтическими музыкальными инструментами «в 4 руки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Добрый день! Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виталию! Это эрудированный, знающий и очень порядочный человек! Очень красивая и интересная
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    экскурсия! Несмотря на то, что она рассчитана на целый день, мы почти не устали - так было захватывающе! За один день мы объяли необъятное! Посетили все, что планировали. Какая же красота кругом - смотреть-ненасмотреться! Виталий очень вежливый и хороший человек. На мотолодке поддерживал меня как мог)) - морально и физически (мне было страшновато)). Катунь - красавица даже в мае! Представить не могу, как она красива осенью, когда становится бирюзовой. . Теперь это еще один из пунктов нашего плана - Алтай осенью. . Еще хочу добавить, что Виталий очень уверенно и аккуратно водит машину - нам было спокойно и комфортно с ним. Огромное спасибо еще раз! Очень надеюсь на встречу осенью!

  • Я
    Яна
    8 апреля 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Очень понравился конный двор и хозяйка Екатерина! Очень гостеприимная, отзывчивая и внимательная, много интересной и познавательной информации получили о быте и жизни лошадей и животных. С большим удовольствием вернемся еще!
  • О
    Ольга
    8 января 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Прогулка, очень понравилась. Ребёнок в восторге. Получили положительные эмоции и восторг. Обязательно ещё раз приедем на прогулку.
  • О
    Ольга
    7 января 2024
    Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
    Восхитительный опыт! Ребята искупали в звуке. Не знаю, как у них это получилось, но музыка звучала в унисон с телом. Может тело
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    петь? Мое пело - каждой клеточкой. То, что делают Евгений и Яна, очень созвучно месту. Постарайтесь посетить сеанс в начале отдыха в Белокурихе. Чтобы было время вернуться) Организационно - безупречно. Сразу откликнулись, подобрали удобное время, встретили.

  • М
    Марина
    10 октября 2023
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Все очень понравилось. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2023
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    29 июля были мы вчетвером (я, муж и внуки) были на интереснейшей экскурсии в Старобелокурихе "Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский
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    обед". Алексей и его супруга показали нам мастер-классы по выпечке блинчиков и хлеба на закваске, работы на ткацком станке и плетению поясов. Потом был великолепный деревенский обед: картошка с грибами из русской печи, блины, домашние соления-варения. Очень интересно было! И вкусно!

  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2023
    Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
    Космос от уникальных проводников
  • В
    Виктория
    29 августа 2023
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Низкий поклон Алексею и Анне! Великолепная экскурсия. Мы своими руками испекли хлеб для себя и для наших близких, испекли очень
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    вкусные блины, нас угостили замечательной картошкой. Салат из своей свеклы с чесночком, капустка, огурчики, помидорчики и волшебный бородинский хлеб - это непередаваемое удовольствие. Чай - это особое удовольствие! Мы также изготовили замечательные талисманы для себя. Все было так тепло, по- домашнему. Мы с мужем вернулись в своё детство. А сын проникся духом простых радостей общения и совместного труда, а также традициями наших предков. Анна и Алексей! Вы замечательные! Продолжайте своё прекрасное дело! Развития Вам! С радостью приедем в Вашу гончарную мастерскую и к кузнецу!

    Низкий поклон Алексею и Анне! Великолепная экскурсия. Мы своими руками испекли хлеб для себя и дляНизкий поклон Алексею и Анне! Великолепная экскурсия. Мы своими руками испекли хлеб для себя и для
  • Н
    Нина
    31 июля 2023
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Алексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего места проживания), по дороге в
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    Старобелокуриху.. и далее по ходу действия… столько информации!!! У дома в Старобелокурихе нас встретила Анна (супруга Алексея). Помололи зерно на мельнице, напекли блинов, завели тесто на закваске. Алексей увлечённый человек. Анна провела мастер -класс по ткачеству и плетению. Затопили печь. Сформовали хлеб 🍞 под чутким руководством Алексея.. Дочь 13-ти лет сама месило тесто. С Анной сплели оберег(лошадку). Информации море. Обратно ехали уставшие, но довольные. А сладкий хлеб с корицей:)), пальчики оближешь(на фотографии срез показан). Дочь не могла дождаться, когда он остынет. Спасибо за новые знания и впечатления! Организаторы нас фотографировали, но пока нет фотографий:))

    Алексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего местаАлексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего местаАлексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего местаАлексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего местаАлексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего местаАлексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего места

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
  2. Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
  3. Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
  4. Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в июне 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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