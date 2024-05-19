1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Познакомиться с обитателями частной конюшни и прогуляться верхом среди пейзажей Алтая
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 17:00
10 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Свернуть в сторону от популярных туристических маршрутов и увидеть первозданную природу Алтая
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Испечь хлеб и блины своими руками, сесть за ткацкий станок и попробовать «кашу из топора»
Начало: В селе Старобелокуриха
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Оценить целебный эффект от массажа терапевтическими музыкальными инструментами «в 4 руки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 мая 2024Добрый день! Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виталию! Это эрудированный, знающий и очень порядочный человек! Очень красивая и интересная
- ЯЯна8 апреля 2024Очень понравился конный двор и хозяйка Екатерина! Очень гостеприимная, отзывчивая и внимательная, много интересной и познавательной информации получили о быте и жизни лошадей и животных. С большим удовольствием вернемся еще!
- ООльга8 января 2024Прогулка, очень понравилась. Ребёнок в восторге. Получили положительные эмоции и восторг. Обязательно ещё раз приедем на прогулку.
- ООльга7 января 2024Восхитительный опыт! Ребята искупали в звуке. Не знаю, как у них это получилось, но музыка звучала в унисон с телом. Может тело
- ММарина10 октября 2023Все очень понравилось. Спасибо.
- ТТатьяна21 сентября 202329 июля были мы вчетвером (я, муж и внуки) были на интереснейшей экскурсии в Старобелокурихе "Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский
- ТТатьяна16 сентября 2023Космос от уникальных проводников
- ВВиктория29 августа 2023Низкий поклон Алексею и Анне! Великолепная экскурсия. Мы своими руками испекли хлеб для себя и для наших близких, испекли очень
- ННина31 июля 2023Алексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего места проживания), по дороге в
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Необычные»
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