Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ткацкий мастер-класс в Белокурихе
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 5334 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССедунова5 мая 2025Автопутешествие к Белокурихе-2Дата посещения: 3 мая 2025Мы запланировали экскурсию в Белокуриха 2. Нашем гидом был Виталий, человек знает свое дело от А до я.... Поездка была интересной, рекомендую посетить данное место 👍
- ССергей7 ноября 2025Время на экскурсии пролетело незаметно. Виталий очень любит свой край и поэтому рассказывает о нем так, что увлекает всех гостей,
- ТТатьяна11 октября 2025Только что вернулись с экскурсии. Прекрасные впечатления. Пейзажи великолепные. Не смотря на вчерашний ливневый снег все прошло отлично и с
- ГГалина9 октября 2025Посетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва от лечения в санатории Белокуриха.
- ССветлана22 сентября 2025Спасибо
- ООлег11 сентября 2025Незабываемые впечатления!!!
- ООльга4 сентября 2025Виталий отличный рассказчик и аккуратный водитель. Все очень понравилось, особенно серпантин по горе к Белокурихе 2. Всем рекомендую экскурсию.
- ЕЕлена2 сентября 2025Отличная экскурсия!
- ССветлана24 августа 2025Добрый день!
Экскурсия Белокуриха 2 с Виталием.
Ездили с дочками. Все понравилось.
Узнали и историю создания основного курорта и белокурихи 2.
Спасибо, гиду.
- ЛЛюбовь22 августа 2025Очень интересная экскурсия, а с таким гидом вообще 🔥. Очень много знает о своём крае, и отлично преподносит. Всем рекомендую.
- ККсения13 августа 2025Шикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! И всё это время Виталий
- ННаталья31 июля 2025Совершили увлекательную прогулку в окрестностях Белокурихи. Виталий - изумительный гид, узнали много интересного про природу края. Организация прогулки на высоте. Виды изумительные! Отдельное спасибо за вкуснейший чай с медом с видами на горы!
- ММария28 июля 2025Огромная благодарность Виталию за экскурсию! С сыном (9 лет) прекрасно провели время, получили массу положительных эмоций и интересной информации🔥Точно в
- ТТатьяна15 июля 202515 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий.
Его знание
- ВВячеслав10 июня 2025Алтай хорош всегда, но для более глубокого понимания опытный гид совершенно необходим! И с гидом нам крайне повезло. Уважаемый Виталий показал нам самые, пожалуй, интересные места в ближайшем окружении Белокурихи, познакомил с проблемами и надеждами курорта. Спасибо огромное.
- ВВероника8 июня 2025Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки, надеюсь в скором будущем мы увидим новый курорт с активностями для туристов
Особенно впечатлила дополнительная локация: скалы Амбарчики. Очень живописное место,захватывающее дух😄👍🏻
- ММихаил30 мая 2025Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем. Каждая локация сопровождалась подробной
- РРаиса8 мая 2025Прекрасная экскурсия! Завораживающие виды, восхитительная природа и прекрасный гид Виталий! Все прошло на одном дыхании в комфортном темпе. Дети 11 лет без проблем преодолели маршрут и остались в восторге. Всем рекомендуем такое увлекательное и познавательное путешествие в мир алтайской природы!
- ННаталья5 мая 2025Были на майские праздники в Белокурихе, брали индивидуальную экскурсию на 4 человек в Белокуриху-2. Забронировали, оплатили предоплату через сайт, с
- ООксана2 апреля 2025Отличная экскурсия! Виталий очень хорошо знает свой край. Водит машину спокойно. Рассказывает интересно.
