рассказывал про растения Алтая, историю образования скал, подкалывал дочку (11 лет) вопросами, так, что она и не заметила усталости при подъеме;) Наверху полили растения для частного "дендропарка" Виталия. По дороге пробовали дикие ягодки, которые предлагал Виталий, а чай с медом на скале - это особый кайф! И о природе много интересного узнали, и на вершинах побалдели: все-таки там, в горах, и красота неописуемая, и воздух особый, и ощущение своей внутренней силы и спокойствия:) Я несколько опасалась подъема, и особенно, спуска из-за артроза, но Виталий зорко следил за нами, давал отдохнуть, советовал, куда ноги на камнях ставить. Палки для меня захватил:) Сходили чудесно! Когда еще на Алтай приедем, попросимся к нему еще на другие экскурсии: на скалы Амбарчики, на Крестики - там тоже красотища!:)

Совет для туристов: все-таки это горы, хотя и невысокие. Поэтому кроссовки на шнурках потуже, вода и кепки с собой обязательно! Никаких сланцев и авосек! А то я в первый свой поход на Круглую 10 лет назад насмотрелась на тетенек…

Виталий, спасибо Вам огромное за красоту и гостеприимство Алтая!!! Влюбились всей семьей!