Мои заказы

«Белокуриха-2 Горная» – экскурсии в Белокурихе

Найдено 3 экскурсии в категории ««Белокуриха-2 Горная»» в Белокурихе, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
Пешая
3.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ткацкий мастер-класс в Белокурихе
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Автопутешествие к Белокурихе-2
На машине
3 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 5334 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Седунова
    5 мая 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Дата посещения: 3 мая 2025
    Мы запланировали экскурсию в Белокуриха 2. Нашем гидом был Виталий, человек знает свое дело от А до я.... Поездка была интересной, рекомендую посетить данное место 👍
  • С
    Сергей
    7 ноября 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Время на экскурсии пролетело незаметно. Виталий очень любит свой край и поэтому рассказывает о нем так, что увлекает всех гостей,
    читать дальше

    которые с ним идут, помогает и подсказывает там, где нужно быть внимательным на маршруте. А что ещё нужно, когда слушаешь интересную информацию и наслаждаешься незабываемыми пейзажами! За алтайский чай с медом в живописном месте в холодное время отдельное спасибо!

  • Т
    Татьяна
    11 октября 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Только что вернулись с экскурсии. Прекрасные впечатления. Пейзажи великолепные. Не смотря на вчерашний ливневый снег все прошло отлично и с
    читать дальше

    погодой можно сказать повезло, так как после снегопадов облака развеялись и от видов, которые перед нами открывались, захватывало дух. Всем рекомендуем Виталия как гида. Очень продуманный маршрут. Надеемся, что еще приедем в Белокуриху и ещё не раз воспользуемся его услугами.

  • Г
    Галина
    9 октября 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Посетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва от лечения в санатории Белокуриха.
    читать дальше

    Экскурсия происходит на одном дыхании - красивые виды, горный воздух, разумное сочетание времени в автомобиле и на пешей прогулке. Виталий очень грамотно и красиво рассказывает, чувствуется что хорошо знает и любит свой край, информацией не перегружает. Немного не повезло с погодой, хотелось в начале октября полюбоваться золотой осенью, но получилась почти зима. Данную экскурсию рекомендую всем без исключения.

    Посетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва отПосетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва отПосетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва отПосетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва от
  • С
    Светлана
    22 сентября 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Спасибо
  • О
    Олег
    11 сентября 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Незабываемые впечатления!!!
    Незабываемые впечатления!!!
  • О
    Ольга
    4 сентября 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Виталий отличный рассказчик и аккуратный водитель. Все очень понравилось, особенно серпантин по горе к Белокурихе 2. Всем рекомендую экскурсию.
  • Е
    Елена
    2 сентября 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Отличная экскурсия!
  • С
    Светлана
    24 августа 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Добрый день!
    Экскурсия Белокуриха 2 с Виталием.
    Ездили с дочками. Все понравилось.
    Узнали и историю создания основного курорта и белокурихи 2.
    Спасибо, гиду.
  • Л
    Любовь
    22 августа 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Очень интересная экскурсия, а с таким гидом вообще 🔥. Очень много знает о своём крае, и отлично преподносит. Всем рекомендую.
  • К
    Ксения
    13 августа 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Шикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! И всё это время Виталий
    читать дальше

    рассказывал про растения Алтая, историю образования скал, подкалывал дочку (11 лет) вопросами, так, что она и не заметила усталости при подъеме;) Наверху полили растения для частного "дендропарка" Виталия. По дороге пробовали дикие ягодки, которые предлагал Виталий, а чай с медом на скале - это особый кайф! И о природе много интересного узнали, и на вершинах побалдели: все-таки там, в горах, и красота неописуемая, и воздух особый, и ощущение своей внутренней силы и спокойствия:) Я несколько опасалась подъема, и особенно, спуска из-за артроза, но Виталий зорко следил за нами, давал отдохнуть, советовал, куда ноги на камнях ставить. Палки для меня захватил:) Сходили чудесно! Когда еще на Алтай приедем, попросимся к нему еще на другие экскурсии: на скалы Амбарчики, на Крестики - там тоже красотища!:)
    Совет для туристов: все-таки это горы, хотя и невысокие. Поэтому кроссовки на шнурках потуже, вода и кепки с собой обязательно! Никаких сланцев и авосек! А то я в первый свой поход на Круглую 10 лет назад насмотрелась на тетенек…
    Виталий, спасибо Вам огромное за красоту и гостеприимство Алтая!!! Влюбились всей семьей!

    Шикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! ИШикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! ИШикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! ИШикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! ИШикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! ИШикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! И
  • Н
    Наталья
    31 июля 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Совершили увлекательную прогулку в окрестностях Белокурихи. Виталий - изумительный гид, узнали много интересного про природу края. Организация прогулки на высоте. Виды изумительные! Отдельное спасибо за вкуснейший чай с медом с видами на горы!
  • М
    Мария
    28 июля 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Огромная благодарность Виталию за экскурсию! С сыном (9 лет) прекрасно провели время, получили массу положительных эмоций и интересной информации🔥Точно в
    читать дальше

    назначенное время Виталий забрал нас из санатория, на гору поднялись в своём темпе, увидели просто нереальные виды, Виталий рассказал много интересных фактов. Вся информация была преподнесена легко и с шутками, поэтому время пролетело незаметно. На горе было чаепитие с вкуснейшим медом 😋
    В санаторий вернулись уставшие и счастливые! Однозначно рекомендую эту экскурсию!

    Огромная благодарность Виталию за экскурсию! С сыном (9 лет) прекрасно провели время, получили массу положительных эмоцийОгромная благодарность Виталию за экскурсию! С сыном (9 лет) прекрасно провели время, получили массу положительных эмоцийОгромная благодарность Виталию за экскурсию! С сыном (9 лет) прекрасно провели время, получили массу положительных эмоцийОгромная благодарность Виталию за экскурсию! С сыном (9 лет) прекрасно провели время, получили массу положительных эмоцийОгромная благодарность Виталию за экскурсию! С сыном (9 лет) прекрасно провели время, получили массу положительных эмоцийОгромная благодарность Виталию за экскурсию! С сыном (9 лет) прекрасно провели время, получили массу положительных эмоцийОгромная благодарность Виталию за экскурсию! С сыном (9 лет) прекрасно провели время, получили массу положительных эмоций
  • Т
    Татьяна
    15 июля 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    15 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий.
    Его знание
    читать дальше

    местности и, особенно, его умение легко поделиться с нами своими впечатлениями, сделали этот день очень приятным и весёлым. Виталий нас водил по таким местам откуда открываются впечатляющие виды на все красоты Белокурихи! Мы в восторге от экскурсии, несмотря, на то,что в начале было немного тяжеловато подниматься, но ребенок 13 лет одолел эту высоту с лёгкостью! Спасибо за интересные рассказы, пейзажи, массу эмоций и впечатлений!!!!

    15 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий15 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий15 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий15 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий15 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий15 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий15 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий15 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий15 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий15 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий
  • В
    Вячеслав
    10 июня 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Алтай хорош всегда, но для более глубокого понимания опытный гид совершенно необходим! И с гидом нам крайне повезло. Уважаемый Виталий показал нам самые, пожалуй, интересные места в ближайшем окружении Белокурихи, познакомил с проблемами и надеждами курорта. Спасибо огромное.
  • В
    Вероника
    8 июня 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки, надеюсь в скором будущем мы увидим новый курорт с активностями для туристов
    Особенно впечатлила дополнительная локация: скалы Амбарчики. Очень живописное место,захватывающее дух😄👍🏻
    Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройкиБольшое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройкиБольшое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройкиБольшое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройкиБольшое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройкиБольшое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройкиБольшое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки
  • М
    Михаил
    30 мая 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем. Каждая локация сопровождалась подробной
    читать дальше

    историей места. Очень комфортно было ехать на внедорожнике даже там, где обычная малолитражка не проедет. Рассмотрели курорт Белокуриха-2 со всех ракурсов. Контактный зоопитомник оставил потрясающие впечатления. Однозначно рекомендуем данную экскурсию!

    Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всемЭкскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всемЭкскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всемЭкскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всемЭкскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всемЭкскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всемЭкскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всемЭкскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всемЭкскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всемЭкскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем
  • Р
    Раиса
    8 мая 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Прекрасная экскурсия! Завораживающие виды, восхитительная природа и прекрасный гид Виталий! Все прошло на одном дыхании в комфортном темпе. Дети 11 лет без проблем преодолели маршрут и остались в восторге. Всем рекомендуем такое увлекательное и познавательное путешествие в мир алтайской природы!
  • Н
    Наталья
    5 мая 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Были на майские праздники в Белокурихе, брали индивидуальную экскурсию на 4 человек в Белокуриху-2. Забронировали, оплатили предоплату через сайт, с
    читать дальше

    нами связался Виталий, уточнили детали экскурсии. в назначенное время Виталий забрал нас из санатория и провел экскурсию. по пути следования рассказывал об истории создания, останавливались на локациях, для созерцания красоты Алтая и сделать фоточки. Все понравилось. Мы остались довольны. Рекомендуем Виталия и его экскурсии, думаем что и на других будет интересно. Спасибо.

  • О
    Оксана
    2 апреля 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Отличная экскурсия! Виталий очень хорошо знает свой край. Водит машину спокойно. Рассказывает интересно.
    Отличная экскурсия! Виталий очень хорошо знает свой край. Водит машину спокойно. Рассказывает интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории ««Белокуриха-2 Горная»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белокурихе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
  2. Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
  3. Автопутешествие к Белокурихе-2
Какие места ещё посмотреть в Белокурихе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Скала Четыре брата
  2. Андреевская слобода
  3. Гора Круглая
  4. Чуйский тракт
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в декабре 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "«Белокуриха-2 Горная»" можно забронировать 3 экскурсии от 5334 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Белокурихе на 2025 год по теме ««Белокуриха-2 Горная»», 115 ⭐ отзывов, цены от 5334₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль