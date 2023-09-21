Активности – экскурсии в Белокурихе

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Белокурихе, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Испечь хлеб и блины своими руками, сесть за ткацкий станок и попробовать «кашу из топора»
Начало: В селе Старобелокуриха
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за всё до 5 чел.
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Познакомиться с породистыми лошадями, испечь блины своими руками и открыть тайны ткачества
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
14 350 за всё до 10 чел.
Каскад Шинокских водопадов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Каскад Шинокских водопадов
Насладиться пешим однодневным походом и единением с природой
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2023
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    29 июля были мы вчетвером (я, муж и внуки) были на интереснейшей экскурсии в Старобелокурихе "Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский
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    обед". Алексей и его супруга показали нам мастер-классы по выпечке блинчиков и хлеба на закваске, работы на ткацком станке и плетению поясов. Потом был великолепный деревенский обед: картошка с грибами из русской печи, блины, домашние соления-варения. Очень интересно было! И вкусно!

  • В
    Виктория
    29 августа 2023
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Низкий поклон Алексею и Анне! Великолепная экскурсия. Мы своими руками испекли хлеб для себя и для наших близких, испекли очень
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    вкусные блины, нас угостили замечательной картошкой. Салат из своей свеклы с чесночком, капустка, огурчики, помидорчики и волшебный бородинский хлеб - это непередаваемое удовольствие. Чай - это особое удовольствие! Мы также изготовили замечательные талисманы для себя. Все было так тепло, по- домашнему. Мы с мужем вернулись в своё детство. А сын проникся духом простых радостей общения и совместного труда, а также традициями наших предков. Анна и Алексей! Вы замечательные! Продолжайте своё прекрасное дело! Развития Вам! С радостью приедем в Вашу гончарную мастерскую и к кузнецу!

    Низкий поклон Алексею и Анне! Великолепная экскурсия. Мы своими руками испекли хлеб для себя и дляНизкий поклон Алексею и Анне! Великолепная экскурсия. Мы своими руками испекли хлеб для себя и для
  • Н
    Нина
    31 июля 2023
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Алексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего места проживания), по дороге в
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    Старобелокуриху.. и далее по ходу действия… столько информации!!! У дома в Старобелокурихе нас встретила Анна (супруга Алексея). Помололи зерно на мельнице, напекли блинов, завели тесто на закваске. Алексей увлечённый человек. Анна провела мастер -класс по ткачеству и плетению. Затопили печь. Сформовали хлеб 🍞 под чутким руководством Алексея.. Дочь 13-ти лет сама месило тесто. С Анной сплели оберег(лошадку). Информации море. Обратно ехали уставшие, но довольные. А сладкий хлеб с корицей:)), пальчики оближешь(на фотографии срез показан). Дочь не могла дождаться, когда он остынет. Спасибо за новые знания и впечатления! Организаторы нас фотографировали, но пока нет фотографий:))

    Алексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего местаАлексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего местаАлексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего местаАлексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего местаАлексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего местаАлексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего места
  • М
    Майя
    18 сентября 2022
    Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
    Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица! Были два дня в гостях у Анны и Алексея (пришлось
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    разделить группу), но оно и к лучшему. Ощущение, как будто мы знакомы сто лет, очень душевная атмосфера! Приятные сюрпризы, теплый приём и угощения, никого не оставили равнодушным! Мы уже с нетерпением ждём новой встречи! Конюшня, отдельная тема, всё чистенько, интересно.

    Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица!Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица!Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица!Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица!Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица!

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Активности»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
  2. Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
  3. Каскад Шинокских водопадов
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в июне 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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