читать дальше

вкусные блины, нас угостили замечательной картошкой. Салат из своей свеклы с чесночком, капустка, огурчики, помидорчики и волшебный бородинский хлеб - это непередаваемое удовольствие. Чай - это особое удовольствие! Мы также изготовили замечательные талисманы для себя. Все было так тепло, по- домашнему. Мы с мужем вернулись в своё детство. А сын проникся духом простых радостей общения и совместного труда, а также традициями наших предков. Анна и Алексей! Вы замечательные! Продолжайте своё прекрасное дело! Развития Вам! С радостью приедем в Вашу гончарную мастерскую и к кузнецу!