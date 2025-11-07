Мои заказы

Шинокские водопады – экскурсии в Белокурихе

Найдено 3 экскурсии в категории «Шинокские водопады» в Белокурихе, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
Пешая
3.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ткацкий мастер-класс в Белокурихе
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Каскад Шинокских водопадов
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каскад Шинокских водопадов
Насладиться пешим однодневным походом и единением с природой
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 12:00
11 дек в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 ноября 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Время на экскурсии пролетело незаметно. Виталий очень любит свой край и поэтому рассказывает о нем так, что увлекает всех гостей,
    читать дальше

    которые с ним идут, помогает и подсказывает там, где нужно быть внимательным на маршруте. А что ещё нужно, когда слушаешь интересную информацию и наслаждаешься незабываемыми пейзажами! За алтайский чай с медом в живописном месте в холодное время отдельное спасибо!

  • Т
    Татьяна
    11 октября 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Только что вернулись с экскурсии. Прекрасные впечатления. Пейзажи великолепные. Не смотря на вчерашний ливневый снег все прошло отлично и с
    читать дальше

    погодой можно сказать повезло, так как после снегопадов облака развеялись и от видов, которые перед нами открывались, захватывало дух. Всем рекомендуем Виталия как гида. Очень продуманный маршрут. Надеемся, что еще приедем в Белокуриху и ещё не раз воспользуемся его услугами.

  • О
    Олег
    11 сентября 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Незабываемые впечатления!!!
    Незабываемые впечатления!!!
  • Е
    Елена
    2 сентября 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Отличная экскурсия!
  • Л
    Любовь
    22 августа 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Очень интересная экскурсия, а с таким гидом вообще 🔥. Очень много знает о своём крае, и отлично преподносит. Всем рекомендую.
  • К
    Ксения
    13 августа 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Шикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! И всё это время Виталий
    читать дальше

    рассказывал про растения Алтая, историю образования скал, подкалывал дочку (11 лет) вопросами, так, что она и не заметила усталости при подъеме;) Наверху полили растения для частного "дендропарка" Виталия. По дороге пробовали дикие ягодки, которые предлагал Виталий, а чай с медом на скале - это особый кайф! И о природе много интересного узнали, и на вершинах побалдели: все-таки там, в горах, и красота неописуемая, и воздух особый, и ощущение своей внутренней силы и спокойствия:) Я несколько опасалась подъема, и особенно, спуска из-за артроза, но Виталий зорко следил за нами, давал отдохнуть, советовал, куда ноги на камнях ставить. Палки для меня захватил:) Сходили чудесно! Когда еще на Алтай приедем, попросимся к нему еще на другие экскурсии: на скалы Амбарчики, на Крестики - там тоже красотища!:)
    Совет для туристов: все-таки это горы, хотя и невысокие. Поэтому кроссовки на шнурках потуже, вода и кепки с собой обязательно! Никаких сланцев и авосек! А то я в первый свой поход на Круглую 10 лет назад насмотрелась на тетенек…
    Виталий, спасибо Вам огромное за красоту и гостеприимство Алтая!!! Влюбились всей семьей!

    Шикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! ИШикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! ИШикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! ИШикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! ИШикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! ИШикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! И
  • Н
    Наталья
    31 июля 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Совершили увлекательную прогулку в окрестностях Белокурихи. Виталий - изумительный гид, узнали много интересного про природу края. Организация прогулки на высоте. Виды изумительные! Отдельное спасибо за вкуснейший чай с медом с видами на горы!
  • М
    Мария
    28 июля 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Огромная благодарность Виталию за экскурсию! С сыном (9 лет) прекрасно провели время, получили массу положительных эмоций и интересной информации🔥Точно в
    читать дальше

    назначенное время Виталий забрал нас из санатория, на гору поднялись в своём темпе, увидели просто нереальные виды, Виталий рассказал много интересных фактов. Вся информация была преподнесена легко и с шутками, поэтому время пролетело незаметно. На горе было чаепитие с вкуснейшим медом 😋
    В санаторий вернулись уставшие и счастливые! Однозначно рекомендую эту экскурсию!

    Огромная благодарность Виталию за экскурсию! С сыном (9 лет) прекрасно провели время, получили массу положительных эмоций и интересной информации🔥Точно в назначенное время Виталий забрал нас из санатория, на гору поднялись в своём темпе, увидели просто нереальные виды, Виталий рассказал много интересных фактов. Вся информация была преподнесена легко и с шутками, поэтому время пролетело незаметно. На горе было чаепитие с вкуснейшим медом 😋
    В санаторий вернулись уставшие и счастливые! Однозначно рекомендую эту экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    15 июля 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    15 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий.
    Его знание
    читать дальше

    местности и, особенно, его умение легко поделиться с нами своими впечатлениями, сделали этот день очень приятным и весёлым. Виталий нас водил по таким местам откуда открываются впечатляющие виды на все красоты Белокурихи! Мы в восторге от экскурсии, несмотря, на то,что в начале было немного тяжеловато подниматься, но ребенок 13 лет одолел эту высоту с лёгкостью! Спасибо за интересные рассказы, пейзажи, массу эмоций и впечатлений!!!!

    15 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий.
    Его знание местности и, особенно, его умение легко поделиться с нами своими впечатлениями, сделали этот день очень приятным и весёлым. Виталий нас водил по таким местам откуда открываются впечатляющие виды на все красоты Белокурихи! Мы в восторге от экскурсии, несмотря, на то,что в начале было немного тяжеловато подниматься, но ребенок 13 лет одолел эту высоту с лёгкостью! Спасибо за интересные рассказы, пейзажи, массу эмоций и впечатлений!!!!
  • Р
    Раиса
    8 мая 2025
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Прекрасная экскурсия! Завораживающие виды, восхитительная природа и прекрасный гид Виталий! Все прошло на одном дыхании в комфортном темпе. Дети 11 лет без проблем преодолели маршрут и остались в восторге. Всем рекомендуем такое увлекательное и познавательное путешествие в мир алтайской природы!
  • Н
    Наталья
    21 октября 2024
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Мне и моей семье очень понравилась эта чудесная прогулка🤍Переживала немного, что детям(9 и 11 лет) будет сложновато на таком маршруте,
    читать дальше

    всё же достаточно продолжительный подъем в гору, но опасения были напрасны, наградой стали чудесные виды окрестностей и красивые фото на память🤍Виталий идеальный гид, очень благодарны ему за хорошо проведенное время!

  • Г
    Галина
    1 сентября 2024
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Великолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомба.
    Великолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомба.
  • М
    Мария
    28 августа 2024
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Экскурсия замечательная. Если есть физическая возможность (всё-таки, подъём в гору достаточно крутой), то надо обязательно подняться. С самой вершины открываются потрясающие виды. Виталий отличный проводник! Спасибо!
    Экскурсия замечательная. Если есть физическая возможность (всё-таки, подъём в гору достаточно крутой), то надо обязательно подняться. С самой вершины открываются потрясающие виды. Виталий отличный проводник! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    16 августа 2024
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Замечательный маршрут, шикарные виды, пейзажи, локации. Интересно, познавательно.
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал с травяным чаем и
    читать дальше

    алтайским медом. Были, просто,"сумасшедшие" виды на горы, скалы и просыпающуюся природу! А какой был воздух!!! Одни восклицания!!! Спасибо Вам огромное! Надеемся, эта экскурсия была непоследняя!))

    Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал с травяным чаем и алтайским медом. Были, просто,"сумасшедшие" виды на горы, скалы и просыпающуюся природу! А какой был воздух!!! Одни восклицания!!! Спасибо Вам огромное! Надеемся, эта экскурсия была непоследняя!))
  • В
    Валерия
    7 мая 2024
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Красивый маршрут, великолепный гид - огромное спасибо Виталию за интересные рассказы- много новой информации получила. И отдельное спасибо - за любовь к своему делу!
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2024
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Гид Виталий, который нас возил по экскурсионным местам нам очень понравился. Не успели сесть в машину, как начался рассказ о Белокурихе. Очень эрудированный, внимательный, приятный в общении. На протяжении всей экскурсии расскащывал нам историю края и о достопримечательностях. Спасибо!
  • М
    Марина
    29 сентября 2023
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Красивый и живописный маршрут! Очень понравилась экскурсия.
    Красивый и живописный маршрут! Очень понравилась экскурсия.
  • И
    Ирина
    18 августа 2023
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Очень понравились обе экскурсии,на которых мы с Виталием были. С гидом нам повезло! Профессионализм, любовь к родному Алтаю и структурная организация экскурсии! Спасибо за ароматный чай! Хотим еще вернутся на Алтай!
  • И
    Ирина
    19 июля 2023
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Ходила с детьми 7 и 9 лет на экскурсию на гору Круглая с Виталием. Всё понравилось, и маршрут, и экскурсовод и организация. Рекомендую очень! Спасибо, Виталий, за прекрасную экскурсию и красивейшие места!

Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в декабре 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "Шинокские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
