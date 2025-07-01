Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Белокурихе – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Белокурихе, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ткацкий мастер-класс в Белокурихе
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
«В стоимость включены все мастер-классы, дегустации и обед»
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Автопутешествие к Белокурихе-2
На машине
3 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
«На обратном пути мы заедем в пивоварню «Барон фон Альбрехт», где можно продегустировать местные сорта пива (стоимость дегустации 250 ₽ за чел»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5334 ₽ за всё до 4 чел.
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Пешая
Конные прогулки
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Станьте жителем алтайской глубинки на один день: пообщайтесь с животными, испеките блины, создайте сувенир и попробуйте горячий хлеб из печи
Начало: В селе Старобелокуриха
«Ремесленные мастер-классы и дегустация хлеба»
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
14 350 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 июля 2025
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Дата посещения: 30 июня 2025
    Спасибо за душевные мастер классы Алексею и Анне! Посетили всей семьей с детьми, все остались в восторге! Вкусный хлеб, восхитительные
    читать дальше

    блинчики и много полезной и интересной информации. Каждый сделал еще птицу счастья и забрал с собой! Развития и процветания Вашему делу, Вы большие молодцы, что сохраняете традиции и передаете их! Обязательно будем советовать приехать к Вам!

  • Д
    Денис
    4 августа 2025
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Выражаем огромную благодарность Алексею и Анне за прекрасно проведённое время в компании с ними. Всем, кто хочет душевной беседы, приобщения
    читать дальше

    к русским традициям приготовления хлеба, блинов и других блюд из натуральных продуктов, рукоделия из льна, - вам сюда! Наш ребёнок, дома не выпускающий из рук смартфон ни на минуту, здесь месил тесто, пёк блины, смастерил оберег, пел частушки под аккордеон. Дорогие Алексей и Анна, спасибо вам и низкий поклон за ваше благое дело!

  • С
    Сергей
    31 июля 2025
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Были с детьми в Горном Алтае… Но быть в Горном Алтае и не заехать в Алтайский край - это неправильно…
    читать дальше

    Это, как быть у родника и не напиться:)
    Всегда считал, что в жизни любое умение может пригодится. А уж самостоятельно испечь хлеб и узнать, что хлеб приготовленный собственными руками из нерафинированной муки в русской печи не портится две недели - это впечатление, которое останется на всю жизнь. Да, можно не вспомнить рецепт, можно не знать, как готовиться закваска, можно даже забыть про то, что надо освободить печь от углей перед выпеканием, но невозможно забыть запах и теплоту опары, жар от прогоревших в печи поленьев, аромат хлеба с имбирем и семечками или с корицей и сахаром… Мои дети были в восторге…
    Мы ехали на один мастер-класс, а поучаствовали фактически в четырех… Дети пекли хлеб, жарили блины, томили картошку с грибами в печи и делали свою птицу счастья… Алексей с супругой и сыном оказались настолько гостеприимны, что уезжать не хотелось от слова "совсем"… Знаете, это важно… очень, когда отогреваешься сердцем рядом с такими людьми… И это уже не про мастер-класс… Это про то, что внутри нас, это про то, кто мы и зачем здесь… Спасибо Вам.

  • Т
    Татьяна
    24 июля 2025
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Все прошло прекрасно! Очень познавательно и интересно! Рекомендую!
  • Е
    Елизавета
    25 июля 2024
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Все было очень здорово, спасибо Алексею и Анне, очень гостеприимные, культурные, доброжелательные люди, спасибо.
  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2023
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    29 июля были мы вчетвером (я, муж и внуки) были на интереснейшей экскурсии в Старобелокурихе "Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский
    читать дальше

    обед". Алексей и его супруга показали нам мастер-классы по выпечке блинчиков и хлеба на закваске, работы на ткацком станке и плетению поясов. Потом был великолепный деревенский обед: картошка с грибами из русской печи, блины, домашние соления-варения. Очень интересно было! И вкусно!

  • В
    Виктория
    29 августа 2023
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Низкий поклон Алексею и Анне! Великолепная экскурсия. Мы своими руками испекли хлеб для себя и для наших близких, испекли очень
    читать дальше

    вкусные блины, нас угостили замечательной картошкой. Салат из своей свеклы с чесночком, капустка, огурчики, помидорчики и волшебный бородинский хлеб - это непередаваемое удовольствие. Чай - это особое удовольствие! Мы также изготовили замечательные талисманы для себя. Все было так тепло, по- домашнему. Мы с мужем вернулись в своё детство. А сын проникся духом простых радостей общения и совместного труда, а также традициями наших предков.
    Анна и Алексей! Вы замечательные! Продолжайте своё прекрасное дело! Развития Вам! С радостью приедем в Вашу гончарную мастерскую и к кузнецу!

  • Н
    Нина
    31 июля 2023
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Алексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего места проживания), по дороге в
    читать дальше

    Старобелокуриху.. и далее по ходу действия… столько информации!!! У дома в Старобелокурихе нас встретила Анна (супруга Алексея). Помололи зерно на мельнице, напекли блинов, завели тесто на закваске. Алексей увлечённый человек. Анна провела мастер -класс по ткачеству и плетению. Затопили печь. Сформовали хлеб 🍞 под чутким руководством Алексея.. Дочь 13-ти лет сама месило тесто. С Анной сплели оберег(лошадку). Информации море. Обратно ехали уставшие, но довольные. А сладкий хлеб с корицей:)), пальчики оближешь(на фотографии срез показан). Дочь не могла дождаться, когда он остынет. Спасибо за новые знания и впечатления!
    Организаторы нас фотографировали, но пока нет фотографий:))

  • Е
    Елена
    24 июля 2023
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Прекрасная экскурсия - погружение в деревенскую жизнь! Узнали много нового, многому научились! Мальчишки подростки с удовольствием пекли блины, месили хлеб, топили печь и делали различные поделки! Очень душевно провели время!!! Рекомендую! Алексей и Анна большие молодцы!!!
  • М
    Михаил
    20 июля 2023
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Приятно провели время с семье. Сперва недалекая поездка и потом насыщенные мероприятия. Очень грамотно сделано чередование разных мастер-классов, ни минуты простоя. Все остались очень довольны и с удовольствием едим теперь самолично сделанный хлеб
  • И
    Илья
    1 июля 2023
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Очень понравился мастер класс, напекли хлеба, блинов, сделали поделки! В общем отлично провели время! Организаторы отличные, Алексей очень много рассказал о хлебе. С Анной занимались поделками! Спасибо Алексей и Анна за мастер класс!
  • Р
    Роман
    22 октября 2022
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Спасибо большое Анне и Алексею за этот чудесный мастер-класс!
    Семья из трёх человек напекла много хлеба, который путешествовал с ними потом
    читать дальше

    в Москву и который ещё несколько дней напоминал об Алтае:) Вы не просто наблюдаете, а реально делаете своими руками и проходите практически весь путь приготовления хлеба от замешивания теста до вытаскивания из печи.
    За всё время мастер-класса никто не оставался без дела, всегда были чем-то заняты: то кулинарией, то ручными поделками, то очень вкусным обедом.

  • Е
    Елена
    21 августа 2022
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Посетили Ремесленный Алтай семьей (папа, мама и ребенок подросток) и остались очень довольны! Мы разные, но каждый нашел что-то свое.
    читать дальше

    Алексей и Анна смогли заинтересовать каждого из нас, увлечь и воодушевить своей любовью к ремеслам, своим жизнелюбием, своей положительной энергетикой и дружелюбием. Мы провели отличный день с замечательными людьми. Наверное, нет смысла перечислять, что предстоит на мероприятии - это и так написано в анонсе. Скажу только, что каждый этап был по своему интересным и очень душевным. С собой вы заберете чудесный вкусный хлеб из русской печи!

  • И
    Ирина
    11 августа 2022
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Прекрасная экскурсия, время пролетело незаметно. Дети (4,7 лет) были в восторге, принимали активное участие.
  • А
    Александра
    20 июня 2022
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Алексей и Анна организовали экскурсию отлично, все время узнавали и делали что-то новое!!! А потом нас ждал вкусный ужин!!! Хлеб изумительный, картошка с грибами из печи- это сказка!!! Закусочки, лучше всякого ресторана! А ещё, что очень важно- это общение)))
  • Д
    Дарья
    7 мая 2022
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Замечательное мероприятие! Очень гостеприимные хозяева, Алексей расскажет всё о хлебе, а Анна проводит в мир ткацкого мастерства. Не занудно, не
    читать дальше

    скучно и с душой - чувствуешь себя как дома, а не будто с посторонним людьми.
    Время пролетело совершенно незаметно, мы отлично провели время, теперь нам ещё больше есть что рассказать о путешествии на Алтай. Спасибо!)

  • Д
    Денис
    23 марта 2022
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Отличная гастрономическая и ремесленная экскурсия. Очень душевная и атмосферная. Испекли ароматный хлеб в русской печи, узнали новый рецепт блинов, попробовали
    читать дальше

    местных специалитетов за ужином. А также научились плести браслеты и делать лошадок из бечевки… Все очень понравилось. Рекомендуем для тихого семейного вечернего времяпрепровождения в Белокурихе! Огромное спасибо за гостеприимство Алексею и Анне, а также Вадиму и Герде!!!

    Отличная гастрономическая и ремесленная экскурсия. Очень душевная и атмосферная. Испекли ароматный хлеб в русской печи, узнали
  • Е
    Елена
    8 февраля 2022
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Были на новогодних каникулах. Очень интересная экскурсия с аутентичным погружением в прошлое. Мы были всей семьей-2 взрослых и 2 подростка.
    читать дальше

    Ребята вообще не знали многие моменты, а взрослые стали забывать и была возможность вспомнить. Экскурсия проходила ненавязчиво, местами с юмором. За 5 часов успели много- с нуля приготовили хлеб, пекли блины, сын и дочь соткали фенечки, а взрослые сделали птицы счастья- время пролетело незаметно. Рекомендую для приятного, тихого семейного времяпровождения.

  • М
    Максим
    21 января 2022
    Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Прекрасная экскурсия, получили очень приятный опыт. Выпекание хлеба своими руками - это таинство, к которому на мой взгляд должны приобщиться все. Особенно понравилось рукоделие - сделали игрушку своими руками, время пролетело незаметно. И стол был очень вкусный. Рекомендую всем:)

