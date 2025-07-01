Индивидуальная
до 5 чел.
Ткацкий мастер-класс в Белокурихе
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
«В стоимость включены все мастер-классы, дегустации и обед»
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
«На обратном пути мы заедем в пивоварню «Барон фон Альбрехт», где можно продегустировать местные сорта пива (стоимость дегустации 250 ₽ за чел»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Станьте жителем алтайской глубинки на один день: пообщайтесь с животными, испеките блины, создайте сувенир и попробуйте горячий хлеб из печи
Начало: В селе Старобелокуриха
«Ремесленные мастер-классы и дегустация хлеба»
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
14 350 ₽ за всё до 10 чел.
- ЕЕкатерина1 июля 2025Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обедДата посещения: 30 июня 2025Спасибо за душевные мастер классы Алексею и Анне! Посетили всей семьей с детьми, все остались в восторге! Вкусный хлеб, восхитительные
- ДДенис4 августа 2025Выражаем огромную благодарность Алексею и Анне за прекрасно проведённое время в компании с ними. Всем, кто хочет душевной беседы, приобщения
- ССергей31 июля 2025Были с детьми в Горном Алтае… Но быть в Горном Алтае и не заехать в Алтайский край - это неправильно…
- ТТатьяна24 июля 2025Все прошло прекрасно! Очень познавательно и интересно! Рекомендую!
- ЕЕлизавета25 июля 2024Все было очень здорово, спасибо Алексею и Анне, очень гостеприимные, культурные, доброжелательные люди, спасибо.
- ТТатьяна21 сентября 202329 июля были мы вчетвером (я, муж и внуки) были на интереснейшей экскурсии в Старобелокурихе "Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский
- ВВиктория29 августа 2023Низкий поклон Алексею и Анне! Великолепная экскурсия. Мы своими руками испекли хлеб для себя и для наших близких, испекли очень
- ННина31 июля 2023Алексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего места проживания), по дороге в
- ЕЕлена24 июля 2023Прекрасная экскурсия - погружение в деревенскую жизнь! Узнали много нового, многому научились! Мальчишки подростки с удовольствием пекли блины, месили хлеб, топили печь и делали различные поделки! Очень душевно провели время!!! Рекомендую! Алексей и Анна большие молодцы!!!
- ММихаил20 июля 2023Приятно провели время с семье. Сперва недалекая поездка и потом насыщенные мероприятия. Очень грамотно сделано чередование разных мастер-классов, ни минуты простоя. Все остались очень довольны и с удовольствием едим теперь самолично сделанный хлеб
- ИИлья1 июля 2023Очень понравился мастер класс, напекли хлеба, блинов, сделали поделки! В общем отлично провели время! Организаторы отличные, Алексей очень много рассказал о хлебе. С Анной занимались поделками! Спасибо Алексей и Анна за мастер класс!
- РРоман22 октября 2022Спасибо большое Анне и Алексею за этот чудесный мастер-класс!
Семья из трёх человек напекла много хлеба, который путешествовал с ними потом
- ЕЕлена21 августа 2022Посетили Ремесленный Алтай семьей (папа, мама и ребенок подросток) и остались очень довольны! Мы разные, но каждый нашел что-то свое.
- ИИрина11 августа 2022Прекрасная экскурсия, время пролетело незаметно. Дети (4,7 лет) были в восторге, принимали активное участие.
- ААлександра20 июня 2022Алексей и Анна организовали экскурсию отлично, все время узнавали и делали что-то новое!!! А потом нас ждал вкусный ужин!!! Хлеб изумительный, картошка с грибами из печи- это сказка!!! Закусочки, лучше всякого ресторана! А ещё, что очень важно- это общение)))
- ДДарья7 мая 2022Замечательное мероприятие! Очень гостеприимные хозяева, Алексей расскажет всё о хлебе, а Анна проводит в мир ткацкого мастерства. Не занудно, не
- ДДенис23 марта 2022Отличная гастрономическая и ремесленная экскурсия. Очень душевная и атмосферная. Испекли ароматный хлеб в русской печи, узнали новый рецепт блинов, попробовали
- ЕЕлена8 февраля 2022Были на новогодних каникулах. Очень интересная экскурсия с аутентичным погружением в прошлое. Мы были всей семьей-2 взрослых и 2 подростка.
- ММаксим21 января 2022Прекрасная экскурсия, получили очень приятный опыт. Выпекание хлеба своими руками - это таинство, к которому на мой взгляд должны приобщиться все. Особенно понравилось рукоделие - сделали игрушку своими руками, время пролетело незаметно. И стол был очень вкусный. Рекомендую всем:)
