Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Белокурихе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конные прогулки
28 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная конная экскурсия по живописным полям Алтая
Познакомьтесь с чистокровными скакунами, милыми козочками и кроликами на нашей конюшне. Насладитесь конной прогулкой по живописным полям Алтая
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 17:00
14 авг в 17:00
4 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
На машине
6 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Бирюксинскому перевалу с панорамой на Алтай
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по долине реки Катунь! Вас ждут уникальные достопримечательности и живописные виды Алтая
Начало: У вашего отеля
19 авг в 08:30
21 авг в 08:30
18 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная звуковибрационная сессия в Белокурихе с Яной и Евгением
Погрузитесь в расслабляющую звуковую ванну, почувствуйте исцеляющие вибрации и восстановите гармонию с помощью поющих чаш и телесных камертонов
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Всё понравилось, рекомендую.
  • Л
    Любовь
    1 августа 2024
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Превосходная экскурсия! Виталий и рассказал много интересного, и провез по местам, которые были нам более интересны, чем указанные в списке экскурсии
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    - огромное спасибо за гибкость. Посмотрели и сплавились по Катуни, зацепив пороги (выбрали дальний маршрут), заехали в экстрим-парк, посетили Манжерок и узнали много интересной информации и о Белокурихе, и о Чуйском тракте, и о самом Алтае.

    Превосходная экскурсия!Превосходная экскурсия!Превосходная экскурсия!Превосходная экскурсия!Превосходная экскурсия!Превосходная экскурсия!Превосходная экскурсия!
  • С
    Сергей
    1 августа 2024
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    На мой взгляд, впечатление от экскурсии окажется великолепным, если к красотам природы умело добавить исторические, географические, медицинские, а, порой, и
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    личные истории. Виталию это удалось в полной мере. Рассказы о происхождении названий мест, где мы побывали или мимо которых мы проезжали (его пионерский лагерь, Коршуновские пруды и т. д.), грамотные сравнения "что было - что стало". Запомнились его рассуждения о важности равновесия в природе на конкретных примерах (судьба некоторых рек, озер, пастбищ). Добавили приятных впечатлений музыкальные моменты: записи песни Евдокимова, местный и монгольский рок,"любовно-трагическая" песня про Чуйский тракт. Виталий не только умело и интересно рассказывает, он отлично общается и на общечеловеческие темы, умеет слушать.

  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
    Яна и Евгений -приятные молодые люди и,как мне показалось, хорошие специалисты. Всем советую!
    Яна и Евгений -приятные молодые люди и,как мне показалось, хорошие специалисты. Всем советую!Яна и Евгений -приятные молодые люди и,как мне показалось, хорошие специалисты. Всем советую!
  • А
    Анастасия
    21 июля 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Это были прекрасные три часа. Были с детьми, все прокатились верхом, погуляли по хозяйскому двору. Получили много информации про животных проживающих там. Можно покормить животных морковкой и погладить. Очень впечатлил кабанчик Фунтик. Хозяйка общительная, всё рассказали и показала. Впечатлений море!
  • И
    Ирина
    17 июля 2024
    Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
    Сеанс звуковибрационного тюнинга стал для меня неким открытием. Более подробно узнала о энергетических центрах человека. Сеанс проходит в приятной, спокойной и распологающей обстановке. Только положительные эмоции.
  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Были в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делает красивые фотографии! Целый день пролетел насыщенно и познавательно. В следующий раз будем обращаться не раз и будем рекомендовать! Спасибо!! 🤗
    Были в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делаетБыли в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делаетБыли в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делаетБыли в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делаетБыли в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делает
  • А
    Алексей
    10 июля 2024
    Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
    В июне нам посчастливилось побывать в удивительном месте нашей страны- Алтае! Изюминкой на торте стало посещение сеанса звуковибрационного тюнинга у
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    Яны и Жени! Такого мы не встречали еще нигде! Эти ощущения не сравнимы ни с чем, ваше тело и сознание улетают в космос! И там путешествуют! Впечатления на всю жизнь! Обязательно вернемся к вам!

  • О
    Оксана
    1 июля 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Прекрасная конная прогулка для тех, кто любит животных, ценит натуральность и знает, что такое труд, забота и любовь. Екатерина профессионал своего дела! Все участники экскурсии остались довольны и получили положительные эмоции от общения!

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
  2. Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
  3. Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в августе 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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