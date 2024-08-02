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личные истории. Виталию это удалось в полной мере. Рассказы о происхождении названий мест, где мы побывали или мимо которых мы проезжали (его пионерский лагерь, Коршуновские пруды и т. д.), грамотные сравнения "что было - что стало". Запомнились его рассуждения о важности равновесия в природе на конкретных примерах (судьба некоторых рек, озер, пастбищ). Добавили приятных впечатлений музыкальные моменты: записи песни Евдокимова, местный и монгольский рок,"любовно-трагическая" песня про Чуйский тракт. Виталий не только умело и интересно рассказывает, он отлично общается и на общечеловеческие темы, умеет слушать.