1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная конная экскурсия по живописным полям Алтая
Познакомьтесь с чистокровными скакунами, милыми козочками и кроликами на нашей конюшне. Насладитесь конной прогулкой по живописным полям Алтая
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 17:00
14 авг в 17:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Бирюксинскому перевалу с панорамой на Алтай
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по долине реки Катунь! Вас ждут уникальные достопримечательности и живописные виды Алтая
Начало: У вашего отеля
19 авг в 08:30
21 авг в 08:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная звуковибрационная сессия в Белокурихе с Яной и Евгением
Погрузитесь в расслабляющую звуковую ванну, почувствуйте исцеляющие вибрации и восстановите гармонию с помощью поющих чаш и телесных камертонов
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий2 августа 2024Всё понравилось, рекомендую.
- ЛЛюбовь1 августа 2024Превосходная экскурсия! Виталий и рассказал много интересного, и провез по местам, которые были нам более интересны, чем указанные в списке экскурсии
- ССергей1 августа 2024На мой взгляд, впечатление от экскурсии окажется великолепным, если к красотам природы умело добавить исторические, географические, медицинские, а, порой, и
- ЕЕлена31 июля 2024Яна и Евгений -приятные молодые люди и,как мне показалось, хорошие специалисты. Всем советую!
- ААнастасия21 июля 2024Это были прекрасные три часа. Были с детьми, все прокатились верхом, погуляли по хозяйскому двору. Получили много информации про животных проживающих там. Можно покормить животных морковкой и погладить. Очень впечатлил кабанчик Фунтик. Хозяйка общительная, всё рассказали и показала. Впечатлений море!
- ИИрина17 июля 2024Сеанс звуковибрационного тюнинга стал для меня неким открытием. Более подробно узнала о энергетических центрах человека. Сеанс проходит в приятной, спокойной и распологающей обстановке. Только положительные эмоции.
- ННаталья16 июля 2024Были в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делает красивые фотографии! Целый день пролетел насыщенно и познавательно. В следующий раз будем обращаться не раз и будем рекомендовать! Спасибо!! 🤗
- ААлексей10 июля 2024В июне нам посчастливилось побывать в удивительном месте нашей страны- Алтае! Изюминкой на торте стало посещение сеанса звуковибрационного тюнинга у
- ООксана1 июля 2024Прекрасная конная прогулка для тех, кто любит животных, ценит натуральность и знает, что такое труд, забота и любовь. Екатерина профессионал своего дела! Все участники экскурсии остались довольны и получили положительные эмоции от общения!
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Нескучные экскурсии»
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