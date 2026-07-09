Алтайская земля гордится своими выдающимися уроженцами. Едем в родные места Василия Шукшина и Михаила Евдокимова, чтобы лучше понять их творчество. А ещё вы познакомитесь с купеческими и православными традициями, которые появились здесь во времена расширения Российской империи в Сибири. Путешествие раскроет для вас необычную и вдохновляющую культуру Алтая.

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Описание экскурсии

Мемориальный музей Михаила Евдокимова в селе Верх-Обском

Вы увидите личные вещи артиста и предметы, связанные с его жизнью и творчеством, а также скульптуры его персонажей. Рядом — место слияния рек Бии и Катуни, дающее начало Оби — одной из величайших рек России.

Архиерейское подворье в Бийске

Это место расскажет о миссионерах и православии на Алтае, а также деятельности святого Макария (Глухарева). Вы увидите старинные хозяйственные постройки, мастерские и архиерейский дом.

Исторический центр города Бийска

Мы прогуляемся по старинным улицам, где сохранились купеческие дома и здания прошлых веков. Вы узнаете о роли Бийска в торговле с Монголией и Китаем, его купеческих традициях и истории.

Музей-заповедник Василия Шукшина в Сростках

Вас ждёт знакомство с личной историей Шукшина в доме-музее, который он подарил своей матери. На горе Пикет, где установлен бронзовый памятник писателю, вы полюбуетесь видами Алтайских предгорий и услышите о фестивале «Шукшинские дни на Алтае».

Вы узнаете

каким человеком был Михаил Евдокимов и какой путь прошёл от артиста до губернатора Алтайского края

как местная духовная миссия обращала в православие тюркоязычные народы Сибири

какую роль сыграл Бийск в развитии торговли с Монголией и Китаем

что вдохновляло знаменитых уроженцев Алтая в родных краях

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Белокурихи.

9:00–10:00 — посещение мемориального музея Михаила Евдокимова

10:00–10:20 — смотровая площадка на месте слияния рек Бии и Катуни

10:20–11:00 — переезд в Бийск

11:00–12:00 — посещение Архиерейского подворья

12:00–13:00 — прогулка по историческому центру Бийска

13:00–14:00 — обед (по желанию)

14:00–14:40 — переезд в село Сростки

14:40–16:20 — посещение музея-заповедника Шукшина

16:20–16:50 — прогулка на гору Пикет

16:50–17:40 — возвращение в Белокуриху

Организационные детали