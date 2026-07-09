Истоки вдохновения Алтаем: по родным местам Василия Шукшина и Михаила Евдокимова
Познакомиться со славным прошлым купеческого Бийска и побывать в мемориальных музеях (из Белокурихи)
Алтайская земля гордится своими выдающимися уроженцами. Едем в родные места Василия Шукшина и Михаила Евдокимова, чтобы лучше понять их творчество.
А ещё вы познакомитесь с купеческими и православными традициями, которые появились здесь во времена расширения Российской империи в Сибири. Путешествие раскроет для вас необычную и вдохновляющую культуру Алтая.
Описание экскурсии
Мемориальный музей Михаила Евдокимова в селе Верх-Обском
Вы увидите личные вещи артиста и предметы, связанные с его жизнью и творчеством, а также скульптуры его персонажей. Рядом — место слияния рек Бии и Катуни, дающее начало Оби — одной из величайших рек России.
Архиерейское подворье в Бийске
Это место расскажет о миссионерах и православии на Алтае, а также деятельности святого Макария (Глухарева). Вы увидите старинные хозяйственные постройки, мастерские и архиерейский дом.
Исторический центр города Бийска
Мы прогуляемся по старинным улицам, где сохранились купеческие дома и здания прошлых веков. Вы узнаете о роли Бийска в торговле с Монголией и Китаем, его купеческих традициях и истории.
Музей-заповедник Василия Шукшина в Сростках
Вас ждёт знакомство с личной историей Шукшина в доме-музее, который он подарил своей матери. На горе Пикет, где установлен бронзовый памятник писателю, вы полюбуетесь видами Алтайских предгорий и услышите о фестивале «Шукшинские дни на Алтае».
Вы узнаете
каким человеком был Михаил Евдокимов и какой путь прошёл от артиста до губернатора Алтайского края
как местная духовная миссия обращала в православие тюркоязычные народы Сибири
какую роль сыграл Бийск в развитии торговли с Монголией и Китаем
что вдохновляло знаменитых уроженцев Алтая в родных краях
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Белокурихи. 9:00–10:00 — посещение мемориального музея Михаила Евдокимова 10:00–10:20 — смотровая площадка на месте слияния рек Бии и Катуни 10:20–11:00 — переезд в Бийск 11:00–12:00 — посещение Архиерейского подворья 12:00–13:00 — прогулка по историческому центру Бийска 13:00–14:00 — обед (по желанию) 14:00–14:40 — переезд в село Сростки 14:40–16:20 — посещение музея-заповедника Шукшина 16:20–16:50 — прогулка на гору Пикет 16:50–17:40 — возвращение в Белокуриху
Организационные детали
Едем на автомобиле Nissan или Toyota
Дополнительные расходы: билеты в музеях ориентировочно по 930 ₽ за чел. в каждом, средний чек на обед — 1000 ₽
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Белокурихе
Организатор данного мероприятия
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Организуем экскурсии по окрестностям Белокурихи и Алтаю, корректируя маршруты с учётом ваших интересов, пожеланий и уровня подготовки. Хорошо знаем как популярные достопримечательности, так и менее известные, но особенно красивые места. Для нас важно, чтобы ваше путешествие по Алтаю было интересным, комфортным и запоминающимся. Будем рады встрече!
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