На все вопросы и просьбы организаторы оперативно отвечали. Всегда шли на встречу. Спасибо большое!

Просто великолепно, не выразить словами…. Какая- то часть осталась там, то ли души, то ли сердца…. грустно… ☺️

А Александр

Мы в восторге. Нам повезло с гидом - Натальей. Помимо ответов на любые наши вопросы, доброжелательности и помощи в любой момент она создала неповторимую атмосферу, которая может сложится только в горах! Также большое спасибо сопровождавшим нас конюхам: Константину и Игорю!