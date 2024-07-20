Туры к горам Белокурихи

Найдено 4 тура в категории «Горы» в Белокурихе, цены от 27 200 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
На поезде
2 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
Начало: Новосибирск
«Переезжаем в Белокуриху, поднимаемся на канатной дороге на вершину горы с невероятными панорамными видами на долину Белокурихи, узнаем тайны и легенды курорта»
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 27 200 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
«Экскурсия начинается с подъема на проходимой технике в горы, где вы сможете насладиться прекрасными видами на предгорье»
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 60 900 за человека
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
Конные прогулки
3 отзыва
9 дней
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
«Перед вашим взором предстанут величественные Алтайские горы, шумные реки, водопады и живописные ручьи»
25 июн в 10:00
5 июл в 10:00
98 000 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук)»
3 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 60 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Белокурихе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
  2. Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
  3. Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
  4. Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Какие места ещё посмотреть в Белокурихе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Чуйский тракт
  2. Марсианские горы
  3. Гейзерное озеро
Сколько стоит тур в Белокурихе в феврале 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "Горы" можно забронировать 4 тура от 27 200 до 98 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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