4 дня
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
Начало: Новосибирск
«Переезжаем в Белокуриху, поднимаемся на канатной дороге на вершину горы с невероятными панорамными видами на долину Белокурихи, узнаем тайны и легенды курорта»
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 27 200₽ за человека
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
«Экскурсия начинается с подъема на проходимой технике в горы, где вы сможете насладиться прекрасными видами на предгорье»
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 60 900₽ за человека
9 дней
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
«Перед вашим взором предстанут величественные Алтайские горы, шумные реки, водопады и живописные ручьи»
25 июн в 10:00
5 июл в 10:00
98 000₽ за человека
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук)»
3 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 60 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр20 июля 2024Нечего и говорить❣️
- ТТатьяна9 июля 2024Поездка получилось просто замечательной! Море впечатлений и приятных воспоминаний.
- ММаксим2 июля 2024На все вопросы и просьбы организаторы оперативно отвечали. Всегда шли на встречу. Спасибо большое!
- ННаталья25 июля 2022Просто великолепно, не выразить словами…. Какая- то часть осталась там, то ли души, то ли сердца…. грустно… ☺️
- ААлександр12 сентября 2020Мы в восторге. Нам повезло с гидом - Натальей. Помимо ответов на любые наши вопросы, доброжелательности и помощи в любой момент она создала неповторимую атмосферу, которая может сложится только в горах! Также большое спасибо сопровождавшим нас конюхам: Константину и Игорю!
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Горы»
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