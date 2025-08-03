Мои заказы

Памятник казакам-первопроходцам – экскурсии в Благовещенске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник казакам-первопроходцам» в Благовещенске, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Нихао, Благовещенск
На машине
2.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
История и культура Благовещенска
Погрузитесь в историю Благовещенска: от первых казаков до современного моста с Китаем. Уникальная экскурсия для всех любителей истории и культуры
13 авг в 13:00
14 авг в 13:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
На машине
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Благовещенск - город на границе с Китаем, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
Как зарождался город и сколько от него до Китая
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лора
    3 августа 2025
    Нихао, Благовещенск
    Очень интересная экскурсия! Огромное количество информации и интересное изложение. Приятный гид. Очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    31 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Замечательная экскурсия. Оксана -историк. Она построила наш маршрут от места основания города. Провезла по всем историческим местам. Рассказала о современном развитии города. Дала много рекомендаций. Рекомендую экскурсию и гида.
    Замечательная экскурсия. Оксана -историк. Она построила наш маршрут от места основания города. Провезла по всем историческим местам. Рассказала о современном развитии города. Дала много рекомендаций. Рекомендую экскурсию и гида.
  • В
    Варвара
    23 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Замечательная экскурсия! Огромное спасибо Оксане за очень насыщенный и познавательный рассказ, город открылся совершенно с другого, гораздо более интересного ракурса. Особенно хочется отметить структуру, логику повествования и отзывчивость нашего замечательного гида. От всей души рекомендую, не пожалеете.
  • В
    Виктория
    19 июля 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Наше первое знакомство с Благовещенском началось с экскурсии, которую провел для нас Сергей. Мы проехали по знаковым местам города, останавливаясь
    читать дальше

    и прогуливаясь по его улицам и площадям, любуясь красотой нынешнего облика и исторического, который нам показывал Сергей на фотографиях. Великолепное знание города и его истории, интересная подача материала и легкость в общении сделали эту прогулку незабываемой. Особой изюминкой экскурсии стали две авторские песни под гитару у подножия памятника казачкам - основателям города. От всей души благодарим за прекрасную экскурсию! В следующий наш визит обязательно посетим другие экскурсии Сергея.

  • Е
    Евдокия
    15 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Сегодня у нас состоялась супер отличная экскурсия 👍🏻
    Оксана, наш гид, очень интересно рассказала историю Амурской области, Благовещенска.
    Многого интересного узнали. Дети очень довольны 😍👍🏻
    Впечатления от экскурсии на высшем уровне.
    БЛАГОДАРИМ Оксану за содействие, помощь и советы! 😊
    Сегодня у нас состоялась супер отличная экскурсия 👍🏻Сегодня у нас состоялась супер отличная экскурсия 👍🏻
  • А
    Анна
    14 июля 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Спасибо за экскурсию! После неё хочется вернуться в Благовещенск ещё раз. Сергей прекрасно знает и любит свой город, за песни под гитару - отдельное спасибо. Всем рекомендую
  • С
    Светлана
    10 июля 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Высокий профессионализм экскурсовода, тщательно продуманный рассказ, интересная подача материала
  • Е
    Евгения
    9 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Экскурсия просто замечательная! Оксана прекрасный рассказчик, информация о становлении города была преподнесена в доступной и очень интересной форме. Узнали много
    читать дальше

    нового о Благовещенске. В рассказах Оксаны о городе и области чувствуются глубокие знания и любовь к своему городу. Детям и нам с мужем очень понравилась экскурсия! После такой экскурсии захотелось переехать в Благовещенск. Спасибо огромное Оксане за полученное от экскурсии удовольствие!!!

    Экскурсия просто замечательная! Оксана прекрасный рассказчик, информация о становлении города была преподнесена в доступной и очень
  • М
    Мария
    8 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Оксана, потрясающий экскурсовод!!! Хотите окунутся в историю Благовещенска, то непременно необходимо отправиться в это путешествие с Оксаной.
  • О
    Ольга
    2 июля 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Экскурсия с Сергеем понравилась. Спасибо.
  • А
    Алина
    21 июня 2025
    Нихао, Благовещенск
    Ничего не зная о Благовещенске и его истории, об Амурском крае и истории Дальнего Востока, я за несколько часов нашей
    читать дальше

    встречи с Оксаной получила образование в объеме двух-трех курсов истфака, и все это в понятной, наглядной и потрясающе интересной подаче. Выбор мест, фотографии, карты, обширнейшие знания об истории, о местах и людях, хозяйстве и промышленности края, и огромная любовь к нему - я теперь если не фанат Благовещенска и Амурского края, то очень близка к вступлению в их ряды. Без шуток - увлекательно, много фактов, прекрасная манера говорить, плюс Оксана бесконечно обаятельный и воодушевляющий человек. Рекомендую эту экскурсию любителям истории. Рекомендую Оксану как лектора и экскурсовода - приятнейшее общение и кладезь информации.

  • И
    Ирина
    17 июня 2025
    Нихао, Благовещенск
    Благодарю Оксану за интереснейшую экскурсию с привлекательным названием "Нихао, Благовещенск". Дождливая погода внесла некоторые коррективы, но нисколько не помешала рассказу
    читать дальше

    огороде. Знакомые факты из истории страны были дополнены историей края и города. Живой, интересный рассказ о роли Муравьева-Амурского, о первых поселенцах, молоканской общине, послереволюционном времени и других моментах. И ещё - динозавры, они здесь были)) Оксана знает и любит город, прекрасный собеседник. Рекомендую!

  • А
    Анна
    13 июня 2025
    Нихао, Благовещенск
    Для первого знакомства с Благовещенском, решили побывать на индивидуальной экскурсии. Сами выбрали удобное для нас время, место где начать экскурсию
    читать дальше

    и не заметили как пролетели 3 часа интересного рассказа о истории Благовещенска. Спасибо Оксане за новые знания, удобную, комфортную поездку, желание больше узнать историю родного края. Всем рекомендую!

    Для первого знакомства с Благовещенском, решили побывать на индивидуальной экскурсии. Сами выбрали удобное для нас время, место где начать экскурсию и не заметили как пролетели 3 часа интересного рассказа о истории Благовещенска. Спасибо Оксане за новые знания, удобную, комфортную поездку, желание больше узнать историю родного края. Всем рекомендую!
  • А
    Анжелика
    12 июня 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Мне очень понравилось, было душевно. Даже дочь была заинтересована историями интересными.
  • В
    Валерий
    8 июня 2025
    Нихао, Благовещенск
    Интересная и познавательная экскурсия по знаковым историческим местам Благовещенска. Рекомендую.
    Интересная и познавательная экскурсия по знаковым историческим местам Благовещенска. Рекомендую.
  • Т
    Тимофей
    2 июня 2025
    Нихао, Благовещенск
    Оксана, это глубоко знающий предмет экскурсии, гид, очень интересный рассказчик и любящий свой город человек. Узнали много интересного и полезного о Благовещенске. Рекомендую этого гида.
  • Л
    Лариса
    26 мая 2025
    Нихао, Благовещенск
    Отличная вышла экскурсия! Удалось и город посмотреть, и с историей познакомиться, и заинтересоваться другими экскурсиями (за почти три часа весь
    читать дальше

    пласт не охватить, конечно) и даже задуматься над тем, чтобы съездить в Китай!
    Спасибо большое, очень надеюсь вернуться к вам ещё раз и попасть уже на тур в сам Хайхэ на пару дней, заинтриговали! 🤗🤗🤗

  • А
    Алексей
    14 мая 2025
    Нихао, Благовещенск
    Прошло две недели после экскурсии, до сих пор под впечатлением)
    Огромный пласт информации от динозавров до новейшей истории, и всё это легко, доступно, позитивно. И радостное, и печальное. И хорошее, и плохое.
    И Благовещенск теперь как родной)
    Спасибо, Оксана!!!
  • В
    Вероника
    8 мая 2025
    Нихао, Благовещенск
    Благодарим Оксану за интересную экскурсию по городу. В день экскурсии произошел форс мажор, Оксана без проблем перенесла на другой день
    читать дальше

    и удобное для нас время.
    Узнали много новой информации. Особенно удивила информация о кладбище динозавров.
    Всем рекомендуем. Очень много исторической информации, которую думаю должен знать каждый Дальневосточник.

  • А
    Андрей
    4 мая 2025
    Нихао, Благовещенск
    Большое спасибо гиду. Очень интересная и насыщенная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Памятник казакам-первопроходцам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Благовещенске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нихао, Благовещенск
  2. Благовещенск: прошлое и настоящее
  3. По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
Какие места ещё посмотреть в Благовещенске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Площадь Ленина
  4. Триумфальная арка
Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в августе 2025
Сейчас в Благовещенске в категории "Памятник казакам-первопроходцам" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 7500. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Благовещенске на 2025 год по теме «Памятник казакам-первопроходцам», 59 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь