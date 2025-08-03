Индивидуальная
до 4 чел.
История и культура Благовещенска
Погрузитесь в историю Благовещенска: от первых казаков до современного моста с Китаем. Уникальная экскурсия для всех любителей истории и культуры
13 авг в 13:00
14 авг в 13:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Благовещенск - город на границе с Китаем, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
Как зарождался город и сколько от него до Китая
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛора3 августа 2025Очень интересная экскурсия! Огромное количество информации и интересное изложение. Приятный гид. Очень рекомендую.
- ННаталья31 июля 2025Замечательная экскурсия. Оксана -историк. Она построила наш маршрут от места основания города. Провезла по всем историческим местам. Рассказала о современном развитии города. Дала много рекомендаций. Рекомендую экскурсию и гида.
- ВВарвара23 июля 2025Замечательная экскурсия! Огромное спасибо Оксане за очень насыщенный и познавательный рассказ, город открылся совершенно с другого, гораздо более интересного ракурса. Особенно хочется отметить структуру, логику повествования и отзывчивость нашего замечательного гида. От всей души рекомендую, не пожалеете.
- ВВиктория19 июля 2025Наше первое знакомство с Благовещенском началось с экскурсии, которую провел для нас Сергей. Мы проехали по знаковым местам города, останавливаясь
- ЕЕвдокия15 июля 2025Сегодня у нас состоялась супер отличная экскурсия 👍🏻
Оксана, наш гид, очень интересно рассказала историю Амурской области, Благовещенска.
Многого интересного узнали. Дети очень довольны 😍👍🏻
Впечатления от экскурсии на высшем уровне.
БЛАГОДАРИМ Оксану за содействие, помощь и советы! 😊
- ААнна14 июля 2025Спасибо за экскурсию! После неё хочется вернуться в Благовещенск ещё раз. Сергей прекрасно знает и любит свой город, за песни под гитару - отдельное спасибо. Всем рекомендую
- ССветлана10 июля 2025Высокий профессионализм экскурсовода, тщательно продуманный рассказ, интересная подача материала
- ЕЕвгения9 июля 2025Экскурсия просто замечательная! Оксана прекрасный рассказчик, информация о становлении города была преподнесена в доступной и очень интересной форме. Узнали много
- ММария8 июля 2025Оксана, потрясающий экскурсовод!!! Хотите окунутся в историю Благовещенска, то непременно необходимо отправиться в это путешествие с Оксаной.
- ООльга2 июля 2025Экскурсия с Сергеем понравилась. Спасибо.
- ААлина21 июня 2025Ничего не зная о Благовещенске и его истории, об Амурском крае и истории Дальнего Востока, я за несколько часов нашей
- ИИрина17 июня 2025Благодарю Оксану за интереснейшую экскурсию с привлекательным названием "Нихао, Благовещенск". Дождливая погода внесла некоторые коррективы, но нисколько не помешала рассказу
- ААнна13 июня 2025Для первого знакомства с Благовещенском, решили побывать на индивидуальной экскурсии. Сами выбрали удобное для нас время, место где начать экскурсию
- ААнжелика12 июня 2025Мне очень понравилось, было душевно. Даже дочь была заинтересована историями интересными.
- ВВалерий8 июня 2025Интересная и познавательная экскурсия по знаковым историческим местам Благовещенска. Рекомендую.
- ТТимофей2 июня 2025Оксана, это глубоко знающий предмет экскурсии, гид, очень интересный рассказчик и любящий свой город человек. Узнали много интересного и полезного о Благовещенске. Рекомендую этого гида.
- ЛЛариса26 мая 2025Отличная вышла экскурсия! Удалось и город посмотреть, и с историей познакомиться, и заинтересоваться другими экскурсиями (за почти три часа весь
- ААлексей14 мая 2025Прошло две недели после экскурсии, до сих пор под впечатлением)
Огромный пласт информации от динозавров до новейшей истории, и всё это легко, доступно, позитивно. И радостное, и печальное. И хорошее, и плохое.
И Благовещенск теперь как родной)
Спасибо, Оксана!!!
- ВВероника8 мая 2025Благодарим Оксану за интересную экскурсию по городу. В день экскурсии произошел форс мажор, Оксана без проблем перенесла на другой день
- ААндрей4 мая 2025Большое спасибо гиду. Очень интересная и насыщенная экскурсия.
