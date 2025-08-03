читать дальше

встречи с Оксаной получила образование в объеме двух-трех курсов истфака, и все это в понятной, наглядной и потрясающе интересной подаче. Выбор мест, фотографии, карты, обширнейшие знания об истории, о местах и людях, хозяйстве и промышленности края, и огромная любовь к нему - я теперь если не фанат Благовещенска и Амурского края, то очень близка к вступлению в их ряды. Без шуток - увлекательно, много фактов, прекрасная манера говорить, плюс Оксана бесконечно обаятельный и воодушевляющий человек. Рекомендую эту экскурсию любителям истории. Рекомендую Оксану как лектора и экскурсовода - приятнейшее общение и кладезь информации.