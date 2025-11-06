Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Путешествие в Боголюбово откроет перед вами величие древнерусской архитектуры и историю князя Андрея Боголюбского. Ощутите атмосферу старины
Начало: Возле Боголюбского женского монастыря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Хотите узнать о Владимире и Боголюбово больше, чем просто факты? Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и погрузитесь в мир древних преданий и легенд
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
10 400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мир Боголюбова: дворец и храм Покрова
Погрузитесь в историю Боголюбова, посетив княжеский дворец и знаменитый храм Покрова на Нерли. Узнайте о великих деяниях Андрея Боголюбского
Начало: В посёлке Боголюбово
11 дек в 08:30
12 дек в 08:00
6546 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по княжеским палатам и храмам Боголюбова
Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 14:00
11 дек в 09:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 ноября 2025Заказывала экскурсию для взрослых наших детей, они в восторге. Очень интересно, Павел прекрасно рассказывает, чувствуется прекрасное знание истории. Мы собираемся сами ехать в Суздаль, обязательно поедем на эту экскурсию. Добавлю, что детям нашим трудно угодить))))
- ССветлана3 ноября 2025Экскурсия прошла на ура. Павел отличный ГИД. Его форма рассказывать про исторические события на современном слэнге своеобразна и затягивает с
- ГГалина31 октября 2025Сегодня были на экскурсии Боголюбово, храм Покрова на Нерли. Нашим экскурсовод был Павел.
Хочу сказать огромное спасибо за сегодняшнюю экскурсию. Павел
- ННаталья30 октября 2025Очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень гармонично погрузила нас в атмосферу XII века. Узнали много новых и необычных фактов со времен Андрея Боголюбского. Дополнительно, хочу отметить, что учла наши пожелания, тк мы были с собачкой. Однозначно, рекомендуем!
- ВВладимир27 октября 2025Павел - замечательный экскурсовод, увлеченный и знающий историк. Во время экскурсии узнали много интересных исторических фактов. Благодаря грамотному изложению разрозненные (как казалось вначале) события выстраиваются в единую взаимосвязанную цепь. Большое спасибо Павлу! Всем рекомендуем экскурсии в его сопровождении
- ЕЕкатерина26 октября 2025Очень увлекательная экскурсия.
- ННиколай25 октября 2025С первой секунды ты понимаешь, что Елена - историк. Знания ее глубочайшие, и рассказ о маленьком городке Боголюбове она так
- ЛЛеонид23 октября 2025Отличная экскурсия! Павел очень хорош! Знающий свое дело профессионал! Узнали много интересных фактов из истории Боголюбово. Все понравилось!
- ВВладимир19 октября 2025Прекрасный экскурсовод Павел. Узнали много нового, интересного! По новому увидели историю нашего государства.
- ООльга9 октября 2025Заказывали экскурсию по Боголюбово и к Церкви Покрова на Нерли. Очень понравилась гид Елена - содержательная экскурсия и приятная прогулка по необыкновенно красивым местам с умным, внимательным собеседником.
- ЮЮлия5 октября 2025Очень познавательная и содержательная экскурсия. Дополнительно было затронуто и обсуждено много соприкасающихся тем. Все проходило динамично и легко для восприятия.
Спасибо за интересную прогулку и экскурсию!
- ВВиктор2 октября 202522 сентября мы посетили г. Боголюбово и храм Покров на Нерли с гидом Павлом на его авто. Павел прекрасный рассказчик
- ЕЕлена29 сентября 2025Большое спасибо Павлу за увлекательную и познавательную экскурсию! Обязательно вернемся во Владимир.
- ДДмитрий27 сентября 2025Очень интересная экскурсия. Павел отлично эрудирован, прекрасно знает историю, с лёгкостью отвечает на любые вопросы и интересный рассказчик с прекрасным
- ЕЕлена23 сентября 2025В субботу побывали на прекрасно организованной и очень классной экскурсии. Павел оказался эрудированным и увлекающим за собой в яркий мир
- ЯЯна22 сентября 2025Добрый день! Это было просто ВЕЛИКОЛЕПНО! Прошло уже пару дней,а я до сих под впечатлением.
Елена прекрасный экскурсовод. Рассказывала так интересно
- ННаталья20 сентября 2025Прекрасно все! Павел очень интересно рассказывал и детям, и взрослым историю самого Боголюбово, биографию Андрея Боголюбского, факты о зданиях, дорогах и тп. Интересный рассказчик, красивые места, рекомендуем от всей души
- ИИрина20 сентября 2025Были проездом в Боголюбово, решили провести время с пользой и заказали экскурсию. Выбрали Павла и не пожалели. Очень интересный рассказчик,
- ААнастасия1 сентября 2025Отличная экскурсия. Нам очень понравилось. Все было интересно и захватывающе.
- ММарина30 августа 2025Павел замечательный гид! Заботливый, весёлый, интересный рассказчик!
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боголюбово
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Боголюбово
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в декабре 2025
Сейчас в Боголюбово в категории "Самое главное" можно забронировать 4 экскурсии от 5400 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Боголюбово на 2025 год по теме «Самое главное», 115 ⭐ отзывов, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль