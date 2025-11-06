читать дальше

грамотно вписывает в контекст общерусской истории, что у тебя в голове все раскладывается по полочкам и ты понимаешь значение этого места, которое в XII веке являлось важнейшим для политических процессов тогдашней Руси. Это именно то, чего мне не хватает на многих экскурсиях - общей картины, где понятно, что из чего вытекает. Елена делает это очень профессионально - и при этом эмоционально, не сухим академическим языком, а живо и красочно. Просто браво! Слушая ее, мы прямо ощутили себя в том времени, когда жил князь Андрей Боголюбский, вместе с ним строили его роскошный дворец (от которого теперь осталась половинка башни), вместе с ним с гордостью показывали из этого дворца приезжим европейцам золотые купола владимирских соборов и фантастическую в своем совершенстве церковь Покрова на Нерли. Затем прогулялись до самой этой церкви, узнали значение каждого символа, вырезанного на ее белокаменных стенах, постояли на каждой точке, откуда открываются лучшие виды на храм, и сделали потрясающие фотографии. Отдельное спасибо Елене за то, что по нашей просьбе приехала на встречу на полчаса раньше запланированного - это позволило нам увидеть храм Покрова еще до наступления сумерек. Елена, низкий поклон. Только лучшие впечатления. Рекомендуем - все всяких сомнений!