Что вас ждет

В дополнение к пешеходной экскурсии по Брянску мы предлагаем совершить поездку в Хацунь. Мемориальный комплекс «Хацунь» — первый в России памятник селам, уничтоженным фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Один из объектов комплекса — Мемориальный музей. Его экспозиция поделена на две части. Первая часть, рассказывает о мирной жизни довоенной деревни. Вторая посвящена трагедии 25 октября 1941 года. У входа находится карта Брянской области, где отмечены почти 1000 сожженных деревень и сел. На площади возле музея стоят 28 гранитных стел с информацией о жертвах фашизма во всех 28 районах Брянской области.

В мемориальном комплексе вы увидите православную часовню с золотыми слезами на куполе — обелиск воинской славы. Здесь же находится Стена памяти с шестиметровой скульптурной группой: старик закрывает собой от штыков рыдающую мать с ребенком.