Экскурсия по Брянску с посещением мемориального комплекса «Хацунь»

Мемориальный комплекс «Хацунь» - первый в России памятник селам, уничтоженным фашистами в годы...

Мемориальный комплекс «Хацунь» — первый в России памятник селам, уничтоженным фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Один из объектов комплекса — Мемориальный музей.

В мемориальном комплексе вы увидите православную часовню с золотыми слезами на куполе — обелиск воинской славы.

Здесь же находится Стена памяти с шестиметровой скульптурной группой: старик закрывает собой от штыков рыдающую мать с ребенком.
Экскурсия по Брянску с посещением мемориального комплекса «Хацунь»
Экскурсия по Брянску с посещением мемориального комплекса «Хацунь»
Экскурсия по Брянску с посещением мемориального комплекса «Хацунь»
Экскурсия по Брянску с посещением мемориального комплекса «Хацунь»
Экскурсия по Брянску с посещением мемориального комплекса «Хацунь»
Экскурсия по Брянску с посещением мемориального комплекса «Хацунь»

Что вы увидите 🤩

  • Петро-Павловский женский монастырь
  • Рождественская церковь
  • Воскресенская церковь
  • Троицкий Кафедральный собор
  • Смотровая площадка на Покровской горе
  • Верхний Судок
  • Бульвар Гагарина
  • Парк деревянных скульптур
  • Площадь Партизан
  • Памятник воинам и партизанам Великой Отечественной войны
  • Мемориальный комплекс «Хацунь»

Что вас ждет

В дополнение к пешеходной экскурсии по Брянску мы предлагаем совершить поездку в Хацунь. Мемориальный комплекс «Хацунь» — первый в России памятник селам, уничтоженным фашистами в годы Великой Отечественной войны.
Один из объектов комплекса — Мемориальный музей. Его экспозиция поделена на две части. Первая часть, рассказывает о мирной жизни довоенной деревни. Вторая посвящена трагедии 25 октября 1941 года. У входа находится карта Брянской области, где отмечены почти 1000 сожженных деревень и сел. На площади возле музея стоят 28 гранитных стел с информацией о жертвах фашизма во всех 28 районах Брянской области.
В мемориальном комплексе вы увидите православную часовню с золотыми слезами на куполе — обелиск воинской славы. Здесь же находится Стена памяти с шестиметровой скульптурной группой: старик закрывает собой от штыков рыдающую мать с ребенком.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) и входные билеты оплачивается дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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