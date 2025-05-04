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расположил к себе — рассказывал живо, с примерами, и в то же время очень содержательно. Особенно понравилось, как он соединял исторические факты с увлекательными историями из жизни города — благодаря этому экскурсия не казалась просто набором дат и имен, а превратилась в живое путешествие во времени. Большое спасибо Михаилу за его энтузиазм и любовь к своему делу. Благодаря таким экскурсиям начинаешь смотреть на город совсем по-другому.