Экскурсия по партизанским местам начинается с посещения мемориального комплекса «Партизанская поляна».



И вот уже уникальный музей рассказывает гостям о месте, откуда начинался боевой путь десятков тысяч соотечественников, вступивших в партизанские отряды.



Здесь собрана большая выставка военной техники.



Туристы могут зайти в землянку, принять участие в партизанской разведке и бое, а в итоге получить на привале у костра на память настоящее удостоверение партизана.