Экскурсия по партизанским местам начинается с посещения мемориального комплекса «Партизанская поляна». И вот уже уникальный музей рассказывает гостям о месте, откуда начинался боевой путь десятков тысяч соотечественников, вступивших в партизанские отряды. Здесь собрана большая выставка военной техники. Туристы могут зайти в землянку, принять участие в партизанской разведке и бое, а в итоге получить на привале у костра на память шелковку — удостоверение партизана, напечатанное на куске парашютного шелка.
Сильные впечатления оставляет посещение мемориального комплекса «Хацунь». Одноимённая деревня считается одной из первых жертв немецкого геноцида в нашей стране: 25 октября 1941 года враги расстреляли всех её жителей, а также беженцев из Брянска. В музее собраны материалы, отражающие масштабы потерь мирного населения не только Брянской области, но и всех регионов России, пострадавших от фашистской оккупации.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
6 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля (такси)
Входные билеты оплачивается дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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