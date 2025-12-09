Индивидуальная
до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
«Здесь вы перенесётесь в древний город Веде-Сувар, рассмотрите панорамы с трёх смотровых площадок, узнаете о судьбе Чебоксарского кремля, прогуляетесь по набережной и услышите истории купцов и известные имена, связанные с городом»
Завтра в 12:30
11 дек в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Яркие фотографии на Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
«Отсюда открывается панорама на весь город»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-сад - Мариинский Посад
Прогуляться старинными улочками, подняться на Государеву гору, посетить музей и Свято-Троицкий собор
«Мы осмотрим памятники архитектуры и погрузимся в купеческую среду: поговорим о народных промыслах и судоверфи, крупных торговцах и визитах императриц, а после поднимемся на Государеву гору, открывающую великолепную панораму»
24 дек в 08:00
26 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
