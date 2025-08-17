Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
«На площадке в Парке Победы вы сможете сделать панорамные снимки Волги и Старого города»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам с посещением Йошкар-Олы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
«Вы оцените «визитные карточки» исторического центра Чебоксар: Красную площадь, бульвар купца Ефремова, набережную Волги, Введенский храм с фресками и парк Амазония»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
«Во время автомобильной экскурсии по Чебоксарам мы посетим парк Амазония, панорамную площадку у Театра оперы и балета, Красную площадь, где познакомимся с древними знаками чувашской культуры»
Завтра в 08:30
11 дек в 12:30
8100 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
«Можно провести экскурсию на вашем автомобиле, проехать по городу и посмотреть больше локаций и объектов, можно без доплаты побывать на смотровых площадках возле театра оперы и балета, в парке Победы, в сквере Чапаева»
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:00
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 7 чел.
- ООксана17 августа 2025Чебоксары вчера и сегодняДата посещения: 16 августа 2025Татьяна не могла провести экскурсию лично и, получив наше согласие, предложила нам экскурсовода Марину. С Мариной мы прекрасно провели время.
- ТТатьяна7 октября 2025Татьяна замечательно провела экскурсию!
Много интересной иныормации. Никогда сами не смогли бы пройти и увидеть столько интересного!
- ООльга20 сентября 2025Экскурсия прошла отлично, по договоренности даже начали раньше. Экскурсовод Татьяна ответила на все вопросы.
- ЛЛюдмила14 сентября 2025Зоя-замечательный знаток истории Чебоксар. Экскурсия прошла прекрасно, узнали много нового и интересного. Экскурсия была построена с учетом наших физических способностей
- ЕЕлена20 августа 2025В Чебоксарах мы были проездом. Татьяна нам всё, что можно было, показала и рассказала. Мы остались довольны.
- ППавел4 августа 2025В августе 2025 года у нас была удивительная экскурсия с Татьяной по историческому центру Чебоксар! Два часа пролетели незаметно: мы
- ЯЯкунина4 августа 2025Всё отлично. Интересно, информативно, рекомендуем.
- ББоданина1 августа 2025Были в Чебоксарах впервые. Город очень понравился. Татьяна - гид, любящий и знающий свой край и национальную культуру, рассказывает так, что хочется узнать больше о Республике Чувашии, Чебоксарах.
- IIgor30 июля 2025Очень интересно,Зоя отличный экурсовод
- ЕЕкатерина29 июля 2025Очень информативно и понятно! Интересный рассказ об истории города и народа Чувашии. Удачно, что можно совместить пешеходную экскурсию и передвижение на машине.
- ТТимошкина15 июля 2025Прекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрвода - залог успеха экскурсии.
- ААлександр14 июля 2025Великолепная экскурсия по Чебоксарам с гидом Татьяной! Прошла на комфортабельном минивэне, в результате чего посмотрели все самое основное в городе
- ГГалина9 июля 2025Друзья, обилие интересных фактов, история края и его жителей, красоты местной природы, ну и конечно удивительный город Йошкар-Ола! Это стоит
- ЛЛюбовь21 июня 2025Спасибо Татьяне за экскурсию! Было душевно, информативно!
- ЗЗоя18 июня 2025Было интересно. Погода не позволила наладиться на 100%.
- ААнна25 мая 2025Отличная экскурсия! Посмотрели за один день 2 города. Большое спасибо нашему гиду Татьяне Дмитриевне! Образованная, эрудированная и приятная в общении.
- ССергей13 мая 2025Наша экскурсионная программа с гидом Зоей получилась очень насыщенной. Мы узнали об основных достопримечательностях Красной площади и старого города, посетили
- ЖЖанна13 мая 2025Татьяна молодец, провела всё как надо и смогла заинтересовать подростков! Рекомендую!
- ЕЕлена12 мая 2025Все понравилось,спасибо!
- ЕЕлена4 мая 2025Спасибо Татьяне за интересный день, который мы проездом провели в Чебоксарах. Посмотрели город, Храм,набережные. Услышали рекомендации по поводу еды, магазинов, сладостей. Узнали много нового. Общение легкое, информативное, гибкое, учла все наши интересы. По времени не галопом.
