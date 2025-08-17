Мои заказы

Экскурсии по паркам Чебоксар

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Чебоксарах, цены от 3600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Чебоксары
На машине
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
«На площадке в Парке Победы вы сможете сделать панорамные снимки Волги и Старого города»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
6 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам с посещением Йошкар-Олы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
«Вы оцените «визитные карточки» исторического центра Чебоксар: Красную площадь, бульвар купца Ефремова, набережную Волги, Введенский храм с фресками и парк Амазония»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
«Во время автомобильной экскурсии по Чебоксарам мы посетим парк Амазония, панорамную площадку у Театра оперы и балета, Красную площадь, где познакомимся с древними знаками чувашской культуры»
Завтра в 08:30
11 дек в 12:30
8100 ₽ за всё до 3 чел.
Чебоксары вчера и сегодня
Пешая
2 часа
-
10%
106 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
«Можно провести экскурсию на вашем автомобиле, проехать по городу и посмотреть больше локаций и объектов, можно без доплаты побывать на смотровых площадках возле театра оперы и балета, в парке Победы, в сквере Чапаева»
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:00
3600 ₽4000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    17 августа 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Дата посещения: 16 августа 2025
    Татьяна не могла провести экскурсию лично и, получив наше согласие, предложила нам экскурсовода Марину. С Мариной мы прекрасно провели время.
    читать дальше

    Несмотря на то, что в этот день в Чебоксарах был День города, и знаковые места были заполнены людьми, Марина очень грамотно организовала наш маршрут, рассказала много интересного и показала прекрасные места. Это была очень приятная прогулка, где, благодаря Марине, мы узнали про Чувашию, Чебоксары, впечатлилась красотами города! Татьяна, несмотря на обстоятельства, не позволившие ей лично провести экскурсию, очень оперативно решила вопрос и подобрала нам очень знающего гида и душевного человека! Спасибо!!!

  • Т
    Татьяна
    7 октября 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна замечательно провела экскурсию!
    Много интересной иныормации. Никогда сами не смогли бы пройти и увидеть столько интересного!
  • О
    Ольга
    20 сентября 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Экскурсия прошла отлично, по договоренности даже начали раньше. Экскурсовод Татьяна ответила на все вопросы.
  • Л
    Людмила
    14 сентября 2025
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Зоя-замечательный знаток истории Чебоксар. Экскурсия прошла прекрасно, узнали много нового и интересного. Экскурсия была построена с учетом наших физических способностей
    читать дальше

    (муж не может передвигаться на длительные расстояния пешком). Зоя рассказывает только подтвержденные факты. Но гостям интересны еще и легенды, это добавляет определенную изюминку. Но все равно было очень интересно. Нам очень повезло с погодой, при посещении этнопарка это не маловажно.
    Сразу после заказа экскурсии, Зоя позвонила и порекомендовала достопримечательности города, которые не входили в план экскурсии. Эти места мы с удовольствием посетили. Спасибо большое. С легким сердцем буду рекомендовать друзьям и знакомым.

  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    В Чебоксарах мы были проездом. Татьяна нам всё, что можно было, показала и рассказала. Мы остались довольны.
  • П
    Павел
    4 августа 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    В августе 2025 года у нас была удивительная экскурсия с Татьяной по историческому центру Чебоксар! Два часа пролетели незаметно: мы
    читать дальше

    гуляли по уютным улицам, любовались живописными видами Волги, погружались в атмосферу прошлого города. Погода стояла просто чудесная, а экскурсовод создал очень тёплую, дружескую атмосферу — рассказ был увлекательный, наполнен интересными фактами, датами и маленькими секретами города. Было по-настоящему комфортно и душевно.

  • Я
    Якунина
    4 августа 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Всё отлично. Интересно, информативно, рекомендуем.
  • Б
    Боданина
    1 августа 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Были в Чебоксарах впервые. Город очень понравился. Татьяна - гид, любящий и знающий свой край и национальную культуру, рассказывает так, что хочется узнать больше о Республике Чувашии, Чебоксарах.
  • I
    Igor
    30 июля 2025
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Очень интересно,Зоя отличный экурсовод
  • Е
    Екатерина
    29 июля 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Очень информативно и понятно! Интересный рассказ об истории города и народа Чувашии. Удачно, что можно совместить пешеходную экскурсию и передвижение на машине.
  • Т
    Тимошкина
    15 июля 2025
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Прекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрвода - залог успеха экскурсии.
    читать дальше

    Зоя - это кладезь знаний и очаровательный, комфортный экскурсовод, с которым очень уютно и увлекательно. Нам с мужем очень понравилось. Рекомендуем всем!!

  • А
    Александр
    14 июля 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Великолепная экскурсия по Чебоксарам с гидом Татьяной! Прошла на комфортабельном минивэне, в результате чего посмотрели все самое основное в городе
    читать дальше

    и побывали на лучших видовых площадках. Татьяна рассказала много интересного про город, регион и местное население - 2 часа прошли незаметно, а информация и впечатления надолго останутся в памяти.

  • Г
    Галина
    9 июля 2025
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
    Друзья, обилие интересных фактов, история края и его жителей, красоты местной природы, ну и конечно удивительный город Йошкар-Ола! Это стоит
    читать дальше

    посмотреть. Татьяна отличный рассказчик! И очень важно не скучный. Провести целый день с незнакомым человеком и остаться довольными, это надо постараться! Отдельное спасибо за столовки с едой по карману))) и магазинчики))) Наш респект! Однозначно - рекомендуем!

  • Л
    Любовь
    21 июня 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Спасибо Татьяне за экскурсию! Было душевно, информативно!
  • З
    Зоя
    18 июня 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Было интересно. Погода не позволила наладиться на 100%.
  • А
    Анна
    25 мая 2025
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
    Отличная экскурсия! Посмотрели за один день 2 города. Большое спасибо нашему гиду Татьяне Дмитриевне! Образованная, эрудированная и приятная в общении.
    читать дальше

    Рассказала и показала нам много интересного. Были с детьми 6 и 8 лет, даже они с интересом слушали и задавали вопросы. Однозначно рекомендую!

  • С
    Сергей
    13 мая 2025
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Наша экскурсионная программа с гидом Зоей получилась очень насыщенной. Мы узнали об основных достопримечательностях Красной площади и старого города, посетили
    читать дальше

    несколько смотровых площадок. Затем по плотине Новочебоксарской ГЭС мы переправились на левый берег Волги и посетили парк Сувар. Он расположен в очень живописном сосновом бору. В нем представлены деревянные скульптуры героев чувашской мифологии и религии, о которых Зоя нам очень интересно и подробно рассказывала. Далее мы посетили этнопарк Ясна в 30 км от города. Погрузились в чувашскую культуру, примерили национальную одежду, попробовали местную кухню. Отмечаю высокий профессионализм Зои как экскурсовода. Еще она пишет интересные книги о Чебоксарах и Чувашии (рекомендую купить). Оценка пять баллов, несмотря на небольшое приключение при планировании автомобильного маршрута в Ясну.

  • Ж
    Жанна
    13 мая 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна молодец, провела всё как надо и смогла заинтересовать подростков! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    12 мая 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Все понравилось,спасибо!
  • Е
    Елена
    4 мая 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Спасибо Татьяне за интересный день, который мы проездом провели в Чебоксарах. Посмотрели город, Храм,набережные. Услышали рекомендации по поводу еды, магазинов, сладостей. Узнали много нового. Общение легкое, информативное, гибкое, учла все наши интересы. По времени не галопом.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Добро пожаловать в Чебоксары
  2. Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
  3. Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
  4. Чебоксары вчера и сегодня
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Монумент Матери
  2. Введенский Собор
  3. Площадь Республики
  4. Музей пива
  5. Чебоксарский залив
  6. Красная площадь
  7. Самое главное
  8. Сквер Чапаева
  9. Парк Амазония
  10. Свято-Троицкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в декабре 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 3600 до 8100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Чебоксарах на 2025 год по теме «Парки», 200 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль