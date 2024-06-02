1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
«Можно провести экскурсию на вашем автомобиле, проехать по городу и посмотреть больше локаций и объектов, можно без доплаты побывать на смотровых площадках возле театра оперы и балета, в парке Победы, в сквере Чапаева»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
2 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
«В административном центре увидите университеты и здания министерств, посетите парк Победы и полюбуетесь панорамой города с высоты»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
«На площадке в Парке Победы вы сможете сделать панорамные снимки Волги и Старого города»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
3 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина2 июня 2024Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
- ННаталия20 мая 2024Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
- ВВладислав15 мая 2024Татьяна очень ответственный человек. Мы хотели осуществить не совсем стандартный маршрут. Татьяна не отказала, более того, всегда была на связи, сопровождала нашу подготовку. Даже подсказала где найти лучший ресторан и сувениры. В общем, пользуясь ее услугами, вы не пожалеете!
- ООксана13 мая 2024Татьяна - прекрасный рассказчик. Глубокие знания истории и интересная подача материала, хорошо продуманный маршрут, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
- ГГалина13 мая 2024Интересная экскурсия, объёмная по информации, но доступная для понимания, красивые места, гид очень образованный и знающий свою работу на отлично!
- ЖЖанна6 мая 2024Отличная экскурсия по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы открыли для себя совершенно незнакомые места, которые приятно поразили и удивили. Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала и показывала об особенностях этих городов. Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!
- ТТатьяна3 января 2024Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно все организовала. Большое спасибо!!!!
- ААлексей9 октября 2023Экскурсия прошла на одном дыхании! Гид Зоя очень интеллигентная, ненавязчивая, с огромным багажом знаний о городе.
- ИИрина10 июля 2023Отличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельный бонус путеводитель от автора👍👍👍👍рекомендую обязательно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Парк Победы»
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