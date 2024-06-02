Экскурсии в Парк Победы

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Победы» в Чебоксарах, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чебоксары вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
«Можно провести экскурсию на вашем автомобиле, проехать по городу и посмотреть больше локаций и объектов, можно без доплаты побывать на смотровых площадках возле театра оперы и балета, в парке Победы, в сквере Чапаева»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
2 900 за всё до 7 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
«В административном центре увидите университеты и здания министерств, посетите парк Победы и полюбуетесь панорамой города с высоты»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Чебоксары
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
«На площадке в Парке Победы вы сможете сделать панорамные снимки Волги и Старого города»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
3 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
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    Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала о истории городов, об этносах населявших и проживающих на данных территориях. Посетили все достопримечательности, узнали много нового и интересного. Спасибо большое за экскурсию! Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!

  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
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    маршрута под пожилого человека. Всё было замечательно и интересно для нас обеих. Продумана каждая мелочь - от парковок в непосредственной близости от достопримечательностей, заканчивая своевременным заходом в туалет, лавочкой в тенечке и прочими приятными проявлениями заботы и внимания к своим клиентам. Огромное спасибо, мы полны впечатлений!

    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне
  • В
    Владислав
    15 мая 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна очень ответственный человек. Мы хотели осуществить не совсем стандартный маршрут. Татьяна не отказала, более того, всегда была на связи, сопровождала нашу подготовку. Даже подсказала где найти лучший ресторан и сувениры. В общем, пользуясь ее услугами, вы не пожалеете!
  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна - прекрасный рассказчик. Глубокие знания истории и интересная подача материала, хорошо продуманный маршрут, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Интересная экскурсия, объёмная по информации, но доступная для понимания, красивые места, гид очень образованный и знающий свою работу на отлично!
  • Ж
    Жанна
    6 мая 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Отличная экскурсия по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы открыли для себя совершенно незнакомые места, которые приятно поразили и удивили. Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала и показывала об особенностях этих городов. Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    3 января 2024
    Добро пожаловать в Чебоксары
    Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно все организовала. Большое спасибо!!!!
    Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно
  • А
    Алексей
    9 октября 2023
    Добро пожаловать в Чебоксары
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Гид Зоя очень интеллигентная, ненавязчивая, с огромным багажом знаний о городе.
  • И
    Ирина
    10 июля 2023
    Добро пожаловать в Чебоксары
    Отличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельный бонус путеводитель от автора👍👍👍👍рекомендую обязательно!!!
    Отличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельныйОтличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельныйОтличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельныйОтличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельныйОтличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельныйОтличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельныйОтличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельный

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Парк Победы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Парк Победы
  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Парк Победы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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