Гастро-исторический променад в центре Чебоксар

Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Приглашаем на лёгкую прогулку по Чебоксарам, где можно узнать об истории города и попробовать национальные блюда. Начнём с бульвара купца Ефремова, узнаем о торговом прошлом города. Посетим ресторан с чувашской
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кухней, где гид подскажет лучшие блюда. Прогуляемся по современным кафе и заглянем в кафе «Тутлă». Узнаем о хупле, чӑкӑте и шартане, а также о чувашском супе шÿрпе. Экскурсия может длиться дольше из-за ожидания в ресторане. Напитки и блюда оплачиваются отдельно. Экскурсию проведёт гид из нашей команды

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнайте историю Чебоксар
  • 🍽️ Попробуйте чувашскую кухню
  • 🏛️ Посетите знаковые места города
  • ☕ Откройте для себя современные кафе
  • 🎉 Исполните желание на камнях любви
    • Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Ближайшие даты:
    Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

    Что можно увидеть

  • Бульвар купца Ефремова
  • Кафе «Тутлă»
  • Рестораны с чувашской кухней

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    Познакомимся с городом и его гастрозаведениями

    • Начнём с местного Арбата — бульвара купца Ефремова — бывшей главной торговой площади города. Гид поделится историей Чебоксар, которые в конце 17 века стали известным торговым центром Поволжья.
    • Посетим ресторан с национальными блюдами чувашской кухни. Гид подскажет, что лучше выбрать, исходя из ваших предпочтений.
    • По бульвару поднимемся к современным кафе. По пути вы узнаете о ресторанной культуре Чебоксар и с чего всё начиналось.
    • Заглянем в новое место притяжения горожан — кафе «Тутлă», что в переводе с чувашского языка означает «вкусно».
    • Посмотрим на камни, символизирующие любовь, солнце и счастье. По легенде, если загадать желание и коснуться всех камней одновременно, оно обязательно исполнится.

    Поговорим о вкусном

    • Гид расскажет о национальных блюдах —— хупле, чӑкӑте, шартане.
    • Объяснит, сколько может храниться чувашский суп шÿрпе, если его правильно приготовить.
    • Поделится, где чебоксарцы любят есть сочную пиццу и пить чувашское пиво — сӑри.

    Организационные детали

    • Напитки и блюда оплачиваются отдельно. В среднем одно блюдо стоит 400 ₽.
    • Длительность прогулки может увеличиться из-за ожидания в ресторане.
    • Экскурсию можно провести и для большего количества людей. Дополнительная оплата — 1000 ₽ за чел.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У национального музея
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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