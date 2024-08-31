Любовь — ваша команда гидов в Чебоксарах

Провели экскурсии для 47 туристов

Здравствуйте, меня зовут Любовь, я фотограф, влюблённый в свой город. С радостью покажу вам всё самое интересное и сфотографирую вас на память. Я окончила педагогический университет и продолжаю учиться в магистратуре. Для меня важно, чтобы вы получили красивые фотографии из путешествия, я поделюсь с вами лучшими локациями и подскажу удачные ракурсы. Жду вас!