Приглашаем на лёгкую прогулку по Чебоксарам, где можно узнать об истории города и попробовать национальные блюда. Начнём с бульвара купца Ефремова, узнаем о торговом прошлом города. Посетим ресторан с чувашской
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Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Познакомимся с городом и его гастрозаведениями
- Начнём с местного Арбата — бульвара купца Ефремова — бывшей главной торговой площади города. Гид поделится историей Чебоксар, которые в конце 17 века стали известным торговым центром Поволжья.
- Посетим ресторан с национальными блюдами чувашской кухни. Гид подскажет, что лучше выбрать, исходя из ваших предпочтений.
- По бульвару поднимемся к современным кафе. По пути вы узнаете о ресторанной культуре Чебоксар и с чего всё начиналось.
- Заглянем в новое место притяжения горожан — кафе «Тутлă», что в переводе с чувашского языка означает «вкусно».
- Посмотрим на камни, символизирующие любовь, солнце и счастье. По легенде, если загадать желание и коснуться всех камней одновременно, оно обязательно исполнится.
Поговорим о вкусном
- Гид расскажет о национальных блюдах —— хупле, чӑкӑте, шартане.
- Объяснит, сколько может храниться чувашский суп шÿрпе, если его правильно приготовить.
- Поделится, где чебоксарцы любят есть сочную пиццу и пить чувашское пиво — сӑри.
Организационные детали
- Напитки и блюда оплачиваются отдельно. В среднем одно блюдо стоит 400 ₽.
- Длительность прогулки может увеличиться из-за ожидания в ресторане.
- Экскурсию можно провести и для большего количества людей. Дополнительная оплата — 1000 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У национального музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Чебоксарах
Провели экскурсии для 47 туристов
Здравствуйте, меня зовут Любовь, я фотограф, влюблённый в свой город. С радостью покажу вам всё самое интересное и сфотографирую вас на память. Я окончила педагогический университет и продолжаю учиться в магистратуре. Для меня важно, чтобы вы получили красивые фотографии из путешествия, я поделюсь с вами лучшими локациями и подскажу удачные ракурсы. Жду вас!Задать вопрос
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