Наталия проводит ещё 2 экскурсии

Купеческий посад Как старое купеческое поселение Сундырь стало городом Мариинский Посад? Кто пил чай на Государевой горе, любуясь волжскими просторами? Правда ли, что здесь бывал Пушкин? Мы прогуляемся по классическому купеческому городку, где время остановилось. Вы увидите старинные особняки и церкви, осмотрите убранство Свято-Троицкого собора XVIII века, наберете воды в святом источнике и посетите музей 🖼 купеческо-мещанского быта. Он расположен в доме богатого купца Короткова, где было найдено несколько кладов. Я расскажу о «веретённых» мельницах, торговых путях, народных промыслах и важных гостях города.
Организационные детали
Посещение музея оплачивается дополнительно — 50 рублей
Также можем посетить Мемориальный комплекс Летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева (село. Шоршелы), билет 🎫 — 100 рублей
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Я Наталия, живу и работаю в Чебоксарах заместителем директора в туристическом центре. Я опытный путешественник, побывавший в более чем 20 странах. Теперь мое хобби стало профессией. Я точно знаю, что именно нужно рассказать и показать, чтобы у вас остались самые яркие впечатления от посещения нашего прекрасного города. Также с радостью поделюсь советами местного жителя: что привезти на память, где познакомиться с национальной кухней и какие музеи посетить.