Наталия проводит ещё 2 экскурсии

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Город-сад — Мариинский Посад

Прогуляться старинными улочками, подняться на Государеву гору, посетить музей и Свято-Троицкий собор

Наталия
Наталия – Гид из Чебоксар
Вам доводилось мечтать о путешествии во времени? Оно стало возможным: в городке Мариинский Посад по-прежнему царствует XIX век.

Мы осмотрим памятники архитектуры и погрузимся в купеческую среду: поговорим о народных промыслах и судоверфи, крупных торговцах и визитах императриц, а после поднимемся на Государеву гору, открывающую великолепную панораму.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Город-сад — Мариинский Посад
Город-сад — Мариинский Посад

Что вас ожидает

Купеческий посад
Как старое купеческое поселение Сундырь стало городом Мариинский Посад? Кто пил чай на Государевой горе, любуясь волжскими просторами? Правда ли, что здесь бывал Пушкин? Мы прогуляемся по классическому купеческому городку, где время остановилось. Вы увидите старинные особняки и церкви, осмотрите убранство Свято-Троицкого собора XVIII века, наберете воды в святом источнике и посетите музей 🖼 купеческо-мещанского быта. Он расположен в доме богатого купца Короткова, где было найдено несколько кладов. Я расскажу о «веретённых» мельницах, торговых путях, народных промыслах и важных гостях города.

Организационные детали

  • Посещение музея оплачивается дополнительно — 50 рублей
  • Также можем посетить Мемориальный комплекс Летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева (село. Шоршелы), билет 🎫 — 100 рублей
Город-сад — Мариинский Посад
Город-сад — Мариинский Посад
Город-сад — Мариинский Посад
Город-сад — Мариинский Посад
Город-сад — Мариинский Посад
Город-сад — Мариинский Посад
Город-сад — Мариинский Посад
Город-сад — Мариинский Посад
Город-сад — Мариинский Посад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Всем привет! Я Наталия, живу и работаю в Чебоксарах заместителем директора в туристическом центре. Я опытный путешественник, побывавший в более чем 20 странах. Теперь мое хобби стало профессией. Я точно знаю, что именно нужно рассказать и показать, чтобы у вас остались самые яркие впечатления от посещения нашего прекрасного города. Также с радостью поделюсь советами местного жителя: что привезти на память, где познакомиться с национальной кухней и какие музеи посетить.
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Наталия проводит ещё 2 экскурсии

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