Наталия проводит ещё 2 экскурсии

Всем привет! Я Наталия, живу и работаю в Чебоксарах заместителем директора в туристическом центре. Я опытный путешественник, побывавший в более чем 20 странах. Теперь мое хобби стало профессией. Я точно знаю, что именно нужно рассказать и показать, чтобы у вас остались самые яркие впечатления от посещения нашего прекрасного города. Также с радостью поделюсь советами местного жителя: что привезти на память, где познакомиться с национальной кухней и какие музеи посетить.