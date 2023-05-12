1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Город-сад - Мариинский Посад: путешествие во времени
Погружение в атмосферу XIX века в Мариинском Посаде: архитектура, купеческий быт, Государева гора и волжские просторы
«Вы увидите старинные особняки и церкви, осмотрите убранство Свято-Троицкого собора XVIII века, наберете воды в святом источнике и посетите музей купеческо-мещанского быта»
26 июня в 08:00
23 июля в 08:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Паломническое путешествие по монастырям и храмам Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу духовности и красоты, посетив уникальные монастыри и храмы Чебоксар на комфортном транспорте
Начало: По согласованию с гидом
«Кроме того, за время прогулки вы увидите и другие прекрасные памятники зодчества — например, церковь Михаила Архангела и Введенский собор»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Православные Чебоксары: прогулка по историческим местам с посещением храмов
Погрузитесь в атмосферу древних времен с экскурсией по Православным Чебоксарам. Историческая прогулка и уникальные храмы ждут вас
Начало: УЛ.К. Иванова 31/57
«Начнем от "ворот" когда-то существовавшего Кремля, зайдем в главный храм нашего региона и закончим экскурсию посещением Свято-Троицкого мужского монастыря»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл12 мая 2023Это просто хорошая прогулка. Особенно в хорошую погоду. Реально в самом МП смотреть особо нечего, но тем не менее милый,
- ССергей18 июля 2021Замечательный город Мариинский посад узнали благодаря Наталье. Огромное спасибо ей за интересный рассказ. Очень понравился музей космонавтики.
- ММайя19 июня 2021Потрясающая экскурсия! Если Вы хотите узнать Чувашию поближе, то очень рекомендую съездить на эту экскурсию. Обязателен к посещению краеведческий музей
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 300 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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