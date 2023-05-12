Храмы и соборы Чебоксар с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Чебоксарах, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город-сад - Мариинский Посад
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Город-сад - Мариинский Посад: путешествие во времени
Погружение в атмосферу XIX века в Мариинском Посаде: архитектура, купеческий быт, Государева гора и волжские просторы
«Вы увидите старинные особняки и церкви, осмотрите убранство Свято-Троицкого собора XVIII века, наберете воды в святом источнике и посетите музей купеческо-мещанского быта»
26 июня в 08:00
23 июля в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.
Экскурсия по монастырям и храмам на транспорте туриста
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Паломническое путешествие по монастырям и храмам Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу духовности и красоты, посетив уникальные монастыри и храмы Чебоксар на комфортном транспорте
Начало: По согласованию с гидом
«Кроме того, за время прогулки вы увидите и другие прекрасные памятники зодчества — например, церковь Михаила Архангела и Введенский собор»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Православные Чебоксары - прогулка по исторической части с посещением храмов
Индивидуальная
1 час
Православные Чебоксары: прогулка по историческим местам с посещением храмов
Погрузитесь в атмосферу древних времен с экскурсией по Православным Чебоксарам. Историческая прогулка и уникальные храмы ждут вас
Начало: УЛ.К. Иванова 31/57
«Начнем от "ворот" когда-то существовавшего Кремля, зайдем в главный храм нашего региона и закончим экскурсию посещением Свято-Троицкого мужского монастыря»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    12 мая 2023
    Город-сад - Мариинский Посад
    Это просто хорошая прогулка. Особенно в хорошую погоду. Реально в самом МП смотреть особо нечего, но тем не менее милый,
    читать дальше

    приятный городок. Главное, как оказалось, это был мемориальный комплекс космонавта А. Николаева. Вот это точно не ординарное место. Не так много у нас в стране мемориальных комплексов посвящённых космонавтам. Это один из них. Не только домик где родился и рос Николаев но и полноценный музей с хорошей экспозицией про космоснавтику в СССР. По организации все было хорошо. Я рекомендую эту прогулку - экскурсию

  • С
    Сергей
    18 июля 2021
    Город-сад - Мариинский Посад
    Замечательный город Мариинский посад узнали благодаря Наталье. Огромное спасибо ей за интересный рассказ. Очень понравился музей космонавтики.
  • М
    Майя
    19 июня 2021
    Город-сад - Мариинский Посад
    Потрясающая экскурсия! Если Вы хотите узнать Чувашию поближе, то очень рекомендую съездить на эту экскурсию. Обязателен к посещению краеведческий музей
    читать дальше

    Мариинского Посада, где собраны удивительнейшие артефакты разных веков. На обратном пути заехали также в Музей космонавтики в Шоршелы - маленький, уютный с удивительнейшими и ценнейшими экспонатами! Довольна экскурсией очень. Настоятельно рекомендую к посещению под руководством Натальи!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город-сад - Мариинский Посад
  2. Экскурсия по монастырям и храмам на транспорте туриста
  3. Православные Чебоксары - прогулка по исторической части с посещением храмов
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Сквер Чапаева
  5. Введенский Собор
  6. Парк Победы
  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 300 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Чебоксар. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!
ХорошоТам