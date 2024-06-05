1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
2 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Чебоксарам: путешествие через века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, узнайте о жизни чувашей и насладитесь красотой старинных зданий и современных площадей
Начало: На Красной площади
15 июня в 11:00
16 июня в 10:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Путешествие по Чебоксарам: от Батыя до Чапаева
Прогулка по историческим местам Чебоксар, знакомство с культурой и традициями чувашей. Узнайте, как город связан с космонавтикой и советской промышленностью
Начало: У памятника Чапаеву на пр. Яковлева
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
29 июня в 12:30
30 июня в 12:30
2 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
1 час
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
35003 325₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо за экскурсию! Позновательно, интересно и компания подобралась веселая
- ООксана3 июня 2024Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
- ЛЛюбовь2 июня 2024Благодарю!
- ААлиса2 июня 2024Отличная экскурсия! 🌟🌟🌟🌟🌟Очень интересно, время пролетает незаметно, нам всё понравилось! Рекомендуем всем!
- ЕЕлена1 июня 2024При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
- ИИрина30 мая 2024Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
- ССветлана28 мая 2024На экскурсии были 25.05.24. Так получилось что группа была 3 человека (это очень хорошо). Экскурсовод Наталия. Нам очень понравилось. Наталия очень весело, последовательно и понятно провела экскурсию. Сделали много фото.
- ТТатьяна22 мая 2024Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
- ВВладислав15 мая 2024Татьяна очень ответственный человек. Мы хотели осуществить не совсем стандартный маршрут. Татьяна не отказала, более того, всегда была на связи, сопровождала нашу подготовку. Даже подсказала где найти лучший ресторан и сувениры. В общем, пользуясь ее услугами, вы не пожалеете!
- ООксана13 мая 2024Татьяна - прекрасный рассказчик. Глубокие знания истории и интересная подача материала, хорошо продуманный маршрут, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Для пенсионеров»
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