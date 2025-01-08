Свято-Троицкий монастырь – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Троицкий монастырь» в Чебоксарах, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Пешая
27 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
1 мая в 12:30
2 мая в 12:30
3700 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Чебоксары
На машине
23 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
4700 за всё до 3 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
Пешая
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
Посетить значимые места города и узнать о его богатой истории
Начало: В районе театра оперы и балета
5 фев в 10:00
8 фев в 10:00
1100990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    8 января 2025
    Добро пожаловать в Чебоксары
    Замечательная экскурсия! Все четко, организовано, познавательно и интересно. Для первого знакомства с городом то, что надо. Подкачала погода, но поскольку
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    передвигались мы автомобиле экскурсовода, то неудобств не ощутили. Очень советую данную экскурсию. Она подойдет и взрослым и детям. И большое спасибо Зое за ее внимание и добросердечность!!!

  • В
    Вадим
    6 января 2025
    Добро пожаловать в Чебоксары
    Экскурсия интересная, экскурсовод ее грамотно структурировала и провела. Замечательная подача материала. В целом во многом стала понятна история Чувашии. Рекомендуем
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    экскурсовода Зою: 1. Тем, кто первый раз в Чебоксарах; 2. Тем, кто интересуется историей образования и развития города и его жителей; 3. Тем, кто не может (не любит) много ходить; 4. Родителям с детьми.

    Экскурсия интересная, экскурсовод ее грамотно структурировала и провела. Замечательная подача материала. В целом во многом сталаЭкскурсия интересная, экскурсовод ее грамотно структурировала и провела. Замечательная подача материала. В целом во многом сталаЭкскурсия интересная, экскурсовод ее грамотно структурировала и провела. Замечательная подача материала. В целом во многом сталаЭкскурсия интересная, экскурсовод ее грамотно структурировала и провела. Замечательная подача материала. В целом во многом сталаЭкскурсия интересная, экскурсовод ее грамотно структурировала и провела. Замечательная подача материала. В целом во многом сталаЭкскурсия интересная, экскурсовод ее грамотно структурировала и провела. Замечательная подача материала. В целом во многом сталаЭкскурсия интересная, экскурсовод ее грамотно структурировала и провела. Замечательная подача материала. В целом во многом сталаЭкскурсия интересная, экскурсовод ее грамотно структурировала и провела. Замечательная подача материала. В целом во многом сталаЭкскурсия интересная, экскурсовод ее грамотно структурировала и провела. Замечательная подача материала. В целом во многом сталаЭкскурсия интересная, экскурсовод ее грамотно структурировала и провела. Замечательная подача материала. В целом во многом стала
  • Е
    Екатерина
    5 января 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Интересная экскурсия! Отличный экскурсовод!
  • Л
    Лариса
    13 августа 2024
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Нам было нужно небольшое знакомство с Чебоксарами, так как мы были на стоянке не теплоходе. Мне понравилась экскурсия, считаю, что Зоя отработала очень профессионально: представление о городе у нас сложилось, причем очень позитивное)). Зое - благодарность и хороших клиентов!
  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Добро пожаловать в Чебоксары
    Спасибо за экскурсию! Ваш город прекрасен!
  • E
    Elena
    19 июля 2024
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    С большим удовольствием прогулялись по центру города и узнали его историю.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Свято-Троицкий монастырь»

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  3. Красная площадь
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  5. Набережная
  6. Парк Амазония
  7. Площадь Республики
  8. Парк Победы
  9. Сквер Чапаева
  10. Свято-Троицкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в феврале 2025
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