Замечательная экскурсия! Все четко, организовано, познавательно и интересно. Для первого знакомства с городом то, что надо. Подкачала погода, но поскольку

передвигались мы автомобиле экскурсовода, то неудобств не ощутили. Очень советую данную экскурсию. Она подойдет и взрослым и детям. И большое спасибо Зое за ее внимание и добросердечность!!!

экскурсовода Зою: 1. Тем, кто первый раз в Чебоксарах; 2. Тем, кто интересуется историей образования и развития города и его жителей; 3. Тем, кто не может (не любит) много ходить; 4. Родителям с детьми.

Л Лариса

Нам было нужно небольшое знакомство с Чебоксарами, так как мы были на стоянке не теплоходе. Мне понравилась экскурсия, считаю, что Зоя отработала очень профессионально: представление о городе у нас сложилось, причем очень позитивное)). Зое - благодарность и хороших клиентов!