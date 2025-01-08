2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
1 мая в 12:30
2 мая в 12:30
3700₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
4700₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
Посетить значимые места города и узнать о его богатой истории
Начало: В районе театра оперы и балета
5 фев в 10:00
8 фев в 10:00
1100990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария8 января 2025Замечательная экскурсия! Все четко, организовано, познавательно и интересно. Для первого знакомства с городом то, что надо. Подкачала погода, но поскольку
- ВВадим6 января 2025Экскурсия интересная, экскурсовод ее грамотно структурировала и провела. Замечательная подача материала. В целом во многом стала понятна история Чувашии. Рекомендуем
- ЕЕкатерина5 января 2025Интересная экскурсия! Отличный экскурсовод!
- ЛЛариса13 августа 2024Нам было нужно небольшое знакомство с Чебоксарами, так как мы были на стоянке не теплоходе. Мне понравилась экскурсия, считаю, что Зоя отработала очень профессионально: представление о городе у нас сложилось, причем очень позитивное)). Зое - благодарность и хороших клиентов!
- ЕЕлена5 августа 2024Спасибо за экскурсию! Ваш город прекрасен!
- EElena19 июля 2024С большим удовольствием прогулялись по центру города и узнали его историю.
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Свято-Троицкий монастырь»
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