Экскурсии для студентов в Чебоксарах

Найдено 7 экскурсий в категории «Для студентов» в Чебоксарах, цены от 1 200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чебоксары вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
2 900 за всё до 7 чел.
Чебоксары - истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
179 отзывов
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990 за всё до 5 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
46 отзывов
Групповая экскурсия по Чебоксарам: путешествие через века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, узнайте о жизни чувашей и насладитесь красотой старинных зданий и современных площадей
Начало: На Красной площади
15 июня в 11:00
16 июня в 10:00
1 200 за человека
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
109 отзывов
Путешествие по Чебоксарам: от Батыя до Чапаева
Прогулка по историческим местам Чебоксар, знакомство с культурой и традициями чувашей. Узнайте, как город связан с космонавтикой и советской промышленностью
Начало: У памятника Чапаеву на пр. Яковлева
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Чебоксары
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
3 700 за всё до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
29 июня в 12:30
30 июня в 12:30
2 700 за всё до 3 чел.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
1 час
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
35003 325 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 июня 2024
    Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
    Спасибо Валерию за интересную экскурсию и приятную компанию!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    Спасибо за экскурсию! Позновательно, интересно и компания подобралась веселая
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    Благодарю!
  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
    Отличная экскурсия! 🌟🌟🌟🌟🌟Очень интересно, время пролетает незаметно, нам всё понравилось! Рекомендуем всем!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    На экскурсии были 25.05.24. Так получилось что группа была 3 человека (это очень хорошо). Экскурсовод Наталия. Нам очень понравилось. Наталия очень весело, последовательно и понятно провела экскурсию. Сделали много фото.
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
  • В
    Владислав
    15 мая 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна очень ответственный человек. Мы хотели осуществить не совсем стандартный маршрут. Татьяна не отказала, более того, всегда была на связи, сопровождала нашу подготовку. Даже подсказала где найти лучший ресторан и сувениры. В общем, пользуясь ее услугами, вы не пожалеете!
  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна - прекрасный рассказчик. Глубокие знания истории и интересная подача материала, хорошо продуманный маршрут, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Для студентов»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Чебоксары вчера и сегодня
  2. Чебоксары - истории и легенды
  3. Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
  4. Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
  5. Добро пожаловать в Чебоксары
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Сквер Чапаева
  5. Введенский Собор
  6. Парк Победы
  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Для студентов" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 200 до 4 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 421 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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