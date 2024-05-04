Смотровые площадки Челябинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Челябинске, цены от 6 545 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
44 отзыва
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
«А после посетим самый популярный заповедник края — с обзорной площадки вы окинете взглядом его бескрайние дали и узнаете, чем богата природа Таганая»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Тургояк - жемчужина Челябинска: экскурсия на озеро с уникальными пейзажами
Погрузитесь в мир природной красоты и загадочных историй, посетив озеро Тургояк. Незабываемые впечатления гарантированы
«Вы погуляете по его живописным берегам, оцените кристально чистую воду и подниметесь на смотровую площадку «Крутики» с фантастическими видами»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 900 за всё до 6 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
«Вы окажетесь на смотровой площадке Семибратка, с которой открывается панорама Уральских гор — виды на Двуглавую сопку, Откликной гребень, Круглицу, Долину сказок»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 545 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Отличная экскурсия, очень приятный гид,забрал из отеля и даже после экскурсии довез до аэропорта. Показал местные красоты, заехали и на
    читать дальше

    озеро, и в нац. парк горы посмотреть, в очень чудесном ресторане пообедали. Осталась очень довольна проведенным днем. Могу смело советовать как взрослым путешественникам, так и семьям с детьми от 7 лет. (меньшему возрасту будет тяжеловато столько времени провести в дороге)

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность Алексею за вдумчивое, грамотное
    читать дальше

    построение программы, за полноту переданной информации, за прекрасные человеческие качества! Счастлива, что познакомилась с удивительным краем - Южный Урал! Буду всем рекомендовать и советовать! Прекрасная экскурсия, прекрасный гид, чудеснейший КРАЙ!

    Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарностьЭкскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Провели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. Маршруты составлены интересно. Много мелких интересных точек по пути. Алексей - прекрасный гид и водитель. Рекомендуем!
    Провели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. Маршруты
  • Е
    Елена
    21 августа 2023
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Экскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один день. Это было очень увлекательно! Путешествовали с
    читать дальше

    ребёнком 9 лет. Наш гид Светлана Геннадьевна с первых минут встречи начала рассказ и до конца поездки держала внимание и мое и ребёнка! Мы узнали исторические факты о Челябинске, Миассе, горах, озёрах и многом другом, с интересом слушали легенды. А по дороге назад гид играла с ребёнком, загадывали друг другу загадки:) Озеро Тургояк очень красивое, как с высоты смотровых площадок, так и с берега. Не забудьте с собой купальники, при хорошей погоде можно искупаться, хотя вода бодрящая даже в жаркую погоду. Удобный автомобиль и профессиональный водитель Виктор сделали нашу поездку ещё и комфортной! Прошло больше месяца, а сын до сих пор вспоминает само озеро и разные истории. За это отдельное спасибо гиду Светлане Геннадьевне! Очень рекомендуем ее, особенно если вы с детьми.

    Экскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один день
  • О
    Ольга
    18 августа 2023
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Здравствуйте, Женя. Экскурсия нам очень понравилась, очень интересно было слушать экскурсовода Светлану Григорьевну, узнали много нового о нашем крае, находились,
    читать дальше

    накупались, налюбовались природой. Комфортабельный автомобиль, очень удобно, что забирают от дома и туда же привозят. Отдельное спасибо водителю Виктору за спокойное, уверенное вождение. Оценка «отлично»

  • И
    Иван
    15 августа 2023
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Большое спасибо Дарье за организацию прекрасной экскурсии на озеро Тургояк! Благодарность гиду Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Много интересного узнали
    читать дальше

    о родных местах, увидели красивые места, сделали прекрасные фотографии на память! Организовано всё было четко и время пролетело быстро и насыщенно!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
  2. Тургояк - «младший брат» Байкала
  3. Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Парк Таганай
  2. озеро Тургояк
  3. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в июне 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 545 до 12 900. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Челябинске на 2024 год по теме «Смотровые площадки», 49 ⭐ отзывов, цены от 6545₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам