«Двенадцать стульев» и прогулка по соцгородку Челябинского тракторного завода

Присоединяйтесь к прогулке по соцгородку ЧТЗ и откройте для себя страницы романа «Двенадцать стульев». Узнайте о людях, которые сделали историю
Эта экскурсия в Челябинске предлагает уникальную возможность узнать о жизни и быте рабочих ЧТЗ в 20-30-х годах. Погружение в атмосферу того времени через роман "Двенадцать стульев" и архивные материалы. Участники
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увидят Дворец культуры, театр ЧТЗ, фабрику-кухню и памятник "Танк ИС-3".

Экскурсия будет интересна как местным жителям, так и гостям города, ведь она раскрывает малоизвестные факты о прототипах известных персонажей и роли соцгородка в истории

6 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в историю через роман
  • 🏛️ Посещение культурных объектов
  • 🕵️‍♂️ Узнать о прототипах героев
  • 🎨 Архитектура конструктивизма
  • 🍽️ История обобществления быта
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
«Двенадцать стульев» и прогулка по соцгородку Челябинского тракторного завода
«Двенадцать стульев» и прогулка по соцгородку Челябинского тракторного завода
«Двенадцать стульев» и прогулка по соцгородку Челябинского тракторного завода
Ближайшие даты:
23
мар30
мар6
апр13
апр20
апр27
апр4
мая
Время начала: 12:00

Что можно увидеть

  • Дворец культуры Челябинского Тракторного завода
  • Театр ЧТЗ
  • Фабрика-кухня
  • Памятник «Танк ИС-3»
  • Зальцмановский сад
  • Школа №46
  • Жилые дома

Описание экскурсии

Вспомним эпоху конца 20-х и начала 30-х годов и отыщем её следы в архитектуре, быте и культурном отдыхе. Прогулка увлечёт как гостей Челябинска, так и коренных жителей, ведь многие детали моего рассказа — это архивная информация, обнаруженная совсем недавно.

На экскурсии мы обращаемся к роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» как к достоверному документу эпохи. Вы вспомните важные факты и афоризмы, зачитаете фрагменты из книги по ролям и увидите кадры из фильма. Но это не литературная экскурсия, интересно будет в том числе и тем, кто с произведением знаком поверхностно (или даже не знаком).

Вы увидите

  • Дворец культуры Челябинского Тракторного завода — конструктивизм, советские интерьеры и роспись на стенах
  • Театр ЧТЗ — неоклассицизм, объект культурного наследия с 2024 года
  • Фабрика-кухня и Школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) — важные элементы социальной жизни рабочих
  • Памятник «Танк ИС-3», «Зальцмановский сад» и Школа №46 — первенец района на Комсомольской площади
  • Жилые дома для рабочих, инженерно-технических работников, директоров завода 30-х–50-х годов

Вы узнаете

  • Какой работник завода был прототипом Остапа Бендера
  • Где родилась политик Галина Старовойтова
  • Что означает аббревиатура ФЛЮС и кто за ней стоит
  • Кто был первым детским поэтом Южного Урала
  • Какую роль играла фабрика-кухня в обобществлении быта рабочих
  • Какие блюда из рациона трудящихся завода встречаются в романе «12 стульев»

Организационные детали

  • Это пешая уличная экскурсия, одевайтесь по погоде
  • Прогулку я рекомендую для детей старше 10 лет
Остались вопросы?

в воскресенье в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Нового художественного театра
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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