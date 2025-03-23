Эта экскурсия в Челябинске предлагает уникальную возможность узнать о жизни и быте рабочих ЧТЗ в 20-30-х годах. Погружение в атмосферу того времени через роман "Двенадцать стульев" и архивные материалы. Участники
6 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в историю через роман
- 🏛️ Посещение культурных объектов
- 🕵️♂️ Узнать о прототипах героев
- 🎨 Архитектура конструктивизма
- 🍽️ История обобществления быта
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Дворец культуры Челябинского Тракторного завода
- Театр ЧТЗ
- Фабрика-кухня
- Памятник «Танк ИС-3»
- Зальцмановский сад
- Школа №46
- Жилые дома
Описание экскурсии
Вспомним эпоху конца 20-х и начала 30-х годов и отыщем её следы в архитектуре, быте и культурном отдыхе. Прогулка увлечёт как гостей Челябинска, так и коренных жителей, ведь многие детали моего рассказа — это архивная информация, обнаруженная совсем недавно.
На экскурсии мы обращаемся к роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» как к достоверному документу эпохи. Вы вспомните важные факты и афоризмы, зачитаете фрагменты из книги по ролям и увидите кадры из фильма. Но это не литературная экскурсия, интересно будет в том числе и тем, кто с произведением знаком поверхностно (или даже не знаком).
Вы увидите
- Дворец культуры Челябинского Тракторного завода — конструктивизм, советские интерьеры и роспись на стенах
- Театр ЧТЗ — неоклассицизм, объект культурного наследия с 2024 года
- Фабрика-кухня и Школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) — важные элементы социальной жизни рабочих
- Памятник «Танк ИС-3», «Зальцмановский сад» и Школа №46 — первенец района на Комсомольской площади
- Жилые дома для рабочих, инженерно-технических работников, директоров завода 30-х–50-х годов
Вы узнаете
- Какой работник завода был прототипом Остапа Бендера
- Где родилась политик Галина Старовойтова
- Что означает аббревиатура ФЛЮС и кто за ней стоит
- Кто был первым детским поэтом Южного Урала
- Какую роль играла фабрика-кухня в обобществлении быта рабочих
- Какие блюда из рациона трудящихся завода встречаются в романе «12 стульев»
Организационные детали
- Это пешая уличная экскурсия, одевайтесь по погоде
- Прогулку я рекомендую для детей старше 10 лет
в воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нового художественного театра
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Челябинске
Я коренной житель Челябинска. Мне нравится здесь жить и я знаю немало историй о городе, в том числе семейных. Интересоваться краеведением я стала ещё в школе, а возможность рассказывать людям дал мне проект «Челябинск пешком».Задать вопрос
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