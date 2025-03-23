Эта экскурсия в Челябинске предлагает уникальную возможность узнать о жизни и быте рабочих ЧТЗ в 20-30-х годах. Погружение в атмосферу того времени через роман "Двенадцать стульев" и архивные материалы. Участники

увидят Дворец культуры, театр ЧТЗ, фабрику-кухню и памятник "Танк ИС-3". Экскурсия будет интересна как местным жителям, так и гостям города, ведь она раскрывает малоизвестные факты о прототипах известных персонажей и роли соцгородка в истории

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Вспомним эпоху конца 20-х и начала 30-х годов и отыщем её следы в архитектуре, быте и культурном отдыхе. Прогулка увлечёт как гостей Челябинска, так и коренных жителей, ведь многие детали моего рассказа — это архивная информация, обнаруженная совсем недавно.

На экскурсии мы обращаемся к роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» как к достоверному документу эпохи. Вы вспомните важные факты и афоризмы, зачитаете фрагменты из книги по ролям и увидите кадры из фильма. Но это не литературная экскурсия, интересно будет в том числе и тем, кто с произведением знаком поверхностно (или даже не знаком).

Вы увидите

Дворец культуры Челябинского Тракторного завода — конструктивизм, советские интерьеры и роспись на стенах

— конструктивизм, советские интерьеры и роспись на стенах Театр ЧТЗ — неоклассицизм, объект культурного наследия с 2024 года

— неоклассицизм, объект культурного наследия с 2024 года Фабрика-кухня и Школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) — важные элементы социальной жизни рабочих

и — важные элементы социальной жизни рабочих Памятник «Танк ИС-3» , «Зальцмановский сад» и Школа №46 — первенец района на Комсомольской площади

, и — первенец района на Комсомольской площади Жилые дома для рабочих, инженерно-технических работников, директоров завода 30-х–50-х годов

Вы узнаете

Какой работник завода был прототипом Остапа Бендера

Где родилась политик Галина Старовойтова

Что означает аббревиатура ФЛЮС и кто за ней стоит

и кто за ней стоит Кто был первым детским поэтом Южного Урала

Какую роль играла фабрика-кухня в обобществлении быта рабочих

в обобществлении быта рабочих Какие блюда из рациона трудящихся завода встречаются в романе «12 стульев»

Организационные детали