Прикоснёмся к корням и традициям моего родного Челябинска. Вы узнаете, почему на гербе изображён верблюд и как город поднялся на торговле чаем.
Увидите единственное сохранившееся здание чаеразвесочной фабрики Кузнецова и услышите о других видных промышленниках. А также откроете много интересного о купечестве, рекламе чая, чайных ритуалах и самоварах.
Увидите единственное сохранившееся здание чаеразвесочной фабрики Кузнецова и услышите о других видных промышленниках. А также откроете много интересного о купечестве, рекламе чая, чайных ритуалах и самоварах.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- старинный особняк Шиховых-Покровских с восстановленными интерьерами и антикварной мебелью. Здесь оживают истории о жизни и нравах провинциального купечества.
- набережную реки Миасс. На одном берегу — Заречье с храмом Святой Троицы и Свято-Симеоновским собором, на противоположном — исторический центр с купеческой застройкой и советским классицизмом.
- пешеходную улицу Кировка — челябинский Арбат, отражающий самобытность города. Кружево фасадов с лепниной, арками, колоннами здесь соседствует с бронзовыми фигурами городового, саксофониста, кокетки, ямщика.
- торговый дом промышленников Злоказовых, где мы почаёвничаем.
Вы узнаете:
- почему верблюд — символ чаеторговли и всего города.
- как чайная торговля подняла дореволюционный Челябинск до уровня Москвы.
- почему на рубеже 19-20 веков город называли Зауральским Чикаго.
- как работали чаеразвесочные фабрики Губкина-Кузнецовых, Колокольникова, Высоцкого, Поповых.
- каких традиций чаепития придерживались разные народы.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 10 лет. Для школьников прогулка сокращена до 1-1,5 часов.
- Дополнительно оплачивается билет на экспозицию купеческого быта — 300 ₽ для взрослых, 250 ₽ для пенсионеров, школьников, студентов (действует Пушкинская карта).
- Чаепитие в доме Злоказовых (по предварительному согласованию) оплачивается по меню.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кировке возле памятника добровольцам-танкистам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 56 туристов
Мне повезло родиться и жить в старинном городе, современном мегаполисе на перекрёстке торговых путей Европы и Азии, на границе Урала и Сибири — в столице Южного Урала. Здесь прошлое встречается
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо большое Любови за экскурсию. Очень интересно, познавательно и профессионально.
Любовь
Ответ организатора:
Елена, спасибо Вам за отзыв! Было приятно познакомиться с Вашей компанией. Надеюсь увидеться на новых экскурсиях.
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Л
Чайная хроника очень интересная экскурсия, чудесно провели воскресный день с друзьями, узнали много нового, гид Люба - профи! Рассказывает интересно, отвечает на все вопросы, очень приятно было пообщаться и пополнить свой багаж знаний! Рекомендую!
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