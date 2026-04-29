Кировка: от крепости до мегаполиса

Оказаться в сердце Челябинска, где история переплелась с современностью
Мы пройдём по главной пешеходной улице города и вы узнаете, как Челябинск превратился из небольшой военной крепости в крупный промышленный и культурный центр Южного Урала. Я расскажу о ключевых событиях и покажу уникальные дореволюционные фотографии. Вы услышите историю без вымышленных фактов и заблуждений.
Описание экскурсии

  • Стела с основателями города — знаковое место на Кировке и рассказ о том, как и когда появился Челябинск.
  • Академический театр оперы и балета имени М. И. Глинки, здание в стиле классицизма.
  • Аптека Плонского — первая в городе, а до революции самая большая частная аптека.
  • «Челябинск-Сити» — самое высокое здание города.
  • Старинные купеческие особняки.
  • Памятник «Добровольцам-танкистам» — рабочим ЧКЗ, ушедшим на фронт.
  • «Мальчик и верблюд» — одна из скульптур, созданных объединением «Салют».
  • Площадь Революции — главная в Челябинске.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пешеходной улице Кирова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 30 туристов
Я работаю в Государственном историческом музее Южного Урала, имею историческое образование и уже более 15 лет занимаюсь экскурсионной деятельностью. За это время успела накопить богатый опыт и знания о родном
городе. Мои экскурсии — это не просто сухой набор фактов, прежде всего это яркий, образный рассказ о самом интересном. Надеюсь, вам будет интересно узнать больше о нашем крае и, возможно, открыть его для себя с новой стороны.

Ксения
Спасибо огромное экскурсоводу, наша прогулка по центру Челябинской была очень информационно насыщенной и полной!
