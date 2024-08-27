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все равно решили погулять по городу в сопровождении гида. Выбор пал на предложение Сергея, так как его маршрут показался компактным и максимально наполненным. И мы ни минуты не пожалели о своём выборе! Сергей-историк по образованию и работает в этой сфере, его рассказ хронологически выстроен: от основания города до современности. Гид относится к молодому поколению представителей этой профессии, поэтому слушать его неутомительно, он не перегружает цифрами, датами и фактами, которые все равно запоминаются слабо. Мы прекрасно погуляли по Челябинской Кировке и великолепно провели время в формате дружеского общения и обмена впечатлениями! Спасибо, Сергей, и до новых встреч!