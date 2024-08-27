1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Услышать истории, которые хранит пешеходный проспект в центре города
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Завтра в 16:30
4 ноя в 17:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектура Челябинска
Прогулка по центру Челябинска раскроет перед вами уникальные архитектурные стили. Узнайте, что скрывается за фасадами зданий и какие легенды связаны с городом
Начало: На площади Революции
Расписание: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 11:30
4 ноя в 11:30
6 ноя в 11:30
450₽ за человека
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Погоня за лекарством»
Погрузитесь в атмосферу приключений, разгадывая тайны Челябинска и спасая мир от вируса. Время на вашей стороне
Начало: У памятника-мавзолея В.И. Ленину
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 августа 2024Очень познавательно. Экскурсия подходит для первого знакомства с городом.
- ППавел19 августа 2024Прекрасная возможность познакомиться не только с центром города, но и с его историей в целом в разрезе общего развития России.
- ВВиктория19 августа 2024Челябинск был для нас перевалочным пунктом и местом ночлега на пути из Екатеринбурга в Ульяновск, времени было немного, но мы
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Площадь Революции»
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