Площадь Революции – экскурсии в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Революции» в Челябинске, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Челябинская Кировка и три столетия истории
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Услышать истории, которые хранит пешеходный проспект в центре города
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Завтра в 16:30
4 ноя в 17:00
3 000 за всё до 10 чел.
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектура Челябинска
Прогулка по центру Челябинска раскроет перед вами уникальные архитектурные стили. Узнайте, что скрывается за фасадами зданий и какие легенды связаны с городом
Начало: На площади Революции
Расписание: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 11:30
4 ноя в 11:30
6 ноя в 11:30
450 за человека
Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Погоня за лекарством»
Погрузитесь в атмосферу приключений, разгадывая тайны Челябинска и спасая мир от вируса. Время на вашей стороне
Начало: У памятника-мавзолея В.И. Ленину
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 августа 2024
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Очень познавательно. Экскурсия подходит для первого знакомства с городом.
  • П
    Павел
    19 августа 2024
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Прекрасная возможность познакомиться не только с центром города, но и с его историей в целом в разрезе общего развития России.
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    Нам с сыном очень понравилось! Это не (гнусаво):"посмотрите направо, посмотрите налево". Это - живое общение с интересным и заинтересованным своей темой человеком!)

  • В
    Виктория
    19 августа 2024
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Челябинск был для нас перевалочным пунктом и местом ночлега на пути из Екатеринбурга в Ульяновск, времени было немного, но мы
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    все равно решили погулять по городу в сопровождении гида. Выбор пал на предложение Сергея, так как его маршрут показался компактным и максимально наполненным. И мы ни минуты не пожалели о своём выборе! Сергей-историк по образованию и работает в этой сфере, его рассказ хронологически выстроен: от основания города до современности. Гид относится к молодому поколению представителей этой профессии, поэтому слушать его неутомительно, он не перегружает цифрами, датами и фактами, которые все равно запоминаются слабо. Мы прекрасно погуляли по Челябинской Кировке и великолепно провели время в формате дружеского общения и обмена впечатлениями! Спасибо, Сергей, и до новых встреч!

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Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Площадь Революции»

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Сколько стоит экскурсия по Челябинску в октябре 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Площадь Революции" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 3 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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