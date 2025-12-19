Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день.
Вы посетите центральные площади и пешеходную улицу Кировка, увидите железнодорожный вокзал и памятник «Сказ об Урале», познакомитесь с историей индустриализации и Танкограда, сделаете фото на границе Урала и Сибири. А гид расскажет о легендарных жителях, особенностях города и его символах.
Описание экскурсии
В ходе экскурсии мы:
- Посетим пешеходную улицу Кировка и центральную городскую площадь.
- Рассмотрим здание железнодорожного вокзала и памятник «Сказ об Урале».
- Познакомимся с историей индустриализации города и возникновением Танкограда.
- Сделаем фото на границе Урала и Сибири.
- Пройдёмся рядом со зданием Южно-Уральского государственного университета — копией МГУ — и памятником физику-атомщику Курчатову.
- Увидим современный Челябинск.
И обсудим:
- Историю возникновения и развития города — с момента основания небольшой деревянной крепости до современного мегаполиса-миллионника.
- Как повлияли на историю Челябинска железная дорога и индустриализация.
- Какие известные личности оставили свой след в истории города.
- Почему у Челябинска «суровый» имидж и как на его гербе оказался верблюд.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от размера группы.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Челябинске
Провели экскурсии для 837 туристов
Меня зовут Алексей, и я с удовольствием покажу вам интересные достопримечательности и памятники Южного Урала, расскажу об их истории и посоветую самые красивые места для фотоснимков. Работаю с коллегой Алисой — той самой Алисой из сказки, которая проведёт по всем интересным локациям, зарядит своей энергетикой и угостит травами, собранными на уральской земле. Присоединяйтесь к нам — изучать чудеса Южного Урала!
Входит в следующие категории Челябинска
