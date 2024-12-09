Много смотреть и немного ходить - вот основные правила нашего приключения.Ключевые локации: невероятные пейзажи парка «Таганай», гора Тёщин язык и парк с персонажами сказок Павла Бажова.Вы ведь хотите увидеть Хозяйку

Медной горы? А реку, состоящую из огромных камней? А сразу семь горных пиков из одной обзорной точки? Раз хотите - надо ехать! В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне Ford Focus, услуги опытного гида-инструктора, входные билеты и рекреационные сборы, горячий обед и перекус. Маршрут несложный, никакой специальной физической подготовки не требуется. Возраст участников - от 4 до 60 лет

Описание экскурсии

7:40–8:00 — сбор и выезд из города

10:00 — прибытие в национальный парк «Таганай». Я покажу лучшие смотровые площадки, расскажу об особенностях здешнего климата и ландшафта

10:30 — подъём на гору Тёщин язык, откуда открывается панорама семи вершин

12:30 — обед на природе — приготовлю на костре сам, вам понравится!

14:00 — выход на тропу до Каменной реки, состоящую из огромных валунов и протянувшуюся на 6 км. Возле реки устроим перекус

17:50 — выезд в парк Бажова, где нас ждёт колокольня Иоанна Златоуста и арт-инсталляции. Вы окунётесь в мир Хозяйки Медной горы, огневушки-поскакушки и других персонажей сказок Павла Бажова.

21:00 — прибытие в Челябинск

Время ориентировочное и может незначительно меняться.

Организационные детали