В национальный парк «Таганай» и парк Бажова - из Челябинска

Путешествие в национальный парк «Таганай» и парк Бажова - уникальная возможность увидеть гору Тёщин язык, Каменную реку и мир сказок Павла Бажова
Много смотреть и немного ходить - вот основные правила нашего приключения.

Ключевые локации: невероятные пейзажи парка «Таганай», гора Тёщин язык и парк с персонажами сказок Павла Бажова.

Вы ведь хотите увидеть Хозяйку
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Медной горы? А реку, состоящую из огромных камней? А сразу семь горных пиков из одной обзорной точки? Раз хотите - надо ехать! В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне Ford Focus, услуги опытного гида-инструктора, входные билеты и рекреационные сборы, горячий обед и перекус. Маршрут несложный, никакой специальной физической подготовки не требуется. Возраст участников - от 4 до 60 лет

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Невероятные пейзажи парка «Таганай»
  • 🌄 Подъём на гору Тёщин язык
  • 🍴 Обед на природе
  • 🪨 Прогулка по Каменной реке
  • 📚 Погружение в мир сказок Павла Бажова
    • В национальный парк «Таганай» и парк Бажова - из Челябинска
    В национальный парк «Таганай» и парк Бажова - из Челябинска
    В национальный парк «Таганай» и парк Бажова - из Челябинска
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Национальный парк «Таганай»
  • Гора Тёщин язык
  • Каменная река
  • Парк Бажова

    • Описание экскурсии

    7:40–8:00 — сбор и выезд из города
    10:00 — прибытие в национальный парк «Таганай». Я покажу лучшие смотровые площадки, расскажу об особенностях здешнего климата и ландшафта
    10:30 — подъём на гору Тёщин язык, откуда открывается панорама семи вершин
    12:30 — обед на природе — приготовлю на костре сам, вам понравится!
    14:00 — выход на тропу до Каменной реки, состоящую из огромных валунов и протянувшуюся на 6 км. Возле реки устроим перекус
    17:50 — выезд в парк Бажова, где нас ждёт колокольня Иоанна Златоуста и арт-инсталляции. Вы окунётесь в мир Хозяйки Медной горы, огневушки-поскакушки и других персонажей сказок Павла Бажова.
    21:00 — прибытие в Челябинск

    Время ориентировочное и может незначительно меняться.

    Организационные детали

    • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне Ford Focus, услуги опытного гида-инструктора, входные билеты и рекреационные сборы, горячий обед + перекус
    • Маршрут несложный, никакой специальной физической подготовки не требуется. Возраст участников — от 4 до 60 лет

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У входа в ТК «Кольцо»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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