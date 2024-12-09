Много смотреть и немного ходить - вот основные правила нашего приключения.
Ключевые локации: невероятные пейзажи парка «Таганай», гора Тёщин язык и парк с персонажами сказок Павла Бажова.
Вы ведь хотите увидеть Хозяйку
Ключевые локации: невероятные пейзажи парка «Таганай», гора Тёщин язык и парк с персонажами сказок Павла Бажова.
Вы ведь хотите увидеть Хозяйку
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
7:40–8:00 — сбор и выезд из города
10:00 — прибытие в национальный парк «Таганай». Я покажу лучшие смотровые площадки, расскажу об особенностях здешнего климата и ландшафта
10:30 — подъём на гору Тёщин язык, откуда открывается панорама семи вершин
12:30 — обед на природе — приготовлю на костре сам, вам понравится!
14:00 — выход на тропу до Каменной реки, состоящую из огромных валунов и протянувшуюся на 6 км. Возле реки устроим перекус
17:50 — выезд в парк Бажова, где нас ждёт колокольня Иоанна Златоуста и арт-инсталляции. Вы окунётесь в мир Хозяйки Медной горы, огневушки-поскакушки и других персонажей сказок Павла Бажова.
21:00 — прибытие в Челябинск
Время ориентировочное и может незначительно меняться.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне Ford Focus, услуги опытного гида-инструктора, входные билеты и рекреационные сборы, горячий обед + перекус
- Маршрут несложный, никакой специальной физической подготовки не требуется. Возраст участников — от 4 до 60 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ТК «Кольцо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Челябинске
Я занимаюсь экскурсиями и турами уже 11 лет. Знаю почти все тропинки и деревца в Челябинской области. Все мои маршруты изучены мной досконально. Со мной безопасно и весело, а главное — интересно!Задать вопрос
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