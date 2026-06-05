Групповая
до 16 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала
Почти межпланетное путешествие к природным алтайским красотам со стартом в Чемале
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
9 июн в 06:00
10 000 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)
Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг в 06:45
11 июн в 06:45
18 июн в 06:45
7500 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Гастроэкскурсия в Каракольскую долину - из Чемала
Познакомиться с алтайскими традициями в гостях у местной жительницы
Начало: Тополиная 11
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
11 400 ₽
12 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «На автобусе»
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