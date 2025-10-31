Индивидуальная
до 7 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Познакомьтесь с историей Черняховска через призму веков: от немецкого наследия до советских времён. Увлекательное путешествие по городу
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 8 чел.
По следам Зелёной кошки в Черняховске
Путешествие по Черняховску с детьми, где загадки и легенды оживают. Найдите кошек на улицах и узнайте тайны города вместе с Зелёной кошкой
Начало: У водонапорной башни
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4300 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ночной Черняховск: очарование и жуть
Вас ждёт уникальная экскурсия по ночному Черняховску, где оживают легенды и тайны. Узнайте о местных привидениях и исторических событиях
Начало: У памятника Барклаю де Толли
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
7500 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия31 октября 2025Сначала переживали, что мы тут будем делать в маленьком городке 4часа. Буквально через 15 минут нам стало супер-комфортно! Максим замечательный!!!
- ННаталья27 октября 2025Доброе утро. Хочу оставить отзыв, о вечерней экскурсии "Черняховск: очарование и жуть" с Максимом.
Это была очень впечатляющая прогулка, с моментами
- аанна26 октября 2025Были на экскурсии 25 октября 2025г. Все,что было в описании экскурсии,совпало. Спасибо Максиму за интереснейший рассказ о Черняховске. Он водил
- ССаша30 сентября 2025Хотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит свою Родину. Всего лишь за
- ННаталья29 сентября 2025Маленький городок и целая эпоха - Черняховск разный.
Максим его любит, гордится им и делится своим чувством.
Очень хорошая экскурсия.
- ААнна17 сентября 2025Очень понравилась экскурсия с Максимом. Мы были второй раз в Черняховске, но с экскурсией взглянули на город как будто бы
- ЕЕлена6 сентября 2025Превосходная экскурсия.
Максим - замечательный гид, искренне любящий свой город и передающий эти чувства своим подопечным.
Влюбились в город после этой экскурсии и, конечно, еще вернемся сюда.
- ООксана31 августа 2025Потрясающая экскурсия в компании Максима, который влюблён в свой город и знает про него всё. Настолько было легко и увлекательно,
- ИИрина18 августа 2025Прекрасная прогулка с прекрасным гидом. Содержательно и интересно.
- ООльга8 августа 202506.08. побывали в г. Черняховск с гидом Максимом. Максим житель города, который он любит всей душой. Свою любовь, знания о городе и заповедные уголки показывает своим гостям. Очень душевная поездка с приобретенными новыми впечатлениями и знаниями. Очень рекомендую.
- ММарина3 августа 2025Максим-настоящий патриот своего края. Сразу видно насколько он любит свой город. Он прекрасно знает историю своего края. Черняховск- это его
- ММихаил3 августа 202519 июля 2025 года посетили чудесный, красивый, ухоженный город Черняховск.
Экскурсия "Открыть Черняховск с коренным жителем".
Сопровождал нас гид Максим. Прекрасное знание
- ЕЕкатерина29 июля 2025Одна из лучших экскурсий которые мы посещали! Безумно интересный и понятный рассказ, но самое главное - человек настолько любит свой
- ААлексей24 июля 2025Патриот города, хороший рассказчик, знает не только историю города, но и городские легенды и дополняет рассказ личными историями о городе и жителях
- ААлександр18 июня 2025Очень интересная и душевная экскурсия. Остались приятные впечатления от прогулки: Максим любит свой город, его историю, региона нашей страны. Спасибо большое!
- ЕЕлена15 июня 2025Были на 4х часовой экскурсии по Черняховску, которая прошла на "одном дыхании"! Время пролетело незаметно, Максим интересно показал свой город с разных сторон, узнали много удивительных фактов. И город и экскурсия с Масимом нам очень понравились. Рекомендую однозначно!
- ЕЕлена13 июня 2025Ездили из Калининграда. Благодаря этому у нас увеличилась по времени экскурсия. А это еще много дополнительной информации. Бесподобная экскурсия! Сколько
- ННаталья30 мая 2025Если бы стены старинных зданий Черняховска умели говорить, они, наверное, рассказали бы примерно то же, что и наш гид Максим
- ААлександр19 мая 2025Прекрасная экскурсия! 4 часа пролетели как 20 минут.
- ННаталья17 мая 2025Очень понравилось! Необычная экскурсия! Всем рекомендую!
