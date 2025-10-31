читать дальше

города, хорошо посталенная речь, отличное чувство юмора. Нам были показаны места, которые в обычной туристической группе остаются без внимания. Экскурсия проходила пешим маршрутом и на машине., Максим очень хороший водитель. Никуда не торопились, отдыхали по пути следования, все было очень хорошо. Максим дал нам возможность выпить хороший кофе и съесть вкуснейшие круасаны.

В конце нашей экскурсии нам был сделан очень милый и трогательный подарок. В этом отзыве не скажу, что это было, дабы не раскрывать секрет, скажу только, что нам было очень приятно.

Желаем дальнейших успехов, удачи во всем, счастья в жизни, здоровья и любви. Рекоментуем к сотрудничеству, не пожалеете.

С большой благодарностью и уважением, Михаил и Наталия, г. Москва.