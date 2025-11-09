Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В рамках этой экскурсии вы сможете погрузиться в увлекательный мир истории города Дербент, насладиться красотой балхарской росписи по керамике, освоить мастерство ковроткачества и, конечно, продегустировать знаменитые винные и коньячные напитки.

АЯ-Тур Ваш гид в Дербенте Написать вопрос Мастер-класс в группе Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-19 человек Как проходит Пешком Когда Вторник, четверг и суббота в 10:00 8000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00

Описание мастер-класса Что вас ожидает:• Цитадель «Нарын-Кала» • Магалы • Сувенирка с мастер-классом по ковроткачеству • Обед с мастер-классом по Лезгинке • Верхний рынок • Мастер-класс по гончарному ремеслу и росписи по балхарской керамике • Изделия выдаются с собой • Парк им. Низами Гянджеви. Ворота «Судного дня». Улица Счастливых людей до Пассажа • Дегустация алкогольных напитков Важная информация: Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Вторник, четверг и суббота в 10:00 Выбрать дату