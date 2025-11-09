В рамках этой экскурсии вы сможете погрузиться в увлекательный мир истории города Дербент, насладиться красотой балхарской росписи по керамике, освоить мастерство ковроткачества и, конечно, продегустировать знаменитые винные и коньячные напитки.
Описание мастер-классаЧто вас ожидает:• Цитадель «Нарын-Кала» • Магалы • Сувенирка с мастер-классом по ковроткачеству • Обед с мастер-классом по Лезгинке • Верхний рынок • Мастер-класс по гончарному ремеслу и росписи по балхарской керамике • Изделия выдаются с собой • Парк им. Низами Гянджеви. Ворота «Судного дня». Улица Счастливых людей до Пассажа • Дегустация алкогольных напитков Важная информация: Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Вторник, четверг и суббота в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель «Нарын-Кала»
- Магалы
- Сувенирка с Мастер-классом по ковроткачеству
- Верхний рынок
- Парк им. Низами Гянджеви. Ворота «Судного дня». Улица Счастливых людей до Пассажа
Что включено
- Гид-экскурсовод
- Транспорт
- Обед
- Входные билеты на крепость
- Мастер-класс по ковроткачеству
- Мастер-класс по лезгинке
- Мастер-класс по гончарному ремеслу и росписи по Балхарской керамике
Место начала и завершения?
Г. Дербент Х. Тагиева 4Я (В 2гис Приморская 16/5)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг и суббота в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
